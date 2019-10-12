11 актерских дуэтов, которые однажды сыграли влюбленных. Им так понравилось, что они решили повторить

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Некоторые актерские дуэты оказываются настолько удачными, что продолжают появляться и в последующих фильмах. Например, Райан Гослинг и Эмма Стоун трижды сыграли влюбленных на большом экране, включая оскароносный «Ла-Ла-Ленд», а Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо после успеха «Титаника» работали вместе на съемках «Дороги перемен». Но есть десятки других искренних актерских пар, о которых мы вспоминаем чуть реже.

Мы в AdMe.ru восхищаемся этими кинодуэтами, нежным чувствам которых можно поверить в любом фильме, независимо от жанра. А в конце статьи — бонус для любителей советского кино.

Дженнифер Коннелли и Рассел Кроу

«Игры разума» (2001), «Ной» (2014) Впервые Дженнифер и Рассел сыграли возлюбленных на съемочной площадке фильма «Игры разума» в 2001 году. Здесь же актриса познакомилась со своим будущим мужем — актером Полом Беттани, с которым она до сих пор счастлива в браке. 13 лет спустя Коннелли и Кроу исполнили роли мужа и жены в фильме «Ной». В одном из интервью Дженнифер рассказала, что любит работать с Расселом в паре: «Он сразу погружается в действие и становится замечательным супругом на экране. Но с мужем сниматься все равно лучше».

Энн Хэтэуэй и Джейк Джилленхол

«Горбатая гора» (2005), «Любовь и другие лекарства» (2010) Джилленхолу очень нравится работать с Энн. Во время интервью актер рассказывал журналистам, что им с Хэтэуэй удается всего в одном фильме изобразить несколько видов любви сразу: романтическую, семейную и дружескую. Энн, в свою очередь, благодарна Джейку за поддержку в съемках сложных и откровенных сцен в фильме «Любовь и другие лекарства». Оба актера были несвободны во время работы над лентой, что усложняло процесс. Но Энн и Джейк продолжают поддерживать теплые отношения после съемок, которые сблизили их и сделали настоящими друзьями.

Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон

«Незваные гости» (2005), «Полночь в Париже» (2011) Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон впервые сыграли влюбленных в комедии «Незваные гости», которая получила в основном негативные отзывы критиков. А вот «Полночь в Париже» режиссера Вуди Аллена стала невероятно успешной: у команды фильма получился своего рода путеводитель по самым романтичным и значимым местам французской столицы. Кстати, во время работы над картиной таблоиды взрывались от предположений о романе между Оуэном и Рэйчел. На самом деле избранником Рэйчел стал другой коллега по фильму — Майкл Шин.

Розарио Доусон и Уилл Смит

«Люди в черном — 2» (2002), «Семь жизней» (2008) Съемки фантастического фильма «Люди в черном» дались актерской паре легко, а вот на площадке драмы «Семь жизней» у Смита возникли затруднения: он никак не мог перестать нервничать перед постельной сценой с Розарио, поскольку все время думал о своей жене Джаде. Розарио однажды пошутила, что им пришлось пригласить Джаду на съемки, чтобы Уиллу стало легче. «Все это шутки, — смеется Уилл, — но я все же решил поделиться своими переживаниями с женой. А она сказала что-то вроде: „Не позорь меня, парень, иди и покажи им всем, как ты можешь работать!“»

Дайан Лейн и Ричард Гир

«Клуб „Коттон“» (1984), «Неверная» (2002), «Ночи в Роданте» (2008) Дайан и Ричард просто обожают друг друга: они дурачатся на съемках и тепло подшучивают друг над другом во время интервью. Например, после российской премьеры фильма «Ночи в Роданте» Гир пошутил, что постоянно посылал Дайан сценарии разных фильмов, но она никак не хотела сниматься с ним. А Лейн и вовсе считает, что вместе они производят гораздо более сильное впечатление, чем по отдельности. Гир и Лейн появились вместе в трех фильмах за 24 года. В каждую из этих ролей актеры вложили душу, а в одном из интервью Дайан призналась, что все 3 раза была очарована Гиром, и между ними действительно появлялась некая химия.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

«Джильи» (2003), «Девушка из Джерси» (2004) Кинодуэт Лопес и Аффлека в фильме «Джильи» был негативно принят критиками и зрителями: картина получила 6 антипремий «Золотая малина», в числе которых были номинации «худший фильм», «худший режиссер», «худший актер» и «худшая актриса». Буквально в это же время Дженнифер и Бен разорвали помолвку за день до свадьбы, а сама Лопес очень тяжело переживала расставание. А вот вышедшая через год лента «Девушка из Джерси» была более успешной, однако героиня Лопес — экранная жена персонажа Бена Аффлека — погибает практически в самом начале фильма. Дальнейшие отношения в картине развиваются уже между героями Аффлека и Лив Тайлер. Джей Ло и Аффлек не смогли сохранить дружеские отношения и больше ни разу не появлялись вместе на экране.

Эми Адамс и Кристиан Бейл

«Афера по-американски» (2013), «Власть» (2018) После выхода «Власти» на большие экраны Эми Адамс со смехом призналась, что только сейчас осознала: в каждом ее фильме с Кристианом есть сцена, где она громко ругает актера. «Я ору на него все время», — смеется Эми. Совместные работы актеров становятся невероятно успешными: и «Афера по-американски», и «Власть» получили высочайшие оценки критиков, а за роль в фильме «Боец» Кристиану вручили заслуженный «Оскар».

Джулия Робертс и Клайв Оуэн

«Близость» (2004), «Ничего личного» (2009) Во время съемок сложной драмы «Близость» Оуэну приходилось играть психологического садиста, который изводил героиню Джулии, однако это не помешало им проникнуться друг к другу теплыми чувствами и уважением. С тех пор актеры подружились. И сблизились настолько, что Клайв сам настаивал на участии Джулии в фильме «Ничего личного» и пригласил ее в команду. А роль самому Оуэну обеспечил Джордж Клуни: он даже подстроил встречу Клайва и режиссера Тони Гилроя.

Риз Уизерспун и Пол Радд

«Ночная посылка» (1998), «Как знать...» (2010) Риз и Пол успешно изобразили юношескую любовь на экране в 1998 году, а 12 лет спустя снова встретились на съемочной площадке комедийного фильма «Как знать...». Обе киноленты получили смешанные отзывы критиков, но легкие комедии с Уизерспун и Раддом — то, что нужно, чтобы скрасить холодный осенний вечер.

Неголливудский бонус 1: Ирина Купченко и Олег Янковский

«Обыкновенное чудо» (1978), «Поворот» (1978), «Приходи на меня посмотреть» (2000) Ирине Купченко и Олегу Янковскому много лет приписывали тайный роман: поклонники считали, что невозможно так долго быть просто друзьями и при этом играть влюбленных. Однако Олег Янковский всю жизнь был счастливо женат на актрисе Людмиле Зориной, а Ирина Купченко в 1972 году вышла замуж за Василия Ланового и с тех пор не расставалась с ним. Янковский сам пригласил Купченко на съемки фильма «Приходи на меня посмотреть»: это был его режиссерский дебют, и он ни секунды не сомневался в том, кого возьмет на главную роль. Олег Иванович говорил, что с первых ролей Купченко стала его верным сотоварищем и сумела с возрастом сохранить индивидуальность, на что способны далеко не все.

Неголливудский бонус 2: Ирина Алферова и Александр Абдулов

«С любимыми не расставайтесь» (1979), «Предчувствие любви» (1982), «Капкан» (2007) Ирина вспоминает, что во время первой встречи Абдулов ей совсем не понравился: нескладный, смешной, нес какую-то несуразицу. А потом к ним подошел Олег Янковский, посмотрел на Ирину и сказал Абдулову: «Смотри, жена твоя!» Они считались самой красивой парой Советского Союза. К сожалению, брак актеров был тяжелым и несчастливым. В 1973 году они поженились, а в 1993-м развелись, но успели подарить зрителям прекрасные фильмы со своим участием. Десятисерийная картина «Капкан» в 2007 году стала первой совместной работой артистов после развода и одновременно последней совместной съемкой. Еще через год Александр Абдулов скончался.