11 актеров, которые недавно отметили 100-летний юбилей

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Пока ученые продолжают искать способ продлить жизнь, кое-кто уже нашел секрет долголетия. Для этих людей возраст не помеха, и они, отметив уже 100-летний юбилей, продолжают заниматься любимым делом и радоваться жизни. Принято считать, что представители творческих профессий проживают насыщенную и яркую, но короткую жизнь. Однако герои данной статьи доказывают обратное, выходя на сцену в 100-летнем возрасте.

AdMe.ru решил узнать секреты долголетия у старейших из ныне живущих актеров и актрис, покоряющих нас своим оптимизмом.

1. Дайана Серра Кэри, 100 лет

Актриса стала популярной в эпоху немого кино под псевдонимом Малышка Пэгги. В 1925 году карьера девочки оборвалась из-за конфликта между ее отцом и продюсером. К тому моменту родители успели потратить все гонорары, не накопив на ее образование. В 1938 году девушка оставила карьеру, посвятив себя написанию книг и семье. «Я придерживаюсь сбалансированной диеты и тщательно слежу за здоровьем. У меня есть дом с прекрасной библиотекой. Но, главное, у меня есть любящая семья: сын и внучка, которым я дарю свое тепло. Мне кажется, это секрет моего долголетия», — говорит актриса.

2. Рут Андерсон, 100 лет

Рут Дасти Андерсон начала свою карьеру в качестве пинап-модели, позже стала появляться в кино. Она успела сняться в 7 картинах и завершила карьеру в 1951 году, решив посвятить всю себя семье и мужу, известному режиссеру и сценаристу Жану Негулеско. Семья переехала на юг Испании, где Дасти была с мужем вплоть до его смерти в 1993 году. В последние годы актриса предпочитает не появляться на публике и не делиться подробностями своей личной жизни.

3. Сюзи Делер, 101 год

Известная французская актриса и певица сыграла более чем в 30 фильмах и завершила карьеру в 1976 году. Сейчас Сюзи живет в доме престарелых в Париже, прекрасно выглядит и продолжает получать письма многочисленных фанатов. Секрет ее здоровья и долголетия — в повышенной занятости: «У меня нет ни минуты на себя! Я отвечаю на почту, готовлю книги воспоминаний и фотографий, работаю на компанию Universal, где публикуются компакт-диски с моими песнями. Каждое лето я еду отдыхать в Бретань. А до отпуска надо успеть все подготовить и привести в порядок».

4. Эрлстоун Дж. Кэмерон, 101 год

Снявшись в 1951 году в фильме «Бассейн в Лондоне», Эрл стал первым темнокожим актером в главной роли в истории английского кино. В его послужном списке более 70 фильмов. Несмотря на возраст, он продолжает участвовать в съемках. «Я люблю жизнь, и я до сих пор не на пенсии!» — восклицает Кэмерон. Актер также исповедует веру Бахаи, которая предполагает полный отказ от алкоголя и регулярное соблюдение поста.

5. Джули Гибсон, 105 лет

6 сентября американской актрисе исполнилось 105 лет, и она является старейшей из ныне живущих артисток в мире. Гибсон посвятила свою жизнь кино и радио и так и не завела детей. Джули снялась в 27 фильмах и вышла на пенсию в 1984 году. Сейчас о жизни актрисы известно мало, она старается не распространяться о себе.

6. Марша Хант, 101 год

Американская актриса начала кинокарьеру сразу с одной из основных ролей в возрасте 18 лет. За свою долгую жизнь Марша успела сняться более чем в 100 фильмах. Параллельно с кино Хант активно интересовалась социальными проблемами. Из-за активного участия в политике Голливуд записал ее в черный список. Это усложнило карьеру Марши в кино, которая начала угасать в конце 40-х. Актриса делится секретом ее долголетия: «Я прирожденный оптимист. Уверена, благодаря этому судьба мне благоволила, и я ей благодарна! Я была благословлена, хотя так и не поняла почему».

7. Фэй Маккензи, 101 год

Дочь двух актеров дебютировала в немом кино, будучи еще малышкой в пеленках. Позже она снималась в вестернах. После войны Фэй сделала паузу в съемках, чтобы воспитывать детей. Позже актриса снималась во второстепенных ролях и сериалах. Маккензи признается, что всегда была благодарна жизни за все происходящее и много улыбалась, благодаря чему сохранила небывалое жизнелюбие.

8. Айша Абдуллина, 101 год

В возрасте 15 лет Айша поступила в студию драматического театра в Алма-Ате. Комиссия решила поменять год рождения будущей актрисы с 1917-го на 1916-й, так как они принимали более взрослых девушек. Из-за этого часто указывают неправильную дату рождения. Абдуллина активно выступала во время Второй мировой войны и, несмотря на трудности и низкие зарплаты, никогда не покидала сцену. «Часто меня спрашивают о секрете долголетия. Я отвечаю, что всегда была очень спокойной. Артистки бывают часто недовольными, капризничают, у меня капризов нет и не было. Дадут мне роль — хоть маленькая, хоть большая, — я всем была довольна». После смерти мужа актриса посвятила свою жизнь театру и проработала до 95-летнего возраста.

9. Кирк Дуглас, 102 года

Трижды номинированный на «Оскар» актер родился в 1916 году в семье российских эмигрантов, бежавших из города Чаусы. Исер Данилович сменил имя на Кирк Дуглас в студенческие годы. Дуглас проходил службу в морском флоте, а по возвращении активно занялся актерской карьерой. Он снялся в 222 фильмах, последняя кинокартина с его участием вышла на экраны в 2008 году. Артист всю жизнь занимался благотворительностью. Актер говорит, что главный секрет долголетия кроется в счастливой семейной жизни: «Мне очень повезло с нею, мы созвучны в душе. Я считаю, что наш замечательный брак и беседы на рассвете и в сумерках помогли мне прожить так долго».

10. Норман Ллойд, 104 года

Карьера Ллойда продолжается почти 80 лет, и этот факт сделал Нормана одновременно старейшим действующим актером и работающим мужчиной в мире. Он снялся более чем в 60 фильмах и шоу. Актер прожил с актрисой Бродвея Пегги Крейвен 75 лет, их брак считается самым длительным в истории Голливуда. На вопрос о долголетии актер отшучивается: «Просто удача!», продолжая есть свою жареную курицу с кукурузой в початках и запивая обед сангрией.

11. Оливия де Хэвилленд, 102 года

Одна из самых востребованных актрис «золотой эры» кинематографа и обладательница 2 премий «Оскар» отметила 102-й день рождения. Оливия исполнила роль Мелани Уилкс в знаменитом фильме «Унесенные ветром», после чего ее карьера пошла в гору. Оливия стала первой женщиной — председателем жюри Каннского кинофестиваля. А в 2017 году королева Великобритании вручила актрисе рыцарский титул, она является самым старым кавалером этого ордена. В своем почтенном возрасте она без проблем поднимается и спускается по лестнице, много читает, несмотря на плохое зрение, с удовольствием дает интервью и отвечает по электронной почте. Оливия утверждает, что главное — это любить, смеяться и постоянно учиться новому.