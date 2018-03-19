10 фактов, которые заставят взглянуть на любимые мультфильмы совсем по-другому

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Оставлять пасхалки и разные отсылки в своих работах любят не только режиссеры и сценаристы кино, но и создатели анимации. Так хорошо знакомые мультфильмы могут открыться с совершенно неожиданной стороны.

AdMe.ru нашел несколько любопытных историй, которые наверняка вдохновят вас на просмотр любимых мультфильмов: кто знает, быть может, вы и сами найдете секретные фишки от создателей?

1. Что скрывают курицы из мультфильма «Побег из курятника»

В мультфильме «Побег из курятника» у каждого персонажа обязательно есть какой-нибудь аксессуар на шее — бусы, шарф или ожерелье. Сделано это неспроста: курицы в этом мультике, а точнее их модели, вылеплены из пластилина, к тому же они должны были крутить головами. Чтобы скрыть образовавшийся стык, аниматоры и придумали хитрый трюк с украшениями на шее.

2. Почему первая кудрявая принцесса появилась так поздно

Изначально создатели мультфильма «Русалочка» хотели сделать Ариэль красивые кудрявые волосы, но, увы, компьютерная графика 1989 года не позволяла это осуществить. Поэтому первой кудрявой принцессой Disney стала Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем» — и случилось это только в 2012 году. На протяжении 3 лет создавался специальный симулятор, предсказывающий поведение 1 500 завитков. Только представьте: сцена, где Мерида снимает с головы капюшон и ее кудри разлетаются, создавалась более 2 месяцев!

3. «Тайна Коко», о которой мало кто догадался

В мультфильме «Тайна Коко» есть несколько любопытных отсылок. Например, на центральной улице мексиканского городка, где живет главный герой, можно заметить большие куклы — это Базз Лайтер и ковбой Вуди из мультфильма «История игрушек». Еще одна сцена, в которой Мигель проходит мимо стола с игрушками, отсылает нас к героям мультфильма «В поисках Дори»: здесь можно заметить китовую акулу по имени Судьба и рыбок Немо и Дори.

4. Муфаса и Шрам не были братьями

Оказалось, что создатели «Короля Льва» утаивали одну любопытную деталь: по словам авторов, Муфаса и Шрам — это не братья, а скорее два льва, которые живут в одном прайде. Постановщики утверждают, что в дикой природе, когда вожак стареет, появляется более сильный и молодой лев, и им хотелось использовать факты из жизни животных. В тот момент они поняли, что Муфаса и Шрам не могут быть братьями, но почему-то долгие годы не говорили об этом зрителям. Так что теперь та самая сцена в ущелье уже не кажется столь трагичной, хотя смотреть ее по-прежнему очень больно.

5. В «Головоломке» есть любопытная отсылка

И вот еще один мультик Pixar, в котором внимательный зритель найдет массу «приветов» из других работ студии. Один из них появляется в начале мультфильма в сцене, когда Райли вместе со своими родителями едет через всю страну в новый дом. На проводах можно заметить несколько круглых птичек: они выглядят точь-в-точь как персонажи короткометражки 2000 года под названием «О птичках».

6. В чем на самом деле кроется секрет успеха мультфильмов Disney

Буквально в каждый новый мультфильм студия Disney прячет либо игрушку Микки Мауса, либо его очертания. Так, в «Зверополисе» игрушка спряталась в детской коляске, а в «Холодном сердце» она притаилась на полке с посудой. Говорят, именно в этом кроется секрет всенародной любви к студии и коммерческого успеха их мультфильмов: кто знает, вдруг это правда так и есть?

7. Анонсы грядущих новинок в «Зверополисе»

В одной из сцен «Зверополиса» нам демонстрируют настоящую коллекцию мультфильмов Disney, названия которых немного изменили согласно правилам животного мира. Здесь можно увидеть диски «Города героев», «Рапунцель», «Моаны», «Ральфа», а также мультфильмы, которые еще не появились на экранах, — это «Холодное сердце — 2» (выйдет в 2019 году) и «Великаны» (премьера ожидается в 2018 году).

8. Белоснежка могла быть блондинкой

Изначально создатели планировали сделать Белоснежку блондинкой, но в конце концов все-таки решили руководствоваться источником — сказкой братьев Гримм, согласно которой волосы у девушки «черные как смоль». Более того, всеми любимые гномы могли получить совершенно другие имена: их хотели назвать Коротышкой, Прыгуном, Лысым, Грязнулей, Плохишом, Крикуном... На седьмого гнома у создателей не хватало фантазии, и его планировали назвать просто Седьмой. Кстати, «Белоснежка и семь гномов», вопреки распространенному мнению, не является первым полнометражным анимационным мультфильмом в истории, но оличается от предшественников тем, что имеет звук и цвет.

9. Откуда взялись скульптуры в «Красавице и Чудовище»

Наверняка все помнят те жуткие фигуры чудищ, которыми украшен замок Чудовища. Особенно жутко и мрачно скульптуры выглядят в начале мультфильма, когда Белль в страхе изучает замок. Как оказалось, большинство скульптур — это различные ранние версии Чудовища, которые были сделаны художниками в процессе создания его образа.

10. У Шрека есть свой реальный прототип