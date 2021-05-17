11 наших актеров, которые не совсем точно попали во внешность своих героев

Талант актера заключается в первую очередь в умении перевоплощаться. А когда на помощь приходят профессиональные гримеры и костюмеры, сыграть персонажа другого возраста, внешности и характера становится легче легкого. И все же иногда внимательные зрители подмечают, что актеры в чем-то не соответствуют своим экранным альтер эго.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как бы выглядели персонажи наших любимых фильмов, если бы точно соответствовали своим образам.

Ирина Муравьева — Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»

В соответствии с первоисточником — книгой «Дважды солгавшая» Валентина Черных — в начале истории героини были совсем молодыми девушками. Людмила, например, закончила 7 классов и 4 года назад переехала в Москву, то есть ей не больше 20 лет. Также автор указывает, что она стройная девушка, которая следит за фигурой, каждый день встает на весы и переживает, что может начать полнеть, потому что работает на хлебозаводе и обедает сдобой с молоком.

Алексей Баталов — Гоша, «Москва слезам не верит»

По сценарию фильма Гоше на момент знакомства с Катей было 40 лет — он был ее ровесником. Алексею Баталову, исполнившему роль Гоши (он же Гога, он же Жора), было уже за 50.

Кристина Орбакайте — Лена Бессольцева, «Чучело»

Кристина Орбакайте пробовалась на роль вместе с 17 тысячами других девочек и первоначально не прошла даже фотопробы. Режиссер Ролан Быков посчитал ее внешность отталкивающей и заявил: «Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать». Действительно, в первоисточнике — книге Владимира Железникова — героиня описывается как девочка-подросток с открытым лицом, большеглазая и улыбчивая. Но в итоге режиссер решил немного изменить ее типаж, чтобы он больше напоминал «хитрую аферистку».

Василий Ливанов — Шерлок Холмс, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Василия Ливанова по праву называют одним из лучших Шерлоков в мире. Он очень точно соответствует описанию персонажа, которое Конан Дойл вкладывает в уста Ватсона:

«Взгляд у него был острый, пронизывающий, если не считать тех периодов оцепенения, о которых говорилось выше; тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок тоже говорил о решительном характере». Артур Конан Дойл, "Этюд в багровых тонах"

Не соответствует только маленькая деталь: актеру было 44 года, в то время как книжному персонажу на момент встречи с Ватсоном — всего 27.

Виталий Соломин — доктор Ватсон, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Внешность персонажа Ватсона в книге не описывается — ведь он герой-рассказчик, следовательно, каждый может воспринимать его через себя и представлять по-своему. Единственное, что нам известно, — это возраст. На момент знакомства с Холмсом ему было примерно 29 лет. А актеру Виталию Соломину, блестяще его воплотившему, — 38.

Галина Польских — Таня, «Дикая собака динго»

Фильм снят по произведению Рувима Фраермана «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви». В нем Таня описывается как девочка-подросток 15 лет с соответствующими проблемами. Сыгравшей ее Галине Польских на момент съемок было уже 23.

Екатерина Савинова — Фрося Бурлакова, «Приходите завтра»

По сценарию Фрося Бурлакова была совсем юной девушкой, едва закончившей школу и отправившейся покорять столицу и поступать в институт. А между тем актрисе, блестяще воплотившей ее на экране, исполнилось уже 37.

Ирина Чериченко — Искра Полякова, «Завтра была война»

Ирина Чериченко блестяще исполнила роль комсомолки Искры. Вот только по сюжету она девятиклассница, а актрисе было уже 24, и она вполне выглядит на свой возраст.

Людмила Савельева — Наташа Ростова, «Война и мир»

Попадание Людмилы Савельевой в образ Наташи Ростовой было довольно точным: девушка с черными кудрями и большим ртом. Вот только возраст актрисы не совсем соответствует персонажу — ей 23 года, а героиня на протяжении романа взрослеет с 13 до 16 лет. И цвет глаз не тот — Толстой описывал Наташу как черноглазую девушку. К тому же писатель называл Ростову некрасивой, но живой, а в фильме она получилась настоящей красавицей.

Люсьена Овчинникова — Катя, «Девчата»

В книге Бориса Бедного, по которой был снят фильм, упоминается, что Катя «за два десятка прожитых ею лет перевидала немало людей». А актрисе, ее сыгравшей, было уже 30.

Лия Ахеджакова — Верочка, «Служебный роман»

В пьесе «Сослуживцы», которая была написана Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым и легла в основу фильма, Верочка описывается как девушка лет 23, которая гордится своей внешностью, и небезосновательно. При этом Лие Ахеджаковой на момент выхода фильма было уже 39 лет.