10 реальных людей, которых не отличить от сыгравших их актеров

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Перед актером биографического фильма всегда нелегкая задача — забыть про то, кем он является, и на время съемок стать совершенно другой личностью. Например, Рассел Кроу для роли знаменитого математика Джона Нэша в фильме «Игры разума» скопировал своего героя вплоть до характерных движений руками. А вот Эмиль Хирш сбросил 18 кг, чтобы перевоплотиться в отважного путешественника-одиночку Кристофера Маккэндлесса. И когда мы видим, как на экране оживает яркая личность, то становится ясно: актеры преодолевали все эти трудности не зря.

AdMe.ru нашел фотографии известных людей, о жизни которых были сняты фильмы. Давайте посмотрим, как они выглядели на самом деле и какими «предстали» в кино, и оценим, получилось ли у актеров воссоздать прототип.

Кристофер Маккэндлесс / Эмиль Хирш в фильме «В диких условиях»

Кристофер Маккэндлесс — американский путешественник, совершивший одиночное странствие на необитаемую часть Аляски. После окончания колледжа он пожертвовал все свои средства на благотворительность и отправился в путь. От выживания без денег и удобств Маккэндлесс получал настоящее удовольствие. Уже находясь на Аляске, Крис вел дневник — в общей сложности он описал 189 дней своего проживания в дикой природе. Прожив на Аляске 4 месяца, путешественник погибает от истощения. По другой версии, смерть была вызвана тем, что Крис употребил в пищу семена дикого картофеля, способные вызвать латиризм.

Джулия Чайлд / Мерил Стрип в фильме «Джули и Джулия»

Джулия Чайлд — американский шеф-повар французской кухни. В период Второй мировой войны она трудилась в качестве помощника для разработчиков акульего яда. Ее увлечение кулинарией началось позже — когда муж заказал для нее в ресторане такое вкусное блюдо из рыбы, что Джулия загорелась желанием научиться готовить так же. Широкая известность к ней пришла, когда в студию известной телепрограммы Чайлд привезла электроплитку, сковороду и две дюжины яиц и продемонстрировала, как нужно готовить ее знаменитый омлет. Стало понятно, что шанс упускать нельзя, и вскоре на телеэкранах появились первые выпуски шоу The French Chef.

Арон Ралстон / Джеймс Франко в фильме «127 часов»

Арон Ралстон — американский альпинист. Во время восхождения Арона на один из склонов в штате Юта его рука оказалась зажатой огромным камнем. Запасы провизии помогли альпинисту продержаться в таком положении 5 дней, но затем вода и пища закончились. Выход был один: Арону пришлось ампутировать собственную руку, чтобы выбраться из ловушки. Чудом справившись с болевым шоком и кровопотерей, он прошел много миль по пустыне под палящим солнцем, пока его не обнаружила группа туристов, которая и вызвала спасательный вертолет. Арон выжил и сейчас является примером настоящего мужества для многих соотечественников.

Вольфганг Амадей Моцарт / Том Халс в фильме «Амадей»

Вольфганг Амадей Моцарт — гениальный австрийский композитор, обладавший феноменальным музыкальным слухом и способностью к импровизации. Его отец Леопольд был скрипачом и композитором, и во многом благодаря ему юный Моцарт раскрыл свой талант: отец непременно желал видеть сына композитором. Для этого Леопольд отправился вместе с детьми в долгое концертное путешествие. После 3 лет выступлений вместе с отцом маленький Вольфганг из мальчика-виртуоза превратился в настоящего композитора в возрасте всего лишь 10 лет. По возвращении юного Моцарта, уже в качестве композитора, привлекают к написанию хвалебной музыки в честь годовщины принятия сана князем-архиепископом зальцбургским.

Клаус Шенк фон Штауффенберг / Том Круз в фильме «Операция „Валькирия“»

Клаус Шенк фон Штауффенберг — полковник вермахта, участник заговора против Адольфа Гитлера. Группа заговорщиков, в которую он входил, после гибели фюрера рассчитывала на мирный договор, который помог бы избежать окончательного разгрома Германии. Но планам не удалось осуществиться: заговор был раскрыт, а участники схвачены и казнены. В послевоенной Германии отношение к заговорщикам было неоднозначным: вплоть до середины 60-х годов их считали не героями, а предателями. Но в современной Германии 20 июля объявлено днем траура по казненным, и именно на месте казни военнослужащие бундесвера принимают торжественную присягу.

Билли Бин / Брэд Питт в фильме «Человек, который изменил всё»

Билли Бин — легендарный менеджер бейсбольной команды «Окленд Атлетикс». Основы его биографии и огромного опыта легли в сюжет книги об экономике бейсбола. Билли играл за 2 команды, которые выигрывали мировые чемпионаты: «Твинс» и «Атлетикс». Когда его карьера игрока завершилась, он решил попробовать себя в качестве управляющего. Под его началом «Атлетикс» стала наиболее экономически эффективной командой и занимала 5-е место в списке лучших команд сезона.

Билл Гейтс / Энтони Майкл Холл в фильме «Пираты Силиконовой долины»

Билл Гейтс — один из создателей, а до 2008 года и руководитель компании Microsoft. После ухода с поста он остался в составе компании в должности председателя совета директоров. Гейтс — один из рекордсменов по размеру средств, переданных в благотворительные фонды. В жизни миллиардер ведет довольно скромный образ жизни и придерживается лаконичности во внешнем облике, хотя дом, где он живет со своей семьей, оборудован по последнему слову техники. Кроме высокотехнологичных гаджетов, в доме Гейтса есть батут: по словам самого Билла, прыжки на батуте помогают сконцентрироваться.

Ли Харви Освальд / Гэри Олдмен в фильме «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»

Ли Харви Освальд — единственный официальный подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди. По закону США умерший не может быть судим, но по выводам Комиссии Уоррена он назван убийцей. Согласно выводам Комиссии Уоррена, Освальд за 5,6 секунды совершил 3 выстрела в машину президента. Многие критики не согласились с результатами работы Комиссии Уоррена и предложили ряд других версий. Например, что Освальд был в сговоре с другими или не принимал участия вообще, но был подставлен.

Оскар Шиндлер / Лиам Нисон в фильме «Список Шиндлера»

Оскар Шиндлер — немецкий предприниматель-промышленник, спасший жизни почти 1 200 евреев во времена холокоста. После произошедшего в Краковском гетто (1942 год) Шиндлер принял решение выторговать у высокопоставленных нацистских чиновников возможность принимать на свои предприятия евреев из концлагеря Плашов, которым грозила верная смерть. Количество спасенных Шиндлером людей оценивается приблизительно в 1 200 человек (800 мужчин, 300 женщин и 100 детей). Существовало 9 версий «списка Шиндлера», составленных для нацистских властей. До сегодняшнего дня обнаружено 5 списков.

Джон Форбс Нэш / Рассел Кроу в фильме «Игры разума»

Джон Нэш — американский математик и лауреат Нобелевской премии по экономике. Именно ему принадлежит авторство концепции «Равновесие Нэша» — так называется набор стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют. Он был лишен возможности прочитать традиционную Нобелевскую лекцию в Стокгольмском университете, так как к тому моменту уже был слаб здоровьем. Вместо этого был организован семинар с его участием, на котором обсуждался вклад Джона Нэша в теорию игр.

Некоторые актеры удивительно похожи на свои реальные прототипы в том же возрасте. А вы расстраиваетесь, если настоящий персонаж выглядит не так, как показано в кино или описано в книге?