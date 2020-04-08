11 неловких киносцен, о которых актеры хотели бы забыть. Но не получается
Нам часто кажется, что жизнь актеров — это один сплошной праздник. Интересное общение, хорошие гонорары, известность и всеобщая любовь — снимайся в свое удовольствие. Только мало кто задумывается, что порой артистам приходится делать малоприятные вещи и вспоминать некоторые эпизоды с содроганием.
Мы в AdMe.ru прочитали об опыте некоторых звезд Голливуда и можем сказать, что на их месте точно не хотели бы оказаться. А просмотрев статью до конца, вы сможете узнать, как Арнольд Шварценеггер заставил Сильвестра Сталлоне примерить на себя роль, о которой тот до сих пор жалеет.
1. Элисон Ханниган — «Как я встретил вашу маму»
За время съемок сериала «Как я встретил вашу маму» Элисон Ханниган и ее партнер Джейсон Сигел очень сдружились и без труда играли влюбленных. Но сцены с поцелуями давались актрисе очень нелегко. Напарник часто курил, а она на дух не переносила запах табака, отчего в ответственные моменты медлила и казалась зажатой. «Я терпеть не могу сигаретный дым, — рассказывала Элисон позднее, — это все равно что целовать пепельницу. И хотя Джейсон пытается быть вежливым, использует жвачку или мяту, это не помогает.» В итоге, чтобы спасти положение и поддержать коллегу, Джейсон собрал волю в кулак и бросил курить.
2. Джордж Клуни — «Бэтмен и Робин»
Зрители не оценили игру Джорджа Клуни в фильме «Бэтмен и Робин». А потом долго обсуждали детали костюма в сети. Актеру было настолько неловко, что он долго извинялся за разрушение образа супергероя и нелепые соски на костюме человека — летучей мыши.
Спустя 16 лет в интервью о фильме «Гравитация» Клуни спросили, какой костюм для него был удобнее — космонавта или Бэтмена. На что актер ответил: «Давайте будем честными: костюм астронавта был неудобным только для меня, а бэткостюм — для всего мира. Даже маленьким детям не понравился фильм. Я до сих пор получаю пинки от тех, кто в детстве посмотрел моего „Бэтмена“. Хотя я не подозревал, что они поместили на костюм эти дурацкие соски, пока фильм не вышел в прокат».
3. Джейсон Стейтем — «Адреналин»
Джейсон Стейтем признается, что во время съемок «Адреналина» ему пришлось выпить очень много энергетиков. Само по себе это было непростой задачей, так как в больших количествах Red Bull оказывает очень мощное воздействие. Но самым кошмарным, по словам актера, было заедать напиток сладостями. Ведь каждый раз после энергетика ему нужно было запихивать в рот шоколадку или горсть конфеток TicTac.
4. Хэлли Берри — «Тропическая лихорадка»
Хэлли Берри признавалась, что после работы моделью заслужить доверие режиссеров ей было очень нелегко. Поэтому, чтобы сыграть роль наркоманки в фильме «Тропическая лихорадка», актриса пошла на крайние меры. Девушка отказалась принимать душ и все время, пока шли съемки (где-то около 8 недель), не прикасалась к воде. Позднее, вспоминая тот опыт, Берри называла его ужасным, в особенности из-за того, что она не могла помыть некоторые важные части своего тела.
5. Лиам Хемсворт — «Голодные игры»
В одном из интервью Лиам Хемсворт признался, что для него самыми неловкими сценами в «Голодных играх» были поцелуи с главной героиней. «Дженнифер — одна из моих лучших подруг, и я люблю ее, — рассказывал актер. — Но перед тем, как снимать поцелуи, она всегда ела что-нибудь отвратительное. А потом говорила: „Да, я ела тунца“ или „Я жевала чеснок и не чистила зубы“. Мне оставалось только ответить: „Фантастика! Не могу дождаться, чтобы тоже ощутить этот привкус во рту!“»
6. Лили Джеймс — «Золушка»
Лили Джеймс признавалась, что съемки в утягивающем платье для «Золушки» она вытерпела «с кровью, потом и слезами». Корсет, который создавал на экране эффект осиной талии, был настолько узкий, что актриса не могла в нем нормально дышать, чувствовала боль от пережатой груди и постоянно испытывала отрыжку.
7. Леонардо Ди Каприо — «Выживший»
После получения заветного «Оскара» Леонардо Ди Каприо признался журналистам, что в процессе съемок «Выжившего» ему пришлось столкнуться не с одним десятком малоприятных эпизодов. Актер рассказал, что, хотя знал, на что идет, некоторые моменты он предпочел бы больше никогда не повторять. Среди прочих сцен он выделил прыжок в ледяную реку, поглощение сырой бизоньей печени и сон в теле мертвой лошади. Вряд ли это вообще кому-то пришлись бы по душе.
8. Генри Кавилл — «Тюдоры»
Еще до того, как прославиться ролью Супермена, Генри Кавилл снимался в сериале «Тюдоры». Одна из постельных сцен заставила его краснеть и извиняться. По словам актера, он отвлекся на красоту партнерши, ощутил ее активные движения, отчего перевозбудился и напугал девушку. Вспоминать об этом актеру явно неловко, ведь он извинялся перед партнершей и съемочной группой несколько раз.
9. Эллен Бёрстин — «Изгоняющий дьявола»
Один эпизод со съемок «Изгоняющего дьявола» до сих пор заставляет Эллен Бёрстин вздрагивать при его упоминании. Для зрелищности сцены актрису связали кабелем и таскали по полу, пока она не закричала от боли. Режиссер, кажется, остался доволен настоящей эмоцией, которую выдала Бёрстин, а самой женщине пришлось ходить на костылях до конца съемок.
10. Арнольд Шварценеггер — «Бэтмен и Робин»
Терминатор не единственный роботизированный персонаж, которого довелось играть Арнольду Шварценеггеру. В 1997 году в фильме «Бэтмен и Робин» актеру досталась роль злодея мистера Фриза, противника Бэтмена. Но вспоминать о ней Шварценеггер не очень-то любит, и все из-за инцидента с костюмом. Когда стали снимать крупные планы, в рот Арнольду костюмеры добавили светодиоды, которые должны были эффектно подсвечивать челюсть актера. Но важного момента они не учли: в такой конструкции слюна быстро попадала на аккумулятор, взаимодействовала с ним и начинала выделять в рот мистера Фриза едкую кислоту. Естественно, Шварценеггер не был доволен этим и признавался, что чувствует во рту «какой-то мерзкий привкус».
11. Марго Робби — «Волк с Уолл-стрит»
Как призналась Марго Робби в одном из интервью, заниматься любовью на куче денег на самом деле занятие малоприятное. Актриса рассказала, что после такой постельной сцены в «Волке с Уолл-стрит» на ее спине осталось множество порезов: «Может, реальные деньги намного мягче, но фальшивые похожи на бумагу, и они могут оставлять на коже настоящие царапины».
Бонус: Сильвестр Сталлоне и «худший из фильмов во всей Солнечной системе, включая инопланетные постановки, которые мы никогда не видели»
После оглушительного успеха в «Рокки» Сильвестр Сталлоне некоторое время снимался в драмах и боевиках, пока не решил попробовать себя в комедии. И это стало не лучшим опытом, за который ему до сих пор стыдно.
Получить роль в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» Сталлоне подвигло соперничество с Арнольдом Шварценеггером. Чтобы опередить конкурента, Сильвестр первым решился подписать контракт на съемки. А позднее узнал, что звезда «Терминатора» специально пустил слухи о своей заинтересованности, чтобы подшутить над коллегой. Ведь сценарий он уже прочитал и остался, мягко говоря, не в восторге.
Сам Сталлоне свое участие в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» позднее описывал так: «Если ты хочешь, чтобы кто-то признался в убийстве, просто заставь посмотреть этот фильм. Он признается во всем через 15 минут!»
Если бы вы были актером, какие сцены вам было бы сложнее всего играть?
Фото на превью The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 / Lionsgate