11 актеров, у которых увели классные роли прямо из-под носа

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Отказ от роли может быть инициирован как актерами, так и производственной группой. Наиболее распространенной причиной, конечно, является несовпадение рабочих графиков. Ну или нам просто так преподносят эту информацию. Возраст тоже играет немаловажную роль. Казалось бы, молодым везде дорога, но только не в случае с Кэти Сакхофф, которая хотела сыграть в «Омерзительной восьмерке» Тарантино. Бывает и такое, что кандидатов исключают из проекта из-за негодования публики и возгласов: «Как можно было выбрать такого актера?!»

AdMe.ru заглянул за кулисы киноиндустрии и выяснил, какие претенденты на роли оказались не у дел.

Леонардо Ди Каприо — Джокер («Джокер», 2019)

Почему не сыграл: сменился режиссер. В 2017 году стала появляться информация о новом фильме о Джокере, где главным продюсером должен был стать Мартин Скорсезе. Естественно, все тут же заговорили о том, что роль вечного соперника Бэтмена достанется именно Леонардо Ди Каприо. Кто получил роль: Хоакин Феникс. В итоге режиссером картины стал Тодд Филлипс. Скорсезе покинул проект. Несмотря на то что руководители студии продолжали предлагать кандидатуру Ди Каприо на главную роль, Филлипс стоял на своем: никого, кроме Феникса. В течение примерно 3 месяцев режиссер неоднократно обращался к актеру с просьбой согласиться на участие в фильме. Опасения Хоакина были связаны с тем, что «Джокер» станет очередным супергеройским кино. Ему было бы легче, если бы картина называлась «Артур». Филлипс сказал, что перед началом съемок так и не услышал от Феникса четкого «да», только все новые и новые вопросы о персонаже и проекте в целом.

Кейт Уинслет — Сара Черчилль, герцогиня Мальборо («Фаворитка», 2018)

Почему не сыграла: предпочла другой проект. Кейт Уинслет можно назвать достаточно востребованной актрисой. Каждый год выходит по 2–3 фильма, где она играет одну из главных ролей. Когда ей предложили принять участие в картине «Фаворитка», Уинслет отказалась, предпочтя сняться у более известного и опытного Вуди Аллена в «Колесе чудес». Кто получила роль: Рэйчел Вайс. Йоргос Лантимос, режиссер «Фаворитки», ранее уже работал с Вайс в картине «Лобстер». Там актриса сыграла главную роль. Их тандем с Колином Фарреллом получился весьма удачным, поэтому нет ничего удивительного в том, что в новом проекте Лантимос вновь захотел увидеть эту талантливую английскую актрису.

Том Харди — Джафар («Аладдин», 2019)

Почему не сыграл: мнение общественности. Режиссер ремейка Гай Ричи и актер Том Харди уже работали вместе в фильме «Рок-н-рольщик». Ричи любит игру Харди, поэтому хотел бы видеть его еще не раз в своих картинах, в том числе и в «Аладдине». К тому же в последнее время он снимает коммерчески провальные фильмы, и такой именитый актер в составе оказался бы как нельзя кстати. Но зрители решили иначе. Как только в сети стала распространяться информация о том, что, возможно, роль Джафара достанется Харди, хлынули негативные комментарии по поводу ужасного кастинга и обвинения в «обелении» персонажа. Кто получил роль: Марван Кензари. Создатели фильма прислушались к мнению со стороны и поменяли актера. Он, конечно, не такой популярный, как Харди, но тоже успел сняться в заметных проектах, например в «Убийстве в Восточном экспрессе», снятом по мотивам детектива Агаты Кристи. Зрителям понравился Кензари, они даже окрестили его «горячим Джафаром».

Эмма Стоун — Мег Марч («Маленькие женщины», 2019)

Почему не сыграла: участвовала в промокампании другого проекта. Грета Гервиг, режиссер «Маленьких женщин», изначально хотела видеть в роли одной из сестер Марч Эмму Стоун. И актриса была согласна принять участие в съемках фильма. Только вот они должны были начаться в то время, когда Стоун надо было разъезжать по странам и представлять картину Лантимоса «Фаворитка». Кто получила роль: Эмма Уотсон. Планировалось, что Стоун сыграет Бет. Но когда она вышла из проекта, создатели фильма быстро нашли ей замену в лице Уотсон и распределили роли, уже исходя из обновившегося актерского состава. В итоге бывшая Гермиона Грейнджер и Белль стала новой Мег Марч.

Крис Эванс — Дэнни Торранс («Доктор Сон», 2019)

Почему не сыграл: провалил кастинг. Стивен Кинг скептически относится к экранизациям своих романов, особенно после «Сияния» Кубрика, который он назвал «большим красивым кадиллаком без двигателя». В 2013 году Кинг написал продолжение оригинального произведения и выпустил его под названием «Доктор Сон». Естественно, студия Warner Bros. тут же выкупила права на экранизацию. Многие актеры помчались пробоваться на роль Дэнни Торранса, в том числе и Крис Эванс. Но, к сожалению, выбор был не в его пользу. Кто получил роль: Юэн Макгрегор. Из всей плеяды актеров, желавших получить заветную роль, Кинг лично отдал предпочтение Макгрегору.

Кэти Сакхофф — Дейзи Домергу («Омерзительная восьмерка», 2015)

Почему не сыграла: слишком молода. Кэти Сакхофф была одной из основных претенденток на роль пленницы. Она знала часть текста, репетировала с режиссером, и казалось, что заветное участие в проекте Тарантино уже у нее в кармане. Но в конечном счете было решено, что она слишком молода для этого персонажа. Кто получила роль: Дженнифер Джейсон Ли. У актрисы получилось довольно успешно сыграть Дейзи Домергу. За эту роль она получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».

Хоакин Феникс — Кевин Крамб («Сплит», 2016)

Почему не сыграл: был занят в другом проекте. Изначально М. Найт Шьямалан, режиссер «Сплита», предполагал, что главную роль в картине сыграет Хоакин Феникс. С ним они уже работали ранее: в фильмах «Знаки» и «Таинственный лес». Все вокруг были уверены, что вопрос поиска актера на роль Кевина закрыт. Но Хоакин внезапно покинул проект, сославшись на занятость. Кто получил роль: Джеймс Макэвой. У актера тоже был загруженный график, но внезапно образовалось окно между съемками. Шьямалан был несказанно этому рад и после в интервью отмечал, что несмотря на уход Феникса Макэвой стал настоящей находкой для фильма.

Аарон Тейлор-Джонсон — Гэри Эггси Анвин («Kingsman: Секретная служба», 2015)

Почему не сыграл: участвовал в проекте «Годзилла». Аарон Тейлор-Джонсон был фаворитом на роль Эггси. Режиссер Мэттью Вон хотел видеть в своем фильме именно его, но, как это часто бывает у актеров, рабочий график стал камнем преткновения. Несмотря на неудачу с этой картиной, Джонсон снялся в приквеле истории агентов Kingsman, который выйдет в феврале 2020 года. Кто получил роль: Тэрон Эджертон. Мэттью Вона Эджертон заинтересовал своей «уникальной привлекательностью». С ролью актер справился отлично, тщательно подготовившись к съемкам. Тэрон в течение нескольких месяцев приводил свое тело в форму, практически не вылезая из тренажерного зала. Что ж, результат того стоил.

Сирша Ронан — Куини Голдштейн («Фантастические твари и где они обитают», 2016)

Почему не сыграла: не прошла кастинг. Конкуренция среди претенденток на получение роли Куини Голдштейн была очень высокой. Кроме Сирши Ронан также пробовались Лили Симмонс и Дакота Фэннинг. На тот момент уже был утвержден Эдди Редмэйн, поэтому на пробах он читал текст вместе с желающими перевоплотиться в волшебницу Куини. Кто получила роль: Элисон Судол. В итоге предпочтение отдали не самой известной актрисе. Однако это не помешало ей стать любимицей зрителей и поклонников творчества Джоан Роулинг.

Шон Пенн — Джон Фицджеральд («Выживший», 2015)

Почему не сыграл: не нашел время в плотном рабочем графике. Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн должны были стать главными героями драмы «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту. И если первому это удалось, то второму пришлось покинуть проект. За пару лет до начала съемок Шон и Алехандро обсуждали фильм, строили планы. Но когда настало время снимать, Пенну пришлось оставить эту картину в пользу другой работы. Кто получил роль: Том Харди. Ди Каприо позвонил Харди и рассказал о картине, предложил прочитать сценарий. Когда Том чуть больше углубился в проект, он сразу дал свое согласие.

Бейонсе — Элли («Звезда родилась», 2018)

Почему не сыграла: забеременела. Режиссером четвертой по счету экранизации истории о талантливой певице и кантри-музыканта должен был стать Клинт Иствуд. В главной роли он хотел видеть Бейонсе. И она была согласна, только вот съемки пришлось отложить из-за ее беременности. Но когда родился ребенок, поп-дива так и не смогла найти время для участия в проекте. Кто получила роль: Леди Гага. Брэдли Купер изначально должен был просто сыграть роль Джексона Мейна в фильме Клинта Иствуда. Но в итоге сам сел в режиссерское кресло. Гага его поразила своим пением на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе. В тот момент стало решено: роль ее.