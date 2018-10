11 классных фильмов, от которых мигом улетучивается плохое настроение

Бывают такие дни, когда хочется лишь одного: отключиться от всех хлопот, укутаться в теплый плед, налить вкусного чая и включить хороший фильм. И когда у вас настанет именно такой вечер, не забудьте открыть эту подборку, собранную специально для таких случаев.

AdMe.ru тщательно отобрал несколько чудесных фильмов, которые окутают вас своей атмосферой и вмиг развеют все грустные мысли.

Хоть раз в жизни (Begin again), 2013

Дэн — слегка подзабытая звезда шоу-бизнеса, Грета — подающий надежды музыкант. Они встретились случайно и решили записать совместный альбом: без денег, без профессиональных музыкантов и хорошей студии, но с огромной любовью к музыке. Получится ли у них воплотить свои мечты в жизнь? Главные роли исполняют Кира Найтли и Марк Руффало, а еще в картине появляется солист Maroon 5 Адам Левин. Лирическая и светлая картина с приятным саундтреком и хорошими актерами — что еще нужно для хорошего вечера? IMDb — 7,4

«КиноПоиск» — 7,4

Плезантвиль (Pleasantville), 1998

Иногда мы так гонимся за некими идеалами, что забываем о том, что мир не делится на черное и белое. Вот именно об этом и рассказывает фильм «Плезантвиль»: двое подростков из 90-х волшебным образом попадают в 50-е, в вымышленный «идеальный» городок. Здесь идеальные подростки, идеальные жены с идеальными ужинами, идеальные газоны — разве может что-то пойти не так? Конечно же, да, ведь тут и начинается все самое интересное.



Картина оставляет очень глубокое впечатление и в какой-то степени даже окрыляет. Интересная игра с цветом: по мере того как происходит развитие сюжета, в черно-белой действительности «Плезантвиля» появляются яркие цвета. В главных ролях, кстати, молодые Тоби Магуайр и Риз Уизерспун. IMDb — 7,5

«КиноПоиск» — 7,8

Жизнь как чудо (Život je čudo), 2004

Один из лучших фильмов знаменитого режиссера Эмира Кустурицы на первый взгляд кажется довольно незамысловатым, но на деле оказывается гораздо более глубоким. Сюжет крутится вокруг некой семьи: Лука — чудаковатый инженер, его жена Ядранка — душевнобольная певица, а также их сын Милош, который мечтает играть в футбол. Жизнь вовлекает этих людей в водоворот событий, и совершенно неизвестно, где они окажутся в будущем. Этот фильм о любви не кажется чересчур сентиментальным: здесь поднимается тема войны, хотя и она не перегружает мозг зрителя. Тонко выполненная, душевная и мастерски сделанная работа, которая смотрится легко и оставляет поистине неизгладимое впечатление. IMDb — 7,6

«КиноПоиск» — 7,9

Письма к М. (Listy do M.), 2011

Миколай работает диджеем на радио, и ему часто звонят люди, которым очень нужна поддержка. Он находит слова для каждого, только вот самому себе Миколай помочь не может: каждое Рождество он встречает на работе в компании своего помощника. В это же время его маленький сын с нетерпением ждет папиной передачи на радио... Фильм чем-то похож на «Реальную любовь»: все та же атмосфера праздника и простые жизненные истории. Уютный и согревающий фильм, после просмотра которого хочется поскорее обнять своих близких. IMDb — 7,4

«КиноПоиск» — 7,4

Безумная свадьба (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?), 2014

В семье преуспевающего буржуа четверо дочерей. Так вышло, что три старшие дочки выбрали себе в мужья не католиков, как того хотел бы отец, а еврея, араба и китайца. Вся надежда на младшую дочь, и она почти не подвела: ее жених оказался католиком, только вот чернокожим. Стереотипы, вызывающие в обществе множество споров, обыграны довольно изящно и заставляют на минутку задуматься. Прекрасная комедия без единого недостатка: актерская игра, юмор, сюжет и вечная актуальность семейных проблем — все на высоте. IMDb — 7

«КиноПоиск» — 7,3

Жизнь как она есть (Life as We Know It), 2010

Холли и Эрик терпеть не могут друг друга, и единственное, что их объединяет, — это любовь к крестнице Софи. Внезапная трагедия заставляет их забрать малышку к себе и каким-то образом научиться жить вместе под одной крышей. Семейная комедия с незамысловатым сюжетом и несколькими клише, которые тем не менее не делают ее хуже, растопит даже самое черствое сердце. Да и как иначе, когда в кадре появляется такой очаровательный ребенок? IMDb — 6,6

«КиноПоиск» — 7,5

Семейка Тененбаум (The Royal Tenenbaums), 2001

Фильмы Уэса Андерсона — это целая вселенная и невероятный, какой-то по-особенному теплый и уютный мир. Данная картина рассказывает историю необычной семьи, все члены которой обладают уникальными особенностями. Итак, прошло много лет, и отец семейства оказывается смертельно болен: теперь он наконец-то постарается уделить внимание своим детям, которым так его не хватало прежде. Картина наполнена множеством изящных деталей, а атмосфера и цветовая палитра фильма просто захватывают дух. Вот она — настоящая магия кино: посмотрите этот фильм, и вы поймете, что мы имеем в виду. IMDb — 7,6

«КиноПоиск» — 7,4

Имя (Le prénom), 2012

Собрались однажды вместе несколько друзей, чтобы поговорить о том о сем, да тут как раз и событие: один из героев по имени Венсан вот-вот станет отцом. Но невинный вопрос об имени будущего ребенка внезапно погрузил всех в недоумение. Очаровательная камерная комедия с французским акцентом и диалогами, шутками, откровениями и спорами. Слова за слово — и из шкафов героев начинают сыпаться скелеты: а у кого их не бывает? Получилось легко, интересно и с юмором. IMDb — 7,3

«КиноПоиск» — 7,4

Я — это любовь (Io sono l’amore), 2009

Глава респектабельного семейства предчувствует свою скорую кончину и передает правление бизнесом своему сыну Танкреди и внуку Эдуардо. Да вот только внук мечтает совсем о другом: он хочет открыть ресторан вместе с другом Антонио. В это же время его мать Эмма без памяти влюбляется в Антонио. Режиссер Лука Гуаданьино вынашивал идею фильма целых 11 лет, а специально для роли Эммы Тильда Суинтон учила итальянский и русский языки. Отдельной похвалы заслуживает и визуальная составляющая: интерьеры, пейзажи, костюмы — фильм получился безумно красивым. Повествование неторопливо, но многослойный сюжет затягивает в водоворот событий и оставляет зрителя в молчаливой задумчивости после просмотра фильма. IMDb — 7

«КиноПоиск» — 6,9

Что-то новенькое (Something New), 2006

У девушки по имени Кения все отлично: успешная карьера, просторный дом... Только вот с личной жизнью никак не наладится. Однажды она знакомится с симпатичным дизайнером по ландшафтам, который обустраивает ее сад. Возможно, он и есть тот самый «единственный»? Добротная романтическая комедия, которая все-таки ненавязчиво поднимает важные вопросы. Отличный фильм, для того чтобы расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 6,5

Довольно слов (Enough Said), 2013

Массажистка Ева — разведенная женщина средних лет, дочка которой вот-вот отправится в колледж. На одной из вечеринок она завязала сразу два приятных знакомства: с интересной поэтессой Мэриэнн и с очаровательным мужчиной Альбертом. С Мэриэнн быстро завязывается дружба, а с Альбертом — романтические отношения. Только вот оказалось, что эти двое — бывшие супруги и всей душой ненавидят друг друга. Кажется, что сюжет этого фильма срисовали прямиком из чьей-то жизни, да и актерская игра как нельзя лучше передает всю искренность происходящего на экране. Приятная романтическая комедия с отличной актерской «химией» и житейским сюжетом на все времена. IMDb — 7,1

«КиноПоиск» — 6,8

А какие фильмы вы любите смотреть, чтобы от всего отвлечься?