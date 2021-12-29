11 культовых картин, которые могли называться не так, как мы все привыкли

Стоит только прозвучать названию культового фильма, как в головах фанатов уже проносятся известные кадры и фоном звучит саундтрек. Но мало кто знает, что многие картины на выходе могли называться не так, как мы привыкли.

Детективы AdMe.ru покопались в недрах интернета и получили подтверждения того, что даже названия в кино порой утверждают в последний момент. А в конце вас ждет бонус — целая куча нестандартных названий всеми любимой «Истории игрушек».

«Красотка» должна была называться «3 000»

«3 000 долларов», если быть точнее. Именно столько Эдвард заплатил Вивьен за сопровождение. Стоит сказать, что это название — часть первоначального сценария «Красотки» с куда менее радужным финалом, чем мы увидели на экране.

Фильм «Назад в будущее» мог называться «Космонавт с Плутона»

Руководителю Universal показалось, что слово «будущее» оттолкнет зрителей. Поэтому он предложил вариант «Космонавт с Плутона». Спилберг поблагодарил за шутку, и смущенный руководитель разрешил оставить оригинальное название.

Вместо «Чужого» мы могли восхищаться «Звездным зверем»

Сценарист «Чужого» Дэн О’Бэннон долго откладывал работу над фильмом из-за других проектов. Но когда плотно засел за культовую картину, понял, что вариант «Звездный зверь» никуда не годится. И встретив в тексте сценария часто повторяющееся слово «чужой», автор решил, что именно такое название он и искал.

Культовый «Крик» мог выйти с названием «Фильм ужасов»

И с таким названием фильм оставался до самого начала рекламной кампании. Но продюсер вовремя решил, что оно не вяжется с картиной, так как в ней есть элементы сатиры и комедии. Предложенное им название «Крик» режиссер и сценарист фильма сначала невзлюбили. Однако потом все же пришли к выводу, что оно идеально подходит этой работе.

«Касабланка» могла остаться с названием «Все приходят к Рику»

Сценарий так и не показанной пьесы «Все приходят к Рику» был выкуплен за рекордные 20 000 долларов в 1942 году. Картине, на которую никто не делал ставок, сменили название, и «Касабланка» стала общепризнанным шедевром со множеством наград.

Первоначальное название «Американского пирога» было бы очень сложно запомнить

Картина на этапе создания сценария называлась «Подростковая комедия без названия, которая может быть сделана менее чем за 10 миллионов долларов и которую большинство зрителей, вероятно, возненавидят, но я думаю, вам понравится». Благо авторы вовремя одумались, и мы получили запоминающийся «Американский пирог».

Фильм «Криминальное чтиво» мог называться «Черная маска»

А еще — «Царит пандемониум». Именно такие названия рассматривали сценаристы фильма Роджер Эвери и Квентин Тарантино, пока в конце концов не вышли на узнаваемый вариант «Криминальное чтиво».

Первоначальное название «Основного инстинкта» было куда более романтичным

На этапе создания фильм носил название «Любовь — это больно». Как раз так назывался один из романов героини фильма, которую сыграла обворожительная Шэрон Стоун.

Оригинальное название «Метода Хитча» было бы более подходящим фильму (по мнению автора этой статьи)

Сначала фильм назывался «Последний первый поцелуй», что было отсылкой к наставлениям Хитча для стеснительного ухажера Альберта. Фраза звучала следующим образом: «Ты в силах сделать так, чтобы это был твой последний первый поцелуй». В результате оставили лишь прозвище главного героя — Хитч.

Название «Титаника» было, мягко говоря, спорным

Хорошо, что идеи вроде «Корабль мечты» или «Планета льда» уступили емкому, но уже такому узнаваемому названию «Титаник».

Оригинальное название «Хэнкока» звучало загадочно

1-я версия сценария будущего «Хэнкока» была написана в 1996 году и называлась «Сегодня вечером он появится». Сценарий долго кочевал по студиям и режиссерам и лишь перед началом съемок получил уже известное всем название.

Бонус: у «Истории игрушек» была целая куча так и не прижившихся названий

И всем этим невостребованным богатством поделился создатель 3-й части мультфильма Ли Анкрич. Среди наиболее ярких были такие варианты: «Принеси мне руку Базза Лайтера», «Первый фильм Рекса» и «Фаворит». Всего названий было около 200, с более полным списком вы можете ознакомиться здесь.