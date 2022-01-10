11 наших актрис, которые плюнули на гонку за идеальной внешностью и любят себя такими, какие они есть

Лицо — один из основных «инструментов» всех, кто трудится на актерском поприще. И для большинства, конечно, очень важно всегда выглядеть хорошо. Одни звезды на этом фоне вступают в своеобразную погоню за идеалом и занимаются постоянным улучшением собственной внешности. А другие принимают себя со всеми достоинствами и недостатками, будь то крупный нос, необычные уши или нестандартное лицо.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к любому выбору, но наша сегодняшняя подборка посвящена актрисам, которые приняли свою внешность целиком и полностью, без попыток кардинально что-либо изменить или улучшить.

Олеся Железняк

Известность Олесе Железняк принесла роль в фильме «Ландыш серебристый», вышедшем в 2000 году. Не менее запоминающиеся роли она сыграла в «Моей прекрасной няне», «Сватах» и многих других картинах. Если говорить о внешности, то сама актриса, по ее словам, никогда не задумывалась о том, чтобы что-либо подправить на столе у пластического хирурга, и считает себя достаточно красивой. Единственным своим недостатком девушка называет выдающийся нос, но и его она, судя по всему, полюбила и приняла.

Светлана Пермякова

Многие узнали о Светлане Пермяковой после того, как она снялась в сериалах «Солдаты» и «Интерны». Светлана в жизни напоминает своих героинь и выглядит так же естественно. Максимум, что она делает, — это макияж, стрижки, окрашивания. Так, к примеру, летом она покрасила пряди волос в розовый цвет.

Мария Аронова

Мария Аронова за свою кинокарьеру сыграла много ролей. Немало среди них и образов характерных женщин, а ее внешность с этим очень хорошо сочетается. Сама актриса ни разу не была замечена в гонке за модой, и максимум из того, что она делала, — это яркий макияж. В одном из интервью Мария призналась, что даже наряжаться не любит, и если бы была ее воля, то она вообще ходила бы в простыне.

Ирина Горбачева

Ирина — одна из тех девушек, которые любят экспериментировать с внешностью, и за историю своей популярности она уже успела несколько раз измениться. Но изменения эти произошли без помощи каких-либо серьезных процедур и тем более операций. Девушка рассказывала, что мечтала походить лысой, и без колебаний осуществила свою мечту. Но вообще Ирина выступает против предрассудков, которые навязывают женщинам. Она категорически не согласна с тем, что нужно соответствовать каким-либо стандартам красоты. Девушка даже принимала участие в рекламной кампании известного бренда, где поведала зрителям о том, что красота — это гармония внутреннего и внешнего.

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева — одна из тех, кому удалось сделать из своего облика фишку. Женщина считает, что сама по себе красота пуста, а вот особенная внешность очень важна для профессии актрисы. Сегодня за ее плечами большой список запоминающихся ролей в различных картинах, таких как «Самая обаятельная и привлекательная», «Дуэнья», «Биндюжник и Король» и многие другие.

Яна Троянова

Яна Троянова рассказывает, что раньше ее часто сравнивали с Любовью Полищук, а сейчас говорят, что она напоминает Шарлиз Терон. Актриса сама абсолютно не волнуется о своей внешности, потому что повлиять на то, какими мы родились, никто не может. Но осуждает пластику и считает ужасным то, как легко с ее помощью люди портят себя, вставая на скользкую дорожку бесконечных улучшений.

Варвара Шмыкова

Звезда сериала «Чики» призналась, что именно из-за внешности в детстве ей пришлось нелегко. Девочку часто дразнили из-за веснушек, рыжих волос и плотного телосложения. Но сейчас, повзрослев, девушка полностью приняла то, как она выглядит. По ее признанию, в этом ей помог бывший супруг.

Паулина Андреева

Когда красавица Паулина Андреева стала известной, то очень удивилась тому, что люди активно обсуждают ее уши. Девушку это повергло в шок, потому что она сама никогда не зацикливала на них свое внимание и у нее даже мыслей не возникало о том, чтобы их стесняться. Паулина не стала исправлять свои уши и совсем не стесняется делать прически с собранными волосами. Но однажды для роли ей все-таки пришлось поколдовать над ушками. Дело было на съемках фильма «Мифы»: она исполнила в нем сразу 2 роли, и для одной из них уши пришлось приклеивать на двусторонний скотч.

Алина Алексеева

Алина — еще одна обладательница ушей необычной формы. Но на вопросы о них она отвечает, что с комплексом по этому поводу рассталась еще в начальных классах школы. Сейчас она считает эту часть тела своей изюминкой. Алексеева говорит, что в целом с возрастом проще смотришь на такие вещи, и недостатки становятся «особенностями».

Татьяна Орлова

Татьяну Орлову невозможно не узнать, какую бы роль она ни исполняла. Актриса получила свою славу уже в зрелом возрасте, снявшись в лентах «Папины дочки», «Ржевский против Наполеона», «Немного не в себе». На вопрос о том, как актриса ухаживает за своим лицом, она рассказала, что регулярно ходит к косметологу, делает различные процедуры и совсем не скрывает этого, но «под нож» ложиться не собирается.

Екатерина Агеева

Екатерина Агеева стала известной не так давно, но уже успела завоевать сердца зрителей, сыграв в картинах «Заступники», «Казанова», «На краю» и многих других. Девушка признается, что с первого взгляда в нее никогда не влюбляются и обычно все начинается с дружбы. На вопрос журналиста о ее внешности Екатерина ответила: «Никогда не считала, что внешность у меня какая-­то странная. Изучала себя в зеркале и не могла ответить, почему все считают, что я выгляжу оригинально. Комплексов у меня никаких не развилось».