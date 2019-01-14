10 сериалов, которые на редкость точно говорят о проблемах нашего внутреннего мира

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В каждой истории обязательно должны быть главный герой и его антипод. Но бывает так, что два персонажа объединяются в одного, а поле битвы переносится из реального мира во внутренний. Этот прием часто используют в современных сериалах. И тогда переживания, сомнения героя, его внутренняя борьба с самим собой становятся основой сюжетной линии.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за такими историями, ведь каждая из них открывает новые грани человеческой души и учит лучше понимать себя и тех, кто рядом.

Шучу (Kidding), 2018 — настоящее время

В ролях: Джим Керри, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир Все более заметной становится тенденция, когда известные кинорежиссеры снимают сериалы. В 2018 году очень глубоким и мудрым проектом порадовал творец «Вечного сияния чистого разума» и «Науки сна» Мишель Гондри. Он снял историю о ведущем детского шоу, который пытается сохранять радость и доброту, в то время как вся его жизнь медленно идет под откос. С главной ролью в сериале «Шучу» блистательно справился Джим Керри. Его персонаж спасает других, помогает им отыскать причины для улыбки, но способен ли он спасти самого себя — вот, пожалуй, главный вопрос проекта Гондри. Рейтинг IMDb — 7,8

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose), 2018

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг Британско-американский мини-сериал о Патрике Мелроузе, который на первый взгляд кажется просто циником и тем человеком, кто наслаждается своими пороками (алкоголем и наркотиками). Узнав героя поближе, зритель понимает, что саморазрушение — это лишь способ сбежать от травматических событий детства. Патрику предстоит переосмыслить свою жизнь и попробовать простить отца с матерью. Это очень непростая история о семейных скелетах в шкафу, от которых пришло время избавиться. Рейтинг IMDb — 8,2

Поза (Pose), 2018 — настоящее время

В ролях: Эван Питерс, Доминик Джексон, Билли Портер Один из лучших драматических сериалов 2018 года. «Поза» рассказывает об Америке 80-х годов прошлого века. У большинства главных героев сериала нет дома и настоящей семьи, и они объединяются в группы (так называемые дома), чтобы не чувствовать себя одинокими. Каждый дом мечтает успешно выступить на танцевальном балу. Эти балы становятся смыслом жизни героев. Однако за пределами ярких декораций и вычурных костюмов они остаются наедине с собой — своей болью, разочарованием и сомнениями. Рейтинг IMDb — 8,5

Уилфред (Wilfred), 2011–2014

В ролях: Элайджа Вуд, Джейсон Гэнн, Фиона Габелманн Черная комедия о закомплексованном парне Райане, который после попытки самоубийства обнаруживает, что обычный соседский пес Уилфред превратился в мужчину в костюме пса. Уилфред начинает убеждать Райана начать новую жизнь и измениться к лучшему. Эти двое становятся настоящими друзьями, хоть и продолжают постоянно ссориться. Сериал понравится любителям смелого, оригинального юмора и нестандартных сюжетов. Рейтинг IMDb — 7,8

Детство Шелдона (Young Sheldon), 2017 — настоящее время

В ролях: Иэн Армитидж, Зои Перри, Ланс Барбер Приквел к полюбившейся многим «Теории Большого взрыва». Ситком возвращает зрителей в детство Шелдона Купера и рассказывает, как непросто было 9-летнему мальчику с нестандартными взглядами на мир в обычной школе в Восточном Техасе. Как и в «Теории Большого взрыва», так и в «Детстве Шелдона» зрителю очевидно, что большинство проблем Купера возникает из-за его неумения общаться с другими людьми и уважать чужую точку зрения. Но, может, это и есть цена его гениальности. Рейтинг IMDb — 7,2

Острые предметы (Sharp Objects), 2018 — настоящее время

В ролях: Эми Адамс, Патриша Кларксон, Крис Мессина Драматический мини-сериал о журналистке, которая возвращается в родной город, чтобы написать материал об произошедших там убийствах. Эта поездка полностью меняет жизнь главной героини, обнажая тайны ее прошлого. Теперь журналистке предстоит не только писать сложную статью и самой искать убийцу, но и справляться с собственными демонами. «Острые предметы» невозможно поставить на паузу. Детективный сериал состоит всего из 8 серий, и их легко можно посмотреть за одни выходные. Рейтинг IMDb — 8,2

Взрывная штучка (Lady Dynamite), 2016–2017

В ролях: Мария Бэмфорд, Фред Меламед, Мэри Кей Плейс Комедийный сериал от Netflix. В центре его сюжета — актриса Мария, которая страдает от приступов гнева. Женщина пытается справиться со стрессом самостоятельно, но вскоре понимает, что ей необходима помощь профессионалов. Мария ложится в специализированную клинику и ищет путь к внутреннему балансу. Этот фильм — автобиографическая история современного комика Марии Бэмфорд. Если вы увлекаетесь стендапом и реалити-шоу, то обязательно обратите внимание на «Леди Динамит». Рейтинг IMDb — 7,5

Пациенты (In Treatment), 2008–2010

В ролях: Гэбриэл Бирн, Дайан Уист, Мишель Форбс Сериал, который необходимо посмотреть всем любителям психологии. Сюжет разворачивается вокруг доктора Пола Уэстона и его пациентов. Психотерапевт старается помочь всем людям, которые приходят к нему, но в его собственной жизни тоже не все так радужно. Из-за этого каждую пятницу Пол отправляется уже к своему психотерапевту. За роль Уэстона Гэбриэл Бирн получил «Золотой глобус», поэтому сериал «Пациенты» стоит посмотреть и для того, чтобы насладиться его поистине великолепной игрой. Рейтинг IMDb — 8,3

Такая разная Тара (United States of Tara), 2009–2011

В ролях: Тони Коллетт, Джон Корбетт, Бри Ларсон Комедийно-драматический сериал о художнице Таре с диссоциативным расстройством идентичности. В ней уживаются сразу несколько альтер эго: примерная домохозяйка, бунтарка, 5-летняя девочка, подросток-социопат, агрессивный зверек, грубоватый ветеран и психотерапевт. Женщина пытается понять, что спровоцировало ее заболевание. О сериале хорошо отзываются как критики, так и зрители, при этом первые неизменно отмечают талантливую игру Тони Коллетт. Рейтинг IMDb — 7,9

Хэппи (Happy!), 2017 — настоящее время

В ролях: Кристофер Мелони, Ричи Костер, Лили Мирожник Оригинальный комедийно-драматический сериал, который снят по комиксам. Главный герой — бывший полицейский, а ныне наемный убийца Ник Сакс, — очнувшись после сердечного приступа, видит рядом с собой маленького единорога с крыльями. Оказывается, это вымышленный друг его дочери. Единорога зовут Хэппи, и вместе с ним Нику предстоит не только спасти дочку, но и вернуться на светлую сторону. Рейтинг IMDb — 8,3