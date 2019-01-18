11 ожидаемых кинопремьер 2019 года, которые обязательно стоит посмотреть

4

24

7.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы с нетерпением ждете киноновинок этого года, мы вас прекрасно понимаем. Наряду с нашумевшими фильмами от Disney и Marvel выходит много других шедевров, которые не менее достойны зрительского внимания. Именно про них мы и расскажем в этой статье. Теперь главное — дождаться премьеры в вашей стране.

AdMe.ru отобрал 11 самых ярких премьер нынешнего года, которые уже сейчас ждут поклонники, строя всевозможные теории по поводу того, что же нам покажут режиссеры. Может, и у вас есть свои фильмы-фавориты? Расскажите нам в комментариях.

Человек-паук: Вдали от дома (Spider-Man: Far From Home)

Дата премьеры в России: 4 июля 2019

4 июля 2019 В ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендая, Сэмюэл Л. Джексон Человек-паук Питер Паркер в исполнении Тома Холланда уезжает в Европу на каникулы. Однако и здесь ему будет не до отдыха. Ник Фьюри обратится к нашему герою за помощью, ведь кто же еще способен спасти мир от таинственных существ, вызывающих стихийные бедствия?

Хеллбой (Hellboy)

Дата премьеры в России: 11 апреля 2019

11 апреля 2019 В ролях: Милла Йовович, Дэвид Харбор, Иэн Макшейн Парню из преисподней предстоит война с Кровавой Королевой (женой Мерлина). Конечно же, от того, как эта битва пройдет, и будет зависеть судьба нашей планеты. Иные подробности сюжета пока не известны, так что ждем весны.

Ирландец (The Irishman)

Дата премьеры в России: 2019 год

2019 год В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джесси Племонс, Джо Пеши Гениальный звездный состав актеров и режиссер Мартин Скорсезе — это уже залог того, что фильм будет грандиозным. Сюжет разворачивается вокруг гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец, которому приписывают немало убийств собственных «коллег» — гангстеров.

Люди Икс: Темный Феникс (X-Men: Dark Phoenix)

Дата премьеры в России: 6 июня 2019

6 июня 2019 В ролях: Джеймс Макэвой, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Софи Тернер, Майкл Фассбендер, Николас Холт Это история девушки, которая получила мощнейшие сверхспособности, превращающие ее в Темного Феникса. И команда Людей Икс встает перед самым сложным выбором. Кто важнее — близкий человек или судьбы миллионов?

Рокетмен (Rocketman)

Дата премьеры в России: 16 мая 2019

16 мая 2019 В ролях: Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Тэрон Эджертон Биографический фильм о жизни Элтона Джона. Рассказ захватит те времена, когда он еще был Реджинальдом Дуайтом и учился в Королевской академии музыки. Посмотрим, удастся ли повторить картине успех «Богемской рапсодии».

Власть (Vice)

Дата премьеры в России: 21 февраля 2019

21 февраля 2019 В ролях: Кристиан Бейл, Эми Адамс, Стив Карелл Кристиан Бейл для этой роли значительно набрал вес и изменился до неузнаваемости (хотя ему это не впервой, как мы знаем). А все ради того, чтобы достоверно сыграть роль бывшего вице-президента США Дика Чейни. Ждем закулисных игр, серых кардиналов и игр разума уже совсем скоро.

Алита: Боевой ангел (Alita: Battle Angel)

Дата премьеры в России: 14 февраля 2019

14 февраля 2019 В ролях: Роза Салазар, Дженнифер Коннелли, Махершала Али Фильм основан на манге Gunnm Юкито Кисиро (1990–1995). Сюжет разворачивается в далеком будущем: человечество находится на грани вымирания, и доктор Идо случайно находит в горе мусора девушку-киборга, которая таит в себе немало сюрпризов.

Ричард прощается (Richard Says Goodbye)

Дата премьеры в России: 18 июля 2019

18 июля 2019 В ролях: Джонни Депп, Зои Дойч, Розмари Деуитт Фильм в стиле «Достучаться до небес». Профессор (которого играет Джонни Депп) узнает о том, что болен неизлечимой болезнью и жить ему остается очень мало. Ну что же, все запреты сняты, и герой может делать все, что только ему заблагорассудится.

Люди в черном: Интернэшнл (Men in Black International)

Дата премьеры в России: 13 июня 2019

13 июня 2019 В ролях: Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Тесса Томпсон, Эмма Томпсон Хорошо известный нам дуэт со времен «Тора» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон снова в деле: нам предстоит увидеть актеров в роли агентов подразделения «Людей в черном». На этот раз опасность подстерегает не на просторах вселенной, а в самих рядах тайной организации.

Поступь хаоса (Chaos Walking)

Дата премьеры в России: 28 февраля 2019

28 февраля 2019 В ролях: Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли Фантастический фильм о планете Новый Мир, которую колонизировали земляне. В этом мире все люди слышат мысли друг друга. Главный герой в исполнении Тома Холланда обнаруживает абсолютно тихое место и людей, которые явно владеют тайной тишины. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Время возмездия (Destroyer)

Дата премьеры в России: 14 марта 2019

14 марта 2019 В ролях: Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Себастиан Стэн Да-да, главную роль играет Николь Кидман, но узнать ее почти невозможно. Ее героиня Эрин внедряется в состав преступной группировки Лос-Анджелеса. Однако все идет не по плану, и отголоски этой операции еще долго будут мучать главную героиню. Пока она не решит взять возмездие в свои руки.