10 горячих фильмов для тех, кто всей душой уже в отпуске

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Летом так хочется отдохнуть! Погулять по пляжу, полюбоваться морской гладью, насладиться солнышком. А что, если такой возможности сейчас нет и ваш отпуск уже прошел или еще не наступил? Не отчаивайтесь, а смотрите нашу подборку фильмов, действие которых так или иначе связано с морем и пляжем. Вдохновляйтесь и наслаждайтесь шикарными видами вместе с нами.

AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела хотя бы на пару часов и окунуться в мечты о синей глади прямо сейчас.

Одиссея (L’odyssée), 2016

IMDb — 6,7

В главных ролях: Ламбер Вильсон, Пьер Нине, Одри Тоту Фильм повествует о легендарном Жаке Иве Кусто. О его творческих взлетах и падениях, взаимоотношениях с близкими и, конечно же, о его любви к океану. Кино удивляет еще и тем, что компьютерной графики в нем нет. Съемки проходили в Средиземном море, поэтому, просматривая фильм, можно полюбоваться и великолепной игрой актеров, и невероятными видами.

В сердце моря (In the Heart of the Sea), 2015

IMDb — 6,9

В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Холланд Фильм основан на реальных событиях, вдохновивших Натаниэля Филбрика написать книгу «В сердце моря. Трагедия китобойного судна „Эссекс“», которая и легла в основу кинофильма. Сюжет повествует о китобойном судне «Эссекс», атакованном кашалотом в 1820 году, и о спасшихся на шлюпках моряках, которым пришлось выживать в открытом море больше 3 месяцев. Сложный психологический фильм о жизни, о борьбе, и все это — на фоне бескрайнего океана.

Турецкий для начинающих (Türkisch für Anfänger), 2012

IMDb — 5,8

В главных ролях: Йозефина Пройсс, Элиас ЭмБарек Легкое и забавное кино, сюжет которого развивается довольно стремительно. Молодая немка Лена летит в Таиланд к своей заботливой маме (правда, такая забота ей уже надоела), но авиакатастрофа разрушает все планы девушки, и ей приходится выживать на острове с турецким красавчиком, с которым она уже успела поругаться в самолете. А мама Лены заводит роман на курорте с отцом турецкого мачо. Обязательно посмотрите этот фильм, если хотите расслабиться и полюбоваться прекрасной тропической природой.

7. Покорители волн (Chasing Mavericks), 2012

IMDb — 7,2

В главных ролях: Джерард Батлер, Джонни Уэстон Спортивная драма, основанная на реальных событиях, рассказывает историю серфингиста Хессона. Главный герой поклялся никому не открывать свой секрет покорения самых высоких волн, но, как говорится, если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах... Сюжет разворачивается на фоне потрясающего морского пейзажа. Кстати, Джерард Батлер, сыгравший в фильме главную роль, трюки своего героя выполнял сам.

6. В пролете (Forgetting Sarah Marshall), 2008

IMDb — 7,2

В главных ролях: Джейсон Сигел, Кристен Белл, Мила Кунис Сюжет фильма разворачивается вокруг бедного музыканта Питера Бреттела, его бывшей девушки — телезвезды Сары Маршалл и ее нового бойфренда — рок-звезды. Вся эта дружная компания случайно встречается на Гавайях, куда главный герой приехал, чтобы забыть о своих отношениях с Сарой. И начинается самое интересное... Яркое кино, которое приятно смотреть. Мы предупреждаем, что после просмотра этого фильма вас может неудержимо потянуть на пляж.

5. Водный мир (Waterworld), 1995

IMDb — 6,1

В главных ролях: Кевин Костнер, Деннис Хоппер Далекое будущее планеты Земля: почти вся планета в воде, а немногочисленные люди вынуждены приспосабливаться к такой жизни. Но где-то есть остров, который ищут как хорошие, так и плохие люди. Потрясающие спецэффекты, Кевин Костнер, фантастический мир и бескрайняя морская гладь — ну что еще нужно для отличного фильма?

4. Формула любви для узников брака (Couples Retreat), 2009

IMDb — 5,5

В главных ролях: Винс Вон, Джейсон Бейтман, Кристен Белл Уставшие от семейной жизни люди отправляются на тропический остров в рамках проекта по укреплению брака. У каждой пары свои мотивы и интересы: кому-то хочется развлечься, кто-то действительно дорожит своей второй половинкой... Но в итоге каждый пересмотрит свои жизненные приоритеты. Очень интересный фильм, который стоит увидеть.

3. На море!, 2018

Кинопоиск — 6,6

В главных ролях: Ярослав Чеважевский, Алена Бабенко, Павел Деревянко Российское кино о российских туристах на морском отдыхе. Две семьи с друзьями отправляются навстречу приключениям. Очень жизненный фильм, где каждый может узнать себя. «Эй, мистер, мне два дабл трипл», — говорит герой фильма Паша. Сочные, яркие пейзажи и веселый сюжет точно поднимут настроение и вдохновят на отдых.

2. Спасатели Малибу (Baywatch), 2017

IMDb — 5,6

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио Ох уж эти горячие ребята из Малибу!.. Сюжет довольно прост. Пляжные спасатели узнают, что хозяйка ночного клуба желает прибрать все побережье к своим рукам. Конечно же, главный герой фильма спасатель Митч Бьюкеннон и его коллега Мэтт Броди бросают вызов наглой дамочке. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради потрясающего актерского дуэта Дуэйна Джонсона и Зака Эфрона на фоне головокружительно прекрасного моря.

1. Ундина (Ondine), 2009

IMDb — 6,9

В главных ролях: Колин Фаррелл, Алиция Бахледа Неспешный и невероятно притягательный фильм, который рассказывает историю рыбака Сиракуза, его дочки Энни и таинственной девушки, которую рыбак выловил из воды. Его дочка верит в то, что таинственная незнакомка — Ундина, волшебное существо. Сначала главный герой смеется над домыслами Энни, но постепенно, когда вся его жизнь начинает меняться, он и сам задумывается: а вдруг чудеса случаются?