11 культовых персонажей, которые могли получить внешность и харизму совершенно других звезд

Культовые фильмы и сериалы просто невозможно представить без некоторых персонажей и актеров, гениально их сыгравших. Кажется, будто тот или иной актер создан для своей роли, но на самом деле нередко он исполняет ее по удачному стечению обстоятельств или даже чистой случайности. Читаешь иногда о создании какого-либо шедевра, и глаза на лоб лезут, когда видишь каст, который изначально задумывался.

Мы в AdMe.ru узнали, как создавались некоторые крутейшие картины, и теперь понять не можем, стали ли бы они такими без этих актеров.

Мартин Фримен — Мэтт Смит, «Шерлок»

Когда британцы Бенедикт Камбербэтч и Мэтт Смит сильно полюбились зрителям и периодически вместе появлялись на разных мероприятиях, многим захотелось увидеть их в одном проекте. Этим проектом вполне мог стать «Шерлок», а роль Ватсона могла достаться звезде «Доктора Кто». Однако на пробах Мэтт показался создателям сериала больше похожим на Холмса, а два Холмса в одной комнате — не к добру.

Мишель Мерсье — Марина Влади, «Анжелика — маркиза ангелов»

На роль Анжелики было немало претенденток, включая Брижит Бардо, Джейн Фонду и других, но самой серьезной конкуренткой для Мишель Мерсье была Марина Влади. Когда она уже почти подписала контракт и должна была сыграть, на пробах появилась Мишель и выбрать решили ее. Анжелика стала трамплином для карьеры Мерсье, но одновременно и навсегда закрепила за ней эту роль. Можно долго рассуждать, сыграла ли она лучше, чем смогли бы ее конкурентки, но трудно спорить с тем фактом, что имя персонажа и самой актрисы стали синонимами.

Тоби Магуайр — Хит Леджер, «Человек-паук»

В роли Питера Паркера мы видели уже троих актеров, но запустил всю эту заварушку и оставил нам столько поводов для ностальгии именно Тоби Магуайр. Все могло пойти иначе, потому что первым претендентом на роль был Хит Леджер. Компания Sony сама просила его прийти и прочесть сценарий, но он решил, что это не его роль. «Я не хочу забирать чью-то мечту», — сказал Хит. И не зря, ведь именно благодаря Пауку Тоби стал востребованным актером, а Леджер и без этого сыграл множество знаковых ролей.

Уиллем Дефо — Николас Кейдж, «Человек-паук»

В этом культовом блокбастере другой актер мог сыграть не только супергероя, но и антагониста. Над сценарием и подбором исполнителей долго работали, и от роли Зеленого Гоблина успели отказаться Джон Малкович, Николас Кейдж и Джим Керри. Не знаем, кто справился бы лучше всех, но знаменитый кадр-мем, представленный на коллаже выше, мы могли бы никогда не увидеть.

Эштон Кутчер — Джош Хартнетт, «Эффект бабочки»

Культовый триллер начала нулевых тоже мог запомниться другими лицами. Эми Смарт получила роль только после того, как от нее отказалась Эли Лартер. А сыграть Эвана предлагали также Джошу Хартнетту, который как раз был на пике популярности. Сценарий читали многие актеры, но воплощать его на экране не очень-то хотели. Проект получил зеленый свет только тогда, когда был подписан контракт с Эштоном Кутчером.

Вивьен Ли — Полетт Годдар, «Унесенные ветром»

Продюсер «Унесенных ветром» очень хотел увидеть в роли Скарлетт Полетт Годдар, но побоялся ее брать. Глава рекламного отдела предупредил его об огромной лавине критики, которая может на них обрушиться из-за сложных отношений актрисы с прессой. Когда ему представили Вивьен Ли, он назвал ее темной лошадкой и включил в список лучших претенденток вместе с Годдар, Джин Артур и Джоан Беннетт. После еще одной серии прослушиваний Вивьен получила эту роль. Биограф Чарли Чаплина Джойс Милтон писала, что продюсер также беспокоился о возникновении юридических проблем, потому что контракт с Полетт мог противоречить ее существующим договорам со студией Чаплина.

Хью Джекман — Марк Уолберг, «Пленницы»

Мрачный триллер Дени Вильнева мог получиться совсем другим, так как на режиссерское место метил Брайан Сингер, а он планировал взять других актеров. Роль подавленного горем отца пленниц Келлера Довера могла достаться Марку Уолбергу, а детектива Локи — Кристиану Бейлу. Впрочем, посмотреть на их совместную игру можно и в фильме «Боец». А вот дуэт Хью Джекмана и Джейка Джилленхола больше нигде не увидеть.

Мерил Стрип — Хелен Миррен, «Дьявол носит Prada»

Мы вполне могли увидеть совсем другую Миранду Пристли, так как Мерил хотела уволиться, поскольку была недовольна зарплатой. Долго искать замену бы не пришлось, потому что Миранду хотело сыграть множество актрис, включая Дженнифер Энистон, Анджелину Джоли и Хелен Миррен. Надо сказать, что представить в этой роли последнюю не так уж сложно, ведь именно ее волосы послужили вдохновением для Мерил.

Джош Холлоуэй — Форест Уитакер, «Остаться в живых»

Главный покоритель сердец в сериале мог иметь совершенно другую внешность, потому что изначально на роль Сойера хотели взять Фореста Уитакера. Актер отказался, так как снимал романтическую комедию «Первая дочь». Не в обиду Форесту, но кажется, что Джош абсолютно точно был на своем месте и подарил сериалу множество фанатов. Кстати, Хорхе Гарсиа, сыгравший Хьюго, тоже пробовался на роль Сойера. Его не утвердили, но харизма актера так впечатлила сценаристов, что они ввели нового персонажа специально для него.

Леонардо Ди Каприо — Джонни Депп, «Поймай меня, если сможешь»

Первоначально на роль молодого мошенника Стивен Спилберг выбрал Джонни Деппа. Идея взять Леонардо Ди Каприо не очень понравилась даже самому Фрэнку Абигнейлу — младшему, о котором и снят фильм. Однако его мнение изменилось, когда он увидел Лео на экране. К Тому Хэнксу, сыгравшему агента ФБР Карла Хэнрэтти, режиссер вообще не хотел обращаться, так как был уверен, что тот не согласится на роль второго плана. Том убедил его, что хорошая роль может быть любого размера.

Натали Портман — Скарлетт Йоханссон, «V — значит вендетта»

Мы могли и не увидеть Натали в роли Иви, потому что на ее место претендовали и другие именитые актрисы: Брайс Даллас Ховард, Скарлетт Йоханссон и Кира Найтли. Не знаем, понимали ли они, что придется бриться налысо, но Портман этому факту была даже рада и с нетерпением этого ждала. Самого V тем временем вместо Хьюго Уивинга должен был сыграть Джеймс Пьюрфой, и с ним даже сняли несколько сцен. Их не стали переснимать, так как герой все равно в маске, а голос Хьюго можно просто наложить на видео.