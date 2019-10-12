11 актерских дуэтов, которые однажды сыграли влюбленных. Им так понравилось, что они решили повторить
Некоторые актерские дуэты оказываются настолько удачными, что продолжают появляться и в последующих фильмах. Например, Райан Гослинг и Эмма Стоун трижды сыграли влюбленных на большом экране, включая оскароносный «Ла-Ла-Ленд», а Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо после успеха «Титаника» работали вместе на съемках «Дороги перемен». Но есть десятки других искренних актерских пар, о которых мы вспоминаем чуть реже.
Мы в AdMe.ru восхищаемся этими кинодуэтами, нежным чувствам которых можно поверить в любом фильме, независимо от жанра. А в конце статьи — бонус для любителей советского кино.
Дженнифер Коннелли и Рассел Кроу
«Игры разума» (2001), «Ной» (2014)
Впервые Дженнифер и Рассел сыграли возлюбленных на съемочной площадке фильма «Игры разума» в 2001 году. Здесь же актриса познакомилась со своим будущим мужем — актером Полом Беттани, с которым она до сих пор счастлива в браке.
13 лет спустя Коннелли и Кроу исполнили роли мужа и жены в фильме «Ной». В одном из интервью Дженнифер рассказала, что любит работать с Расселом в паре: «Он сразу погружается в действие и становится замечательным супругом на экране. Но с мужем сниматься все равно лучше».
Энн Хэтэуэй и Джейк Джилленхол
«Горбатая гора» (2005), «Любовь и другие лекарства» (2010)
Джилленхолу очень нравится работать с Энн. Во время интервью актер рассказывал журналистам, что им с Хэтэуэй удается всего в одном фильме изобразить несколько видов любви сразу: романтическую, семейную и дружескую.
Энн, в свою очередь, благодарна Джейку за поддержку в съемках сложных и откровенных сцен в фильме «Любовь и другие лекарства». Оба актера были несвободны во время работы над лентой, что усложняло процесс. Но Энн и Джейк продолжают поддерживать теплые отношения после съемок, которые сблизили их и сделали настоящими друзьями.
Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон
«Незваные гости» (2005), «Полночь в Париже» (2011)
Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон впервые сыграли влюбленных в комедии «Незваные гости», которая получила в основном негативные отзывы критиков. А вот «Полночь в Париже» режиссера Вуди Аллена стала невероятно успешной: у команды фильма получился своего рода путеводитель по самым романтичным и значимым местам французской столицы.
Кстати, во время работы над картиной таблоиды взрывались от предположений о романе между Оуэном и Рэйчел. На самом деле избранником Рэйчел стал другой коллега по фильму — Майкл Шин.
Розарио Доусон и Уилл Смит
«Люди в черном — 2» (2002), «Семь жизней» (2008)
Съемки фантастического фильма «Люди в черном» дались актерской паре легко, а вот на площадке драмы «Семь жизней» у Смита возникли затруднения: он никак не мог перестать нервничать перед постельной сценой с Розарио, поскольку все время думал о своей жене Джаде. Розарио однажды пошутила, что им пришлось пригласить Джаду на съемки, чтобы Уиллу стало легче.
«Все это шутки, — смеется Уилл, — но я все же решил поделиться своими переживаниями с женой. А она сказала что-то вроде: „Не позорь меня, парень, иди и покажи им всем, как ты можешь работать!“»
Дайан Лейн и Ричард Гир
© The Cotton Club / Orion Pictures © Unfaithful / 20th Century Fox © Nights in Rodanthe / Village Roadshow Pictures
«Клуб „Коттон“» (1984), «Неверная» (2002), «Ночи в Роданте» (2008)
Дайан и Ричард просто обожают друг друга: они дурачатся на съемках и тепло подшучивают друг над другом во время интервью. Например, после российской премьеры фильма «Ночи в Роданте» Гир пошутил, что постоянно посылал Дайан сценарии разных фильмов, но она никак не хотела сниматься с ним. А Лейн и вовсе считает, что вместе они производят гораздо более сильное впечатление, чем по отдельности.
Гир и Лейн появились вместе в трех фильмах за 24 года. В каждую из этих ролей актеры вложили душу, а в одном из интервью Дайан призналась, что все 3 раза была очарована Гиром, и между ними действительно появлялась некая химия.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
«Джильи» (2003), «Девушка из Джерси» (2004)
Кинодуэт Лопес и Аффлека в фильме «Джильи» был негативно принят критиками и зрителями: картина получила 6 антипремий «Золотая малина», в числе которых были номинации «худший фильм», «худший режиссер», «худший актер» и «худшая актриса». Буквально в это же время Дженнифер и Бен разорвали помолвку за день до свадьбы, а сама Лопес очень тяжело переживала расставание.
А вот вышедшая через год лента «Девушка из Джерси» была более успешной, однако героиня Лопес — экранная жена персонажа Бена Аффлека — погибает практически в самом начале фильма. Дальнейшие отношения в картине развиваются уже между героями Аффлека и Лив Тайлер. Джей Ло и Аффлек не смогли сохранить дружеские отношения и больше ни разу не появлялись вместе на экране.
Эми Адамс и Кристиан Бейл
«Афера по-американски» (2013), «Власть» (2018)
После выхода «Власти» на большие экраны Эми Адамс со смехом призналась, что только сейчас осознала: в каждом ее фильме с Кристианом есть сцена, где она громко ругает актера. «Я ору на него все время», — смеется Эми.
Совместные работы актеров становятся невероятно успешными: и «Афера по-американски», и «Власть» получили высочайшие оценки критиков, а за роль в фильме «Боец» Кристиану вручили заслуженный «Оскар».
Джулия Робертс и Клайв Оуэн
«Близость» (2004), «Ничего личного» (2009)
Во время съемок сложной драмы «Близость» Оуэну приходилось играть психологического садиста, который изводил героиню Джулии, однако это не помешало им проникнуться друг к другу теплыми чувствами и уважением.
С тех пор актеры подружились. И сблизились настолько, что Клайв сам настаивал на участии Джулии в фильме «Ничего личного» и пригласил ее в команду. А роль самому Оуэну обеспечил Джордж Клуни: он даже подстроил встречу Клайва и режиссера Тони Гилроя.
Риз Уизерспун и Пол Радд
«Ночная посылка» (1998), «Как знать...» (2010)
Риз и Пол успешно изобразили юношескую любовь на экране в 1998 году, а 12 лет спустя снова встретились на съемочной площадке комедийного фильма «Как знать...».
Обе киноленты получили смешанные отзывы критиков, но легкие комедии с Уизерспун и Раддом — то, что нужно, чтобы скрасить холодный осенний вечер.
Неголливудский бонус 1: Ирина Купченко и Олег Янковский
© «Обыкновенное чудо» / Киностудия «Мосфильм» © «Приходи на меня посмотреть» / Киностудия имени М. Горького
«Обыкновенное чудо» (1978), «Поворот» (1978), «Приходи на меня посмотреть» (2000)
Ирине Купченко и Олегу Янковскому много лет приписывали тайный роман: поклонники считали, что невозможно так долго быть просто друзьями и при этом играть влюбленных. Однако Олег Янковский всю жизнь был счастливо женат на актрисе Людмиле Зориной, а Ирина Купченко в 1972 году вышла замуж за Василия Ланового и с тех пор не расставалась с ним.
Янковский сам пригласил Купченко на съемки фильма «Приходи на меня посмотреть»: это был его режиссерский дебют, и он ни секунды не сомневался в том, кого возьмет на главную роль. Олег Иванович говорил, что с первых ролей Купченко стала его верным сотоварищем и сумела с возрастом сохранить индивидуальность, на что способны далеко не все.
Неголливудский бонус 2: Ирина Алферова и Александр Абдулов
© «С любимыми не расставайтесь» / Киностудия имени М. Горького © «Предчувствие любви» / Киностудия «Мосфильм»
«С любимыми не расставайтесь» (1979), «Предчувствие любви» (1982), «Капкан» (2007)
Ирина вспоминает, что во время первой встречи Абдулов ей совсем не понравился: нескладный, смешной, нес какую-то несуразицу. А потом к ним подошел Олег Янковский, посмотрел на Ирину и сказал Абдулову: «Смотри, жена твоя!»
Они считались самой красивой парой Советского Союза. К сожалению, брак актеров был тяжелым и несчастливым. В 1973 году они поженились, а в 1993-м развелись, но успели подарить зрителям прекрасные фильмы со своим участием. Десятисерийная картина «Капкан» в 2007 году стала первой совместной работой артистов после развода и одновременно последней совместной съемкой. Еще через год Александр Абдулов скончался.
Какие киношные пары нравятся вам больше всего? Как вы думаете, действительно женатым актерам проще исполнять роли влюбленных на экране или это только усложняет работу?
Фото на превью A Beautiful Mind / Universal Pictures, Noah / Paramount Pictures