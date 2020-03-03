10 интригующих фильмов, которым удалось застать зрителя врасплох

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Ежедневные заботы часто не оставляют ни времени, ни сил на что-то, что сделало бы этот день чуть более особенным, выдающимся из череды обычных серых будней. А ум требует разминки, а душа — волнений. Да и ужин становится намного вкуснее, если съесть его за просмотром еще не увиденного фильма с неожиданным поворотом сюжета.

AdMe.ru расскажет о фильмах, с которыми вы сможете отвлечься от рутины и перезагрузиться после рабочего дня. В качестве бонуса в конце статьи — сериал, которого вам хватит на всю неделю.

Пылающий (Beoning), 2018

Южнокорейский триллер «Пылающий» снят по мотивам рассказа Харуки Мураками. Молодой сын фермера Чжон-су возвращается из Сеула в родную деревню. Там он влюбляется в подругу детства Хэ-ми, однако этой влюбленности не было суждено прерасти в серьезные отношения. Хэ-ми уезжает в Африку, откуда возвращается уже с новым бойфрендом Беном. Однажды Бен делится с Чжон-су рассказом о своем странном увлечении: иногда он любит сжигать соседские сараи. С этого момента развитие событий приобретает абсолютно иное направление. Рeйтинг IMDb — 7,6

Кома, 2019

Фильм для тех, кого порадуют положительные тенденции в развитии отечественного кинематографа. С первых минут и без лишних предисловий зритель погружается в весьма замысловатый сюжет. Виктор — архитектор, впавший в кому после аварии. Он внезапно обнаруживает, что его сознание продолжает функционировать и даже взаимодействовать с сознаниями других коматозников. Рeйтинг IMDb — 7,1

Вне подозрений (Above Suspicion), 2019

Этот фильм основан на истории молодого недавно женившегося агента ФБР. По заданию начальства он прибывает в Кентукки. В ходе его работы одним из осведомителей становится местная девушка, с которой у главного героя завязывается роман. Однако эта особа оказывается не так проста и не так честна, как могло показаться. Для нее эта связь — единственный способ выбраться из той дыры, в которой она оказалась. Рeйтинг IMDb — 5,8

Весь этот мир (Everything, Everything), 2017

Картина раскрывает перед зрителем историю любви юной Мэдди и ее соседа Олли. Все было бы намного проще, если бы не болезнь девушки: она вынуждена все время оставаться в герметично закрытом помещении. Глядя друг на друга через оконное стекло и не имея возможности прикоснуться друг к другу, молодые люди полностью отдаются первой любви и готовы рискнуть всем ради нее. Неожиданно Вселенная преподносит им подарок. Рeйтинг IMDb — 6,4

Невидимый страж (El guardián invisible), 2017

Испано-немецкая версия детективного триллера, сюжет которого основывается на череде исчезновений и убийств молодых девушек. Особый колорит фильму придают мистическая фольклорная составляющая, а также поражающая своей мрачностью природа Страны Басков. Хронология повествования прерывается флешбэками в прошлое главной героини — инспектора Амайи Салазар. Постепенно темп фильма начинает ускоряться, а концовка бесспорно запомнится. Рeйтинг IMDb — 6,3

Новая жизнь Аманды (Amanda), 2018

Давид молод, свободен, независим и живет в одном из самых красивых городов мира — Париже. Он влюбляется, мечтает и строит планы на жизнь. Внезапно погибает его старшая сестра, и Давиду приходится взять на себя заботу о маленькой племяннице. Благодаря интересным ракурсам и нестандартным сюжетным ходам, фильм смотрится свежо и живо. Рeйтинг IMDb — 7,1

Раздражительность (Acrimony), 2018

Возможно, кто-то скажет, что эта история стара как мир. И, возможно, он даже будет прав. Жена, которая работает на 2 работах и постоянно ругается на мужа. И муж, который все еще только собирается чего-то достичь и не спешит ценить поддержку супруги. К счастью, большинство жизненных семейных драм заканчивается более рутинно, чем эта кинематографическая. Рeйтинг IMDb — 5,8

Опасный бизнес (Gringo), 2018

Гарольд — менеджер фармацевтической компании. По стечению обстоятельств, его босс Ричард — это его старинный друг. Абсолютно случайно Гарольд узнает, что скоро потеряет свою работу, потому что руководство планирует продажу компании. Тогда он разрабатывает схему, которая должна обеспечить ему безбедное существование, несмотря на увольнение. Однако Гарольду и не представить, как он ошибся в своих расчетах. Рeйтинг IMDb — 6,1

Я вижу, я вижу (Ich seh, ich seh), 2014

Пожалуй, самый страшный фильм в этой подборке. Как и пристало картине подобного жанра, действие разворачивается вдалеке от цивилизации, в сельском доме на краю кукурузного поля. Десятилетние близнецы Лукас и Элиас начинают замечать странности в поведении своей матери, восстанавливающейся после пластической операции. Они даже подозревают, что это не их мать. Правда же оказывается куда печальнее. Рeйтинг IMDb — 6,7

Поиск (Searching), 2018

В основе фильма — современная концепция скринкастинга. Все действие разворачивается на экране ноутбука, смартфона и других гаджетов, с помощью которых Дэвид Ким ищет пропавшую дочь-подростка. В отчаянии он взламывает компьютер своего ребенка, надеясь хоть так помочь полиции в расследовании. Сюжет «Поиска» поражает своей непредсказуемостью, ценностью каждой детали и продуманностью каждого кадра. Рeйтинг IMDb — 7,6

Бонус для любителей сериалов: Дублинские убийства (Dublin Murders), 2019

Сумерки, зловещая природа, атмосфера мистики и загадочности — все это придется по вкусу любителям детективных сериалов. Собственно сюжет строится вокруг таинственного убийства молодой девушки на окраине Дублина. За дело берутся детективы Роб Райли и Кэсси Мэддокс, взаимоотношения которых в процессе расследования подвергаются серьезным испытаниям. Каждый из напарников в то же время переживает глубокие личные драмы, что придает сериалу многомерность. Рейтинг IMDb — 7,1

Оригинальный сюжет с непредсказуемой развязкой — это лишь половина дела. Как вы считаете, что главное в хорошем фильме?