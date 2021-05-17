11 наших актеров, которые не совсем точно попали во внешность своих героев
Талант актера заключается в первую очередь в умении перевоплощаться. А когда на помощь приходят профессиональные гримеры и костюмеры, сыграть персонажа другого возраста, внешности и характера становится легче легкого. И все же иногда внимательные зрители подмечают, что актеры в чем-то не соответствуют своим экранным альтер эго.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как бы выглядели персонажи наших любимых фильмов, если бы точно соответствовали своим образам.
Ирина Муравьева — Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»
В соответствии с первоисточником — книгой «Дважды солгавшая» Валентина Черных — в начале истории героини были совсем молодыми девушками. Людмила, например, закончила 7 классов и 4 года назад переехала в Москву, то есть ей не больше 20 лет. Также автор указывает, что она стройная девушка, которая следит за фигурой, каждый день встает на весы и переживает, что может начать полнеть, потому что работает на хлебозаводе и обедает сдобой с молоком.
Алексей Баталов — Гоша, «Москва слезам не верит»
По сценарию фильма Гоше на момент знакомства с Катей было 40 лет — он был ее ровесником. Алексею Баталову, исполнившему роль Гоши (он же Гога, он же Жора), было уже за 50.
Кристина Орбакайте — Лена Бессольцева, «Чучело»
Кристина Орбакайте пробовалась на роль вместе с 17 тысячами других девочек и первоначально не прошла даже фотопробы. Режиссер Ролан Быков посчитал ее внешность отталкивающей и заявил: «Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать».
Действительно, в первоисточнике — книге Владимира Железникова — героиня описывается как девочка-подросток с открытым лицом, большеглазая и улыбчивая. Но в итоге режиссер решил немного изменить ее типаж, чтобы он больше напоминал «хитрую аферистку».
Василий Ливанов — Шерлок Холмс, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Василия Ливанова по праву называют одним из лучших Шерлоков в мире. Он очень точно соответствует описанию персонажа, которое Конан Дойл вкладывает в уста Ватсона:
Не соответствует только маленькая деталь: актеру было 44 года, в то время как книжному персонажу на момент встречи с Ватсоном — всего 27.
Виталий Соломин — доктор Ватсон, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Внешность персонажа Ватсона в книге не описывается — ведь он герой-рассказчик, следовательно, каждый может воспринимать его через себя и представлять по-своему. Единственное, что нам известно, — это возраст. На момент знакомства с Холмсом ему было примерно 29 лет. А актеру Виталию Соломину, блестяще его воплотившему, — 38.
Галина Польских — Таня, «Дикая собака динго»
Фильм снят по произведению Рувима Фраермана «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви». В нем Таня описывается как девочка-подросток 15 лет с соответствующими проблемами. Сыгравшей ее Галине Польских на момент съемок было уже 23.
Екатерина Савинова — Фрося Бурлакова, «Приходите завтра»
По сценарию Фрося Бурлакова была совсем юной девушкой, едва закончившей школу и отправившейся покорять столицу и поступать в институт. А между тем актрисе, блестяще воплотившей ее на экране, исполнилось уже 37.
Ирина Чериченко — Искра Полякова, «Завтра была война»
Ирина Чериченко блестяще исполнила роль комсомолки Искры. Вот только по сюжету она девятиклассница, а актрисе было уже 24, и она вполне выглядит на свой возраст.
Людмила Савельева — Наташа Ростова, «Война и мир»
Попадание Людмилы Савельевой в образ Наташи Ростовой было довольно точным: девушка с черными кудрями и большим ртом. Вот только возраст актрисы не совсем соответствует персонажу — ей 23 года, а героиня на протяжении романа взрослеет с 13 до 16 лет. И цвет глаз не тот — Толстой описывал Наташу как черноглазую девушку. К тому же писатель называл Ростову некрасивой, но живой, а в фильме она получилась настоящей красавицей.
Люсьена Овчинникова — Катя, «Девчата»
В книге Бориса Бедного, по которой был снят фильм, упоминается, что Катя «за два десятка прожитых ею лет перевидала немало людей». А актрисе, ее сыгравшей, было уже 30.
Лия Ахеджакова — Верочка, «Служебный роман»
В пьесе «Сослуживцы», которая была написана Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым и легла в основу фильма, Верочка описывается как девушка лет 23, которая гордится своей внешностью, и небезосновательно. При этом Лие Ахеджаковой на момент выхода фильма было уже 39 лет.
Как вы считаете, насколько важно, чтобы внешность и возраст актера точно соответствовали его персонажу?