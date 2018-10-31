10+ звездных сыновей, глядя на которых понимаешь, что красота и талант передаются по наследству

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Несмотря на то что жизнь звезд всегда на виду, многое остается за кадром. Пока мы следим за карьерой звездных родителей, их дети уже давно подросли и заслуживают не меньшего внимания. Мы решили посмотреть, как выглядят взрослые сыновья отечественных знаменитостей. Оказывается, среди них немало красавчиков.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что дети растут очень быстро и сильно похожи на своих родителей.

Олег, сын Юрия и Светланы Лозы

Олег Лоза — оперный и эстрадный певец и педагог по вокалу. Он окончил Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского, на его счету выступления в театрах Вены, Цюриха, Триеста. В 2017 году Олег был участником шоу «Успех» на телеканале СТС. Молодой человек женат на британской оперной певице Ханне Брэдбери.

Кирилл, сын Дмитрия Нагиева и Алисы Шер

Кирилл Нагиев — актер, телеведущий и предприниматель. Молодой человек увлекается спортом: большое удовольствие ему доставляет катание на горных лыжах. С недавних пор Кирилл решил воплотить в жизнь свою детскую мечту и стал заниматься хоккеем. А еще в свободное время он не прочь покрутить диджейскую вертушку — и у него это отлично получается.

Иван, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры

27-летний Иван продолжает актерскую династию своей семьи: он окончил Международную киношколу, а затем и ГИТИС. На счету Ивана немало успешных ролей в кино и в театре, а в 2017 году он даже получил премию за лучшую мужскую роль в ленте «Дама пик». Актер состоит в отношениях с актрисой Верой Панфиловой.

Арсений и Артемий, сыновья Валерии и Александра Шульгина

У Валерии 2 сыновей: Артемию 24 года, Арсению 19 лет. Старший сын живет и строит карьеру в Швейцарии — он работает в звукозаписывающей компании и продюсирует зарубежных артистов. Арсений — музыкант, он играет на пианино, сочиняет музыку и выкладывает записи на своей странице в сети инстаграм. Кроме этого, молодой человек увлекается видеоблогингом, причем весьма успешно.

Лукас, сын Натальи Водяновой и Джастина Портмана

16-летний Лукас сейчас больше занят своим образованием. Сын топ-модели любит природу, рыбалку и спорт. А еще он много помогает своей матери: Наталья руководит фондом «Обнаженные сердца» и считает, что в будущем передаст сыну свою роль. Лукас получает немало предложений от модельных агентств: высокий рост в сочетании с привлекательной внешностью дают ему все шансы на успех на этом поприще.

Никита, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова

Старшему сыну Кристины Орбакайте недавно исполнилось 27 лет. В 2009 году Никита закончил Нью-Йоркскую киноакадемию. Сегодня за плечами молодого человека съемки во многих фильмах и телешоу. Кроме того, он поет и играет в группе Multiverse. Никита увлекается скейтбордингом, паркуром и ведет блог на YouTube. С 2017 года женат на Алене Красновой.

Матвей, сын Александра Лыкова

Матвей Лыков — топ-модель и актер. В модельный бизнес он попал волей случая: поехав на стажировку в Америку, он искал любую подработку. В итоге в 2008 году он даже вошел в десятку самых известных моделей-мужчин. С ним заключают контракты мировые бренды Gucci и Dior и модные дома Токио, Парижа, Милана и Лондона. В 2015 году Матвей исполнил главную роль в фильме «Он — дракон». Уже 4 года молодой человек счастлив в отношениях с испанским фешен-дизайнером Джессикой Стеренос.

Павел, сын Олега Табакова и Марины Зудиной

Основная деятельность Павла — игра в театре и кино. В детстве он не планировал становиться актером, его больше интересовало предпринимательство. После окончания 9-го класса неожиданно для родителей он сообщил, что хочет поступать в театральный институт. Творческий дебют актера на сцене театра случился, когда ему было 12 лет, в кино — в 19 лет. Павел увлекается игрой на фортепиано, флейте и гитаре, катается на горных лыжах. Любит хорошую литературу и кино.

Григорий, сын Игоря и Марии Верник

Сейчас Григорию 19 лет. Он долго думал, какую профессию выбрать: пойти, как папа, на актерский факультет или, как мама, поступить на журналиста. Все-таки в 11-м классе определился и выбрал театральный. Сегодня Григорий — студент Школы-студии МХАТ, телеведущий. На его счету роли в 6 фильмах, он часто появляется на театральной сцене в рамках студенческих работ. В компании отца часто посещает светские мероприятия.

Филипп, сын Олега Газманова

20 -летний Филипп получает высшее образование в Великобритании: изучает современные стратегии в бизнесе. Главные его увлечения связаны со спортом: он профессионально играет в футбол, регби. Сейчас молодой человек много времени проводит в тренажерном зале и практикует здоровый образ жизни. Состоит в отношениях, но пока не торопится связывать себя узами брака.