10 знаменитостей, которые сделали татуировки не просто так

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждой татуировки есть значение. Это воспоминания о родителях, лучших друзьях, ода увлечениям и отражение внутреннего мира человека. Голливудские звезды не исключение: у них тоже есть татуировки, которые что-то означают. Но смысл некоторых из них понятен не сразу, поэтому стоит присмотреться к ним получше.

AdMe.ru расскажет о тату 10 голливудских знаменитостей и раскроет истории, которые за ними стоят.

1. Координаты на плече Анджелины Джоли

У Анджелины есть несколько тату, отражающих важные для нее вещи. Одна из таких татуировок находится на плече актрисы. Раньше на этом месте было имя ее мужа — актера Билли Боба Торнтона, но в 2003 году они расстались, и тату пришлось вывести. Теперь там красуются координаты мест рождения близких Анджелины: Место в Камбодже — старший сын Мэддокс.

Место в Эфиопии — дочь Захара.

Намибия — дочь Шайло.

Вьетнам — сын Пакс.

Координаты во Франции — близнецы Нокс и Вивьен.

И последнее — место рождения Брэда Питта в Оклахоме.

2. Ода всему любимому Майли Сайрус

Майли Сайрус не боится продемонстрировать то, что она любит. Каждая ее татуировка — это дань уважения увлечениям, друзьям, членам семьи и домашним животным. Например, на локте певицы находится изображение ее щенка — питбуля по имени Мэри Джейн.

Еще одна интересная татуировка, надпись Love, находится на ухе певицы. Она символизирует желание Майли слышать только положительные вещи и заглушить все негативные.

3. Слово «мразь» на пальцах Джонни Деппа

Чтобы узнать историю любви Джонни Деппа, достаточно знать историю его татуировок. Когда он встречался с Вайноной Райдер, он написал на своем плече «Вайнона навсегда» (Winona Forever). После расставания он исправил тату на «Пьяница навсегда» (Wino Forever). Похожая история произошла и с Эмбер Херд. Депп сделал на пальцах надпись Slim — прозвище актрисы. После их непростого расставания он исправил надпись на Scum («мразь»). Но на этом фантазия актера не иссякла, и позже он исправил всего одну букву и изменил надпись на Scam («обман»).

4. Мышка — младшая сестра Леди Гаги

Леди Гага рассказала, что татуировка мыши на ее руке посвящена ее младшей сестренке Натали: певица называла ее Мышкой, когда они были маленькими. Детали татуировки также имеют значение. Мышь держит иглу, что отражает любовь Натали к дизайну одежды, а нить возле ног зверушки образует прозвище Nat.

5. Семейный код Бруклина Бекхэма

У Дэвида Бекхэма есть татуировки имен его сыновей и дочери. Его старший сын Бруклин Бекхэм пошел по стопам отца и сделал минималистичную татуировку «020511». Эти цифры означают годы рождения его братьев и сестры: 02 — Ромео, 05 — Круз, 11 — Харпер.

6. Напоминания Меган Фокс

«Мы всегда будем смеяться над золотистыми бабочками» — надпись на спине актрисы. Это фраза из пьесы Шекспира «Король Лир». По словам Меган, это напоминание о том, что нужно оставаться обычным человеком, даже находясь в Голливуде в лучах софитов. Еще одно напоминание на теле актрисы — китайский символ силы, который говорит о том, что нужно быть сильной на пути к своей мечте.

7. Лапки победы над раком на руке у Эммы Стоун

Очень символичная татуировка находится на запястье у Эммы Стоун. Эмма и ее мама сделали одинаковые тату, изображающие отпечатки птичьих лапок, чтобы отпраздновать победу мамы Стоун в битве с раком груди. Татуировку нарисовал сам Пол Маккартни, вдохновившись любовью мамы Эммы к песне «Blackbird», которую он когда-то написал.

8. «Сделано в Англии» на ноге у Кары Делевинь

Made in England — надпись на левой ступне Кары. Так модель выразила чувства, которые она часто испытывала во время модных показов. По ее словам, со многими моделями обращаются как с куклами или вещью. Поэтому татуировка выглядит как штамп, который обычно ставят на манекены.

9. Совет от проповедника для Келли Кларксон

На запястье певицы и актрисы Келли Кларксон красуются маленькая надпись Love Them More («Люби их больше») и изображение креста. В детстве Келли спросила у знакомого проповедника: «Почему некоторые люди злые?», на что тот ответил: «Потому, что их мало любили». Когда она выросла, то сделала эту татуировку в качестве своеобразного напоминания. По словам Келли, когда она встречает злого человека, она вспоминает, что злой он потому, что его недостаточно любили.

10. Ангел Пола Уокера всегда с Вином Дизелем