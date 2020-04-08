11 неловких киносцен, о которых актеры хотели бы забыть. Но не получается

11 0 11 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нам часто кажется, что жизнь актеров — это один сплошной праздник. Интересное общение, хорошие гонорары, известность и всеобщая любовь — снимайся в свое удовольствие. Только мало кто задумывается, что порой артистам приходится делать малоприятные вещи и вспоминать некоторые эпизоды с содроганием.

Мы в AdMe.ru прочитали об опыте некоторых звезд Голливуда и можем сказать, что на их месте точно не хотели бы оказаться. А просмотрев статью до конца, вы сможете узнать, как Арнольд Шварценеггер заставил Сильвестра Сталлоне примерить на себя роль, о которой тот до сих пор жалеет.

1. Элисон Ханниган — «Как я встретил вашу маму»

За время съемок сериала «Как я встретил вашу маму» Элисон Ханниган и ее партнер Джейсон Сигел очень сдружились и без труда играли влюбленных. Но сцены с поцелуями давались актрисе очень нелегко. Напарник часто курил, а она на дух не переносила запах табака, отчего в ответственные моменты медлила и казалась зажатой. «Я терпеть не могу сигаретный дым, — рассказывала Элисон позднее, — это все равно что целовать пепельницу. И хотя Джейсон пытается быть вежливым, использует жвачку или мяту, это не помогает.» В итоге, чтобы спасти положение и поддержать коллегу, Джейсон собрал волю в кулак и бросил курить.

2. Джордж Клуни — «Бэтмен и Робин»

Зрители не оценили игру Джорджа Клуни в фильме «Бэтмен и Робин». А потом долго обсуждали детали костюма в сети. Актеру было настолько неловко, что он долго извинялся за разрушение образа супергероя и нелепые соски на костюме человека — летучей мыши. Спустя 16 лет в интервью о фильме «Гравитация» Клуни спросили, какой костюм для него был удобнее — космонавта или Бэтмена. На что актер ответил: «Давайте будем честными: костюм астронавта был неудобным только для меня, а бэткостюм — для всего мира. Даже маленьким детям не понравился фильм. Я до сих пор получаю пинки от тех, кто в детстве посмотрел моего „Бэтмена“. Хотя я не подозревал, что они поместили на костюм эти дурацкие соски, пока фильм не вышел в прокат».

3. Джейсон Стейтем — «Адреналин»

Джейсон Стейтем признается, что во время съемок «Адреналина» ему пришлось выпить очень много энергетиков. Само по себе это было непростой задачей, так как в больших количествах Red Bull оказывает очень мощное воздействие. Но самым кошмарным, по словам актера, было заедать напиток сладостями. Ведь каждый раз после энергетика ему нужно было запихивать в рот шоколадку или горсть конфеток TicTac.

4. Хэлли Берри — «Тропическая лихорадка»

Хэлли Берри признавалась, что после работы моделью заслужить доверие режиссеров ей было очень нелегко. Поэтому, чтобы сыграть роль наркоманки в фильме «Тропическая лихорадка», актриса пошла на крайние меры. Девушка отказалась принимать душ и все время, пока шли съемки (где-то около 8 недель), не прикасалась к воде. Позднее, вспоминая тот опыт, Берри называла его ужасным, в особенности из-за того, что она не могла помыть некоторые важные части своего тела.

5. Лиам Хемсворт — «Голодные игры»

В одном из интервью Лиам Хемсворт признался, что для него самыми неловкими сценами в «Голодных играх» были поцелуи с главной героиней. «Дженнифер — одна из моих лучших подруг, и я люблю ее, — рассказывал актер. — Но перед тем, как снимать поцелуи, она всегда ела что-нибудь отвратительное. А потом говорила: „Да, я ела тунца“ или „Я жевала чеснок и не чистила зубы“. Мне оставалось только ответить: „Фантастика! Не могу дождаться, чтобы тоже ощутить этот привкус во рту!“»

6. Лили Джеймс — «Золушка»

Лили Джеймс признавалась, что съемки в утягивающем платье для «Золушки» она вытерпела «с кровью, потом и слезами». Корсет, который создавал на экране эффект осиной талии, был настолько узкий, что актриса не могла в нем нормально дышать, чувствовала боль от пережатой груди и постоянно испытывала отрыжку.

7. Леонардо Ди Каприо — «Выживший»

После получения заветного «Оскара» Леонардо Ди Каприо признался журналистам, что в процессе съемок «Выжившего» ему пришлось столкнуться не с одним десятком малоприятных эпизодов. Актер рассказал, что, хотя знал, на что идет, некоторые моменты он предпочел бы больше никогда не повторять. Среди прочих сцен он выделил прыжок в ледяную реку, поглощение сырой бизоньей печени и сон в теле мертвой лошади. Вряд ли это вообще кому-то пришлись бы по душе.

8. Генри Кавилл — «Тюдоры»

Еще до того, как прославиться ролью Супермена, Генри Кавилл снимался в сериале «Тюдоры». Одна из постельных сцен заставила его краснеть и извиняться. По словам актера, он отвлекся на красоту партнерши, ощутил ее активные движения, отчего перевозбудился и напугал девушку. Вспоминать об этом актеру явно неловко, ведь он извинялся перед партнершей и съемочной группой несколько раз.

9. Эллен Бёрстин — «Изгоняющий дьявола»

Один эпизод со съемок «Изгоняющего дьявола» до сих пор заставляет Эллен Бёрстин вздрагивать при его упоминании. Для зрелищности сцены актрису связали кабелем и таскали по полу, пока она не закричала от боли. Режиссер, кажется, остался доволен настоящей эмоцией, которую выдала Бёрстин, а самой женщине пришлось ходить на костылях до конца съемок.

10. Арнольд Шварценеггер — «Бэтмен и Робин»

Терминатор не единственный роботизированный персонаж, которого довелось играть Арнольду Шварценеггеру. В 1997 году в фильме «Бэтмен и Робин» актеру досталась роль злодея мистера Фриза, противника Бэтмена. Но вспоминать о ней Шварценеггер не очень-то любит, и все из-за инцидента с костюмом. Когда стали снимать крупные планы, в рот Арнольду костюмеры добавили светодиоды, которые должны были эффектно подсвечивать челюсть актера. Но важного момента они не учли: в такой конструкции слюна быстро попадала на аккумулятор, взаимодействовала с ним и начинала выделять в рот мистера Фриза едкую кислоту. Естественно, Шварценеггер не был доволен этим и признавался, что чувствует во рту «какой-то мерзкий привкус».

11. Марго Робби — «Волк с Уолл-стрит»

Как призналась Марго Робби в одном из интервью, заниматься любовью на куче денег на самом деле занятие малоприятное. Актриса рассказала, что после такой постельной сцены в «Волке с Уолл-стрит» на ее спине осталось множество порезов: «Может, реальные деньги намного мягче, но фальшивые похожи на бумагу, и они могут оставлять на коже настоящие царапины».

Бонус: Сильвестр Сталлоне и «худший из фильмов во всей Солнечной системе, включая инопланетные постановки, которые мы никогда не видели»

После оглушительного успеха в «Рокки» Сильвестр Сталлоне некоторое время снимался в драмах и боевиках, пока не решил попробовать себя в комедии. И это стало не лучшим опытом, за который ему до сих пор стыдно. Получить роль в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» Сталлоне подвигло соперничество с Арнольдом Шварценеггером. Чтобы опередить конкурента, Сильвестр первым решился подписать контракт на съемки. А позднее узнал, что звезда «Терминатора» специально пустил слухи о своей заинтересованности, чтобы подшутить над коллегой. Ведь сценарий он уже прочитал и остался, мягко говоря, не в восторге. Сам Сталлоне свое участие в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» позднее описывал так: «Если ты хочешь, чтобы кто-то признался в убийстве, просто заставь посмотреть этот фильм. Он признается во всем через 15 минут!»