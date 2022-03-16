11 детей-актеров, которым прочили блестящую карьеру в кино, но они выбрали другой путь

Дети-актеры не имеют профессионального образования и большого жизненного опыта, но при этом некоторые из них играют так, что порой кинозвездам остается только завидовать. Кажется, будто яркий ранний старт обещает этим мальчикам и девочкам легкую карьеру в кино, но на деле это не всегда так.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кем же стали актеры, которые сыграли знаковые роли в юные годы, а потом пропали с телеэкранов.

Дмитрий Егоров

Дмитрий Егоров, сын актрисы Натальи Кустинской, снялся в кино лишь однажды: в 13 лет он сыграл Диму Сомова в подростковой драме «Чучело». Режиссер долго не мог найти юношу на эту роль, но, увидев сына артистки, сказал: «Мне нужен этот мальчик. У него серьезное лицо и капризная губа!» Егоров сыграл в фильме, несмотря на то, что его родители были против. Дима Сомов в исполнении Димы Егорова получился очень убедительным подлецом — мальчик хорошо вжился в роль и сыграл талантливо. Однако дальше по актерским стопам матери юноша не пошел. Он окончил экономический факультет МГИМО и никогда больше не появлялся в кино.

Ксения Филиппова

Ксения Филиппова надолго запомнилась зрителям пусть не главной, но знаковой ролью в фильме «Чучело». 14-летняя девушка сыграла Железную Кнопку — принципиальную пионерку, которая объявляет бойкот «предательнице» и «в борьбе за справедливость» организует травлю одноклассницы. Также юную актрису можно увидеть в фильме «Тройка». Однако после школы Ксения не стала поступать в театральное училище. Она окончила экономический факультет МГИМО, работала трейдером в коммерческом банке. Сейчас занимается рекламным бизнесом.

Алексей Литвинов

Алексей Литвинов попал на кинопробы в 5-м классе, однако на роль в фильме «Старик Хоттабыч» его не взяли. А через месяц случилось чудо: мальчика, утвержденного на главную роль, забраковали после первых сцен, и Лешу вызвали на съемки вместо него. Так обычный школьник попал в кино, став на киноэкране Володей Костыльковым, или просто Волькой. После успеха картины мальчика сразу же пригласили сыграть в другой киноленте, но ее съемки были приостановлены. А от других предложений Литвинов и сам отказался и после школы поступил в Ленинградский электромеханический техникум. «Решил, что лучше стать грамотным технарем, чем посредственным артистом», — вспоминал Алексей Литвинов. Так ярко сыгравший Вольку мальчик вырос, много лет проработал электромехаником в ленинградском метро, потом электриком на железной дороге и на стройке. О своем «киношном» опыте Литвинов коллегам обычно не рассказывал.

Ольга и Татьяна Юкины

9-летние сестры Юкины сыграли главные роли — третьеклассницы Оли и ее отражения Яло — в детском фильме «Королевство кривых зеркал». Девочки отлично вжились в роли и, казалось бы, могли еще не раз блистать на экране. Однако мама сестер считала профессию актера ненадежной, поэтому Оля и Таня были вынуждены отказаться от идеи посещать актерскую студию и продолжать карьеру. Они снялись в эпизоде фильма «Морозко» и больше на экранах не появлялись. После школы сестры провалили экзамены в вузы и пошли учиться в машиностроительный техникум, однако по профессии они никогда не работали. Выросли, вышли замуж, родили детей. Несмотря на наличие собственных семей, всю жизнь Татьяна и Ольга были очень дружны между собой.

Роман Столкарц

10-летний Роман сыграл роль Пьеро в фильме «Приключения Буратино». Созданный им образ был убедителен, но продолжать актерскую карьеру молодой человек не стал. Он окончил медицинский институт, стал врачом-педиатром и теперь управляет двумя собственными клиниками.

Татьяна Проценко

Татьяна Проценко сыграла Мальвину в фильме «Приключения Буратино». В кино оказалась по воле случая: 7-летнюю Таню ассистент режиссера заметил в поезде и пригласил на пробы. После оглушительного успеха в роли синевласой куклы Татьяна Проценко должна была сыграть главную роль в кинокартине Про Красную Шапочку", но незадолго до съемок упала с велосипеда, получила сотрясение мозга и не смогла принять участие в фильме. После школы талантливая девушка окончила киноведческое отделение ВГИКа, стала поэтессой.

Сергей Крупенников

Сергей Крупенников в кино попал «по объявлению»: по радио сообщили, что «Ленфильм» приглашает детей для пополнения актерской картотеки, и мальчик пришел на пробы. Сначала он снялся в 2 короткометражках, в том числе и в роли Дениса Кораблева (героя рассказов Виктора Драгунского, популярного детского писателя), а позже получил и главные роли в 3 полнометражных фильмах. Картина 1974 года «Дорогой мальчик», которая стала одним из первых советских боевиков, прославила Крупенникова на весь Союз, но Сергей совсем не жаждал славы. Он снялся еще в 2 фильмах, а потом решил прекратить актерскую карьеру и вплотную заняться учебой. Подросток увлекся математикой, поступил в технологический институт холодильной промышленности. После получения высшего образования Сергей Крупенников работал по профессии. В 1980-х открыл свой бизнес: основал компанию «Холодильный сервис» и занимался ремонтом и обслуживанием холодильного оборудования.

Анна Ашимова

Анна Ашимова сыграла младшую сестру Александра Абдулова в новогоднем фильме «Чародеи». В кино Аня попала случайно: когда ей было 9 лет и она занималась танцами, рисованием и пением во Дворце пионеров, ее заметил помощник режиссера и в числе других девочек пригласил на пробы. Ашимова прекрасно выступила на пробах и была утверждена на роль Нины Пуховой. Несмотря на то, что сниматься Анне довелось в кругу знаменитых на всю страну актеров, продолжать свою карьеру в кино девочка не захотела. Возможно, причиной тому стали усложнившиеся отношения со сверстниками, которые по-разному реагировали на славу юной актрисы. Так или иначе, после школы Ашимова поступила в Государственную академию управления на факультет экономической кибернетики и в кино больше не возвращалась.

Вячеслав Царев

Вячеслав Царев больше всего запомнился зрителям в роли мальчика с сачком в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Режиссер Элем Климов приметил деревенского паренька, когда тот катался зайцем на троллейбусе, и позвал на пробы. Так Вячеслав попал в кино и запомнился всем фразой «А чой-то вы тут делаете, а?» Несмотря на то, что Царев в юношеские годы снялся в 5 фильмах, карьеры в кино он так и не сделал. После школы он не поступал в театральный вуз: трудился грузчиком, уборщиком, продавцом мороженого, сторожем, дворником. В зрелом возрасте сниматься в кино его не звали.

Валерий Зубарев

«Счастье — это когда тебя понимают», — написал в своем сочинении Генка Шестопал из фильма «Доживем до понедельника» и поразил зрителей простотой и глубиной этой мысли. Умного, тонко чувствующего подростка сыграл юный актер Валерий Зубарев. Это была далеко не первая его роль: мальчик начал сниматься в 7 лет и сыграл во множестве детских фильмов. Однако, несмотря на несомненный успех и востребованность в кино, во ВГИК Зубарева так и не приняли, и профессиональным актером парень не стал. Он окончил торговый техникум, трудился продавцом, заместителем директора и директором магазина — в общем, ушел в торговлю.

Бонус: Татьяна Друбич

Татьяна Друбич — уникальный пример того, как актерство выбирает человека, даже если он сам видит свое призвание в другом. Свою первую роль в кино артистка сыграла в 12 лет в фильме «Пятнадцатая весна», а через 2 года она снялась в киноленте «Сто дней после детства». Красивая, естественная, трогательная девушка запомнилась и полюбилась зрителям. Однако, несмотря на успех в кино, Татьяна Друбич не стала поступать во ВГИК, а пошла учиться на лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Семашко. После окончания учебы она работала врачом-эндокринологом в районной поликлинике и продолжала играть в кино. Несмотря на отсутствие профильного образования, Татьяна Друбич снялась более чем в 25 фильмах, и ее актерская работа не раз была высоко отмечена киносообществом.

