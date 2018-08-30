10 ремейков Болливуда, которые оказались в разы эпичнее своих оригинальных версий

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Даже если вы никогда не смотрели болливудское кино, вы наверняка наслышаны об индийских спецэффектах: неожиданно начинающиеся танцы в самые драматичные моменты, нелепые драки, звук которых пугает больше самих приемов, самопроизвольные песни в любых сценах, жесткое переигрывание актеров и многое другое. Но у каждого народа свои вкусы, поэтому индийское кино процветает, развивается и в поиске новых идей для фильмов частенько смотрит в сторону Голливуда — и не только.

AdMe.ru нашел 10 индийских ремейков, которые одновременно похожи и не похожи на оригинал. Скорее их можно описать так: это уже совсем другая история...

Леон / Скорпион

В целом сюжет этого ремейка тот же, что и в оригинале: киллер, юная девушка, жажда мести и любовь к молоку. Единственное отличие, помимо индийского колорита, разумеется, — значительная разница в возрасте главных героинь: Матильде было всего 12 лет, а ее индийской версии Киран — 22. Ну и возвращаясь к словам об индийском колорите: просто посмотрите, как, по мнению индусов, должны себя вести хладнокровный убийца, который живет лишь мыслями о мести, и юная киллерша, которая недавно осталась сиротой и учится искусству убивать.

Ирония судьбы, или С легким паром! / Я люблю Новый год

Не спешите ужасаться: неожиданно это именно тот случай, когда в ремейке улучшили драматургию. История осталась неизменной: главный герой также излишне усердствует с празднованием Нового года в бане, нечаянно улетает вместо своего друга из Чикаго в Нью-Йорк (действие переносится в США, потому что в Индии нет Нового года в традиционном его понимании) и оказывается — о чудо! — в точно такой же квартире, что и в Чикаго. А вот ситуацию взаимоотношений героев сделали более логичной: Ишан (Ипполит) представлен как классический абьюзер. Он постоянно издевается над неудачами Тикки (Нади), развивая тем самым ее комплексы. Рандир (Женя), успешный, но уж очень стеснительный и одинокий человек, все не может решиться на брак с Рией (Галей), которая, позарившись на его деньги, практически навязывает ему себя. Изменения не сильные, но так поведение, а конкретнее влюбленность героев, становится значительно более оправданным, чем в русской версии.

Терминатор / Робот

Это неофициальный ремейк «Терминатора» с небольшими добавками фильмов «Я робот», «Матрица» и «Двухсотлетний человек». В отличие от оригиналов, в фильме есть два небольших промаха. Первый — главный герой: вместо идеальной машины-терминатора Шварценеггера мы получаем робота с уменьшительно-ласкательным именем Читти с небольшим животиком и вторым подбородочком в придачу. Второе — это спецэффекты, логика и количество которых превышают все мыслимые и немыслимые пределы (взгляните их нарезку тут — не пожалеете). В результате все это походит скорее на жанровую пародию. Жаль только, что создатели так не задумывали.

Еще один ремейк, который получился неплохим. Правда, если вы решите его посмотреть, сразу предупредим, что в серьезных сценах разговора Брюса и Бога герои... поют. Ну и немного наглядного: вот как чудно выглядел бы мир, если бы Богом стал парень из Индии.

Форсаж / Байкеры

Оказывается, если взять тему гонщиков, приправить ее восточным колоритом, электронной музыкой, спецэффектами с пренебрежением законами физики (впрочем, как и в самом «Форсаже»), добавить щепотку сюжета «Одиннадцати друзей Оушена», постер из «Призрачного гонщика» и поместить все это дело в Чикаго, то может выйти вполне неплохой боевик. К примеру, российских экшен-фильмов такого уровня пока нет.

Большой куш / Полный финиш

Здесь не побоимся пафосной фразы о том, что Болливуд покусился на святое. И если вы все же решите посмотреть на английский юмор Гая Ричи в индийском переосмыслении, наш вам совет: воспринимайте все как пародию. Ну знаете, будто «Большую разницу» смотрите. Может, оно так и задумывалось.

Рыцарь дня / Пиф-паф

Пафос этой картины и ненавязчивую рекламу очков Ray Ban вообще трудно описать. Просто оцените трейлер, не пожалеете.

Бешеные псы / Чужой среди своих

Сам Тарантино был удивлен картиной, особенно тем, что индийские сценаристы додумали бэкграунд каждого героя. Сильно, правда? Но даже несмотря на это, выглядит картина далеко не ровней оригиналу. Взять хотя бы тот момент, что главная фишка «Бешеных псов» в том, что в ней рассказали историю ограбления, не показывая самого ограбления. В индийскую версию, которая, благодаря предысториям героев, дольше оригинала на полтора часа, все же вставили сцену с ограблением, что превратило картину в обычную криминальную драму. Ан нет, не обычную: с танцами и песнями суровых бандитов, конечно.

Миссис Даутфайр / Тетя 420

Принято ругать Запад за падение нравов. Но в данном ремейке все как-то наоборот: добрую американскую историю о переодетом мужчине, который под видом няни пытается быть рядом со своими детьми, переиначили на индийский лад слегка в пошловатом ключе. Поэтому многие моменты ремейка кажутся шокирующими для такой милой истории.

Гарри Поттер и философский камень / Aabra Ka Daabra

Aabra Ka Daabra — это забавная смесь «Гарри Поттера» и «Чарли и шоколадной фабрики». Сейчас вы поймете почему: речь идет о школе магии, в которую можно попасть, только найдя билет в упаковке печенья Parle-G. И это реальная марка печенья. Помимо жесткого продакт-плейсмента (ощущение, что марка печенья сняла фильм как свою большую рекламу), там есть другие забавные моменты. Например Дамблдор-Снейп в одном лице, причем в женском, Рон и Гермиона, которых зовут Пинки и Динки, но они совершенно случайно отзываются на эти имена, уроки по обучению полетам на ковре-самолете и всякое другое, конечно же, с индийским колоритом, танцами, песнями и прочим.

А теперь объяснение, почему индийское кино такое

Многие задаются вопросом, понимают ли сами индийцы, что болливудские фильмы, все эти неестественные драки, постоянные песни и танцы, по большому счету, просто смешны? И вот вам драматичный ответ человека из Индии.

Для большинства индийцев болливудские фильмы — это способ убежать из реального мира, в котором, поверьте, хватает проблем. Да, создатели осознают, что это банальщина. Но дайте людям сбежать от реальности хотя бы на пару часов. Болливуду, в свою очередь, приходится придерживаться традиционных сценариев, чтобы фильмы были кассовыми. Но не все болливудские фильмы такие. Посмотрите, например, Lunch Box или Talvar — там отличные сюжетные линии, в этих фильмах можно увидеть реальные проблемы, с которыми сталкиваются в Индии реальные люди. Нагеш Рао, профессор межкультурных коммуникаций в ахмадабадской Школе стратегического маркетинга и коммуникаций (MICA)