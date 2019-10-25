11 известных мужчин, которые сделали пластику и не побоялись признаться в этом

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За 2018 год в США к услугам пластических хирургов прибегли почти 1,5 млн женщин и чуть более 200 тыс. мужчин. Очевидно, что представители сильного пола не так озабочены внешним видом и сохранением молодости, однако многие актеры и певцы все же решаются на подобные процедуры, потому что зачастую для них это необходимость.

Мы в AdMe.ru выбрали 11 знаменитых мужчин, которые корректировали свою внешность и не побоялись в этом признаться. В конце вас ждет бонус — известные артисты, которые, вероятно, тоже сделали пластику, но не подтвердили это.

Дуэйн Джонсон

Мускулистое тело Скалы — пример для подражания многих мужчин, увлеченных фитнесом и бодибилдингом. Однако оно претерпело изменения в кабинете пластического хирурга: в 2005 году актер признался, что перенес операцию по устранению гинекомастии — увеличения грудных желез.

Дима Билан

Певец открыто заявил о том, что сделал коррекцию формы носа, который был сломан еще в детстве. Небольшие изменения пошли Дмитрию только на пользу.

Джордж Клуни

В начале 2007 года журналистка спросила актера о самом большом изменении в его жизни за последнее время. Джордж прямо ответил, что сделал блефаропластику (подтяжку век), чтобы немного освежить взгляд.

Микки Рурк

В 1980-х актер покорял миллионы женщин привлекательной внешностью и образом плохого парня. Однако увлечение боксом в прямом смысле оставило следы на лице Рурка, и ему пришлось лечь под нож хирурга. Результаты вмешательства оказались неоднозначными, и теперь актер совсем не похож на себя в молодости.

Джош Хатчерсон

Молодой актер сделал ринопластику в 2012 году, чтобы исправить сломанный нос. Изненений почти незаметно, но Джош открыто признался в операции в своем твиттере.

Чоу Юньфат

Знаменитый китайский актер признался в телешоу, что задумался о пластике век еще 1989 году. И хотя Голливуд Чоу покорил уже после операции, он не стесняется говорить на эту тему и даже любит об этом пошутить.

Оззи Осборн

Великий и ужасный признался в 2005 году, что делал ринопластику и подтяжку лица. По словам певца, это придало ему уверенности в себе.

Николай Басков

Золотой голос России рассказал, что накануне 2012 года сделал блефаропластику. При этом Николай признался, что не ожидал того, что период реабилитации будет настолько долгим. Перед выступлением на корпоративах ему приходилось накладывать толстый слой грима, замазывая синяки.

Майкл Дуглас

Актер не стал скрывать, что делал подтяжку лица перед свадьбой с Кэтрин Зетой-Джонс. Видимо, молодая жена — лучший стимул для Майкла выглядеть моложаво, ведь и сегодня, в 75 лет, он в прекрасной форме.

Сильвестр Сталлоне

Легендарный Рэмбо не скрывает, что еще в начале 1990-х сделал подтяжку лица. Он исправил асимметрию, которая появилась у актера в результате родовой травмы.

Гордон Рамзи

У именитого шеф-повара очень активная мимика, а потому неудивительно, что на его лбу образовались глубокие морщины. Однако Гордон не захотел с ними мириться и перенес процедуру, которая сделала его лоб более гладким.

Бонус № 1: Павел Прилучный

Главный красавчик отечественного кино, вероятно, изменил форму ушей. Только вот сам актер хранит молчание и никак не отвечает на вопросы о пластике.

Бонус № 2: Керимджан Дурмаз

Скандальный турецкий визажист, блогер и диджей изменился до неузнаваемости. Официально он не подтвердил факт пластической операции, но и не отрицает этого, так как хирургическое вмешательство кажется очевидным.

Бонус № 3: Брэд Питт

Даже этот актер, чье имя стало синонимом мужской красоты, возможно, подправил кое-что в своей внешности. Сам Питт не подтверждает слухи об операции, но его уши кажутся гораздо менее оттопыренными, чем в молодости.