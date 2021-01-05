10 запоминающихся сцен в кино, которые получились совершенно случайно

Профессиональные актеры работают по сценарию и четким рекомендациям режиссера, который рассказывает, какую эмоцию или действие хочет увидеть в кадре. Но иногда на съемочной площадке бывают настолько фантастические импровизации, что затмевают собой все, что было запланировано изначально.

AdMe.ru отобрал запоминающиеся киномоменты, которые не были прописаны в тексте, но оказались настолько крутыми, что вошли в финальную версию фильмов.

Эмма Уотсон — «Гарри Поттер и философский камень»

Режиссер 1-й части «Гарри Поттера» очень хотел показать в кадре реакцию Гермионы такой, какой она была бы, если бы девочка действительно впервые в жизни увидела настоящую знаменитость — Мальчика, Который Выжил. Поэтому Крис Коламбус попросил Эмму Уотсон сказать то, что ей первым придет в голову, когда девочка поймет, что перед ней сам Гарри Поттер. Эмма так и сделала — приоткрыв рот от удивления, она проговорила: «Боже мой! Ты Гарри Поттер?!» Фраза была не по сценарию, но настолько искренняя, что ее оставили в финальной версии фильма.

Эмилия Кларк — «Игра престолов»

В одной из серий 5-го сезона Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, самостоятельно придумала весь свой монолог на валирийском. Режиссер сериала Джереми Подесва вспоминает, как подошел к Эмилии и попросил: «Я знаю, что это действительно сложный вопрос, но, как думаешь, ты бы смогла сказать все это на валирийском языке?» А потом, по словам Джереми, 10 минут спустя Эмилия вернулась и произнесла весь свой монолог.

Кристофер Хивью — «Игра престолов»

В популярном сериале «Игра престолов» есть сцена, когда полк покидает Черный замок. В этот момент варвар Тормунд (Кристофер Хивью) смотрит на Бриенну (Гвендолин Кристи), а затем улыбается ей. В сценарии этого прописано не было.

Мерил Стрип — «Дьявол носит Prada»

В конце фильма «Дьявол носит Prada» Миранда Пристли и Энди едут в машине и говорят о том, как устроена модная индустрия. Изначально в монологе Мерил Стрип была прописана фраза «Все хотят быть мной», однако актриса поменяла строку на «Все хотят быть нами», тем самым добавив драматизма моменту и подчеркнув, что Миранда Пристли приняла Энди в свой круг.

Тимоти Шаламе — «Назови меня своим именем»

Драматический момент в конце фильма, где Элио Перлман сидит возле камина, плачет и смотрит прямо в объектив камеры, появился благодаря самому Тимоти Шаламе. Актер решил, что его взгляд будет некой данью и прощанием со своим отрочеством.

Том Хэнкс — «Вам письмо»

В романтической комедии «Вам письмо» главный герой Джо Фокс выходит из книжного магазинчика, держа в руках воздушные шарики, многочисленные покупки и пакет с золотой рыбкой. Когда мужчина закрывает дверь, то шарики случайно застревают, на что Том Хэнкс уронил: «Повезло, что это не рыба». Вся сцена и реакция актера и вправду были незапланированными.

Джим Керри — «Гринч — похититель Рождества»

Чтобы повторить всем известный трюк, когда со стола одним махом снимают скатерть, не уронив при этом ни одного предмета, необходимо долго и тщательно тренироваться. Если ты не Джим Керри, конечно. По сценарию Гринч должен был стянуть скатерть со стола, но совершенно случайно Керри безупречно исполнил этот фокус, после чего вернулся в кадр и рукой перекинул со стола все предметы. В итоге актерский отыгрыш оказался намного интереснее прописанного сценария.

Камилла Ладдингтон — «Анатомия страсти»

После выхода на экраны одного из эпизодов 14-го сезона сериала «Анатомия страсти» актриса Камилла Ладдингтон рассказала, что сцена, где ее героиня доктор Джо Уилсон целует Джессику Кэпшоу сразу после поцелуя со своим экранным женихом, была ее полной импровизацией.

Джейсон Сигел — «Как я встретил вашу маму»

В американском комедийном сериале «Как я встретил вашу маму» есть момент, когда Лили сообщает Маршаллу о смерти его отца. Сам актер Джейсон Сигел решил не читать свои реплики заранее, поэтому вся его реакция в кадре является абсолютно искренней.

Милли Бобби Браун — «Очень странные дела»

В 4-й серии 3-го сезона «Очень странных дел» персонаж Одиннадцать, которого играла Милли Бобби Браун, заканчивает свою сцену бурной драматической истерикой и изнеможенная падает в руки Майка. На самом деле это была настоящая реакция организма юной актрисы, которая несколько дней подряд работала практически без передышки и в конце съемок была полностью обессилена.