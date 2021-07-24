10 раз, когда к голливудским и советским костюмерам пришла одна и та же муза

Отечественный кинематограф порой заимствует у западных коллег идеи и образы. Не зря, например, актрису Любовь Орлову называли пролетарской Марлен Дитрих. Есть и обратные ситуации, когда Голливуд вдохновлялся советскими кинолентами: поговаривают, Джорджа Лукаса на его «Звездные войны» вдохновили фильмы о космосе Павла Клушанцева, в частности «Планета бурь».

Мы в AdMe.ru любим пересматривать и наше, и западное кино, и однажды обратили внимание, что иногда художников по костюмам посещает одна и та же муза.

Артур Флек и мафиозо Козюльский

Фильм «Джокер» о тяжелой судьбе легендарного злодея из комиксов вызвал настоящий фурор, особенно кадры, где Артур Флек в безумном гриме и ярком костюме танцует на ступеньках. Пользователи сети тут же нашли неожиданного двойника — мафиозо Козюльского из постперестроечной картины «Ширли-мырли». Российский кинохит опередил голливудский на целых 24 года.

Джо Стоктон и Леночка Крылова

Наряды Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка» полюбились зрителям не меньше, чем сама актриса. Одним из самых запоминающихся стало белое платье в черный горошек. Похожее было на Леночке Крыловой в картине «Карнавальная ночь». Вот только западный фильм вышел в 1957 году, а советский — на год раньше.

Джек Воробей и Остап Бендер

Харизматичный мошенник охотится за сокровищами и терпит неудачу. Так могло бы звучать описание фильма «Пираты Карибского моря», но мы сейчас о советском фильме «12 стульев», где главную роль сыграл Андрей Миронов. Одной из находок образа Остапа Бендера, который он талантливо воплотил в жизнь, стали подведенные глаза. Прямо как у капитана Джека Воробья.

Элизабет Хармон и Зина

Юная героиня сериала «Ход королевы» постоянно щеголяет в стильных нарядах 50–60-х годов. И часто она нам напоминает Зиночку — жену изобретателя Шурика из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». А белый total look — это вообще почти 100-процентное совпадение.

Одри Хорн и Людмила

Красное платье Одри Хорн из «Твин Пикса» — настоящее украшение сериала. Почти в таком же за 10 с небольшим лет до этого щеголяла Людмила — героиня фильма «Москва слезам не верит» в исполнении Ирины Муравьевой. Только без ремешка, и лямки чуть шире.

Мэри Поппинс и Мэри Поппинс

Фильм «Мэри Поппинс возвращается» фактически стал сиквелом фильма, вышедшего в 1964 году и завоевавшего сердца миллионов зрителей. Но образ главной героини — няни-волшебницы — очень сильно отличается. Нам кажется, что она больше похожа на свою советскую «коллегу», которую сыграла Наталья Андрейченко: та же сдержанная улыбка и аккуратная шляпка — настоящая леди Совершенство.

Все же голливудская Мэри образца 1964 года выглядит иначе. Особенно она отличается от своих последовательниц моделью шляпки и убранными наверх волосами.

Элизабет Беннет и Наташа Ростова

Главная героиня сериала «Гордость и предубеждение» носит нежные платья с завышенной талией и рукавами-фонариками, а еще длинные перчатки до локтя. Примерно в таком же наряде на своем первом балу появляется Наташа Ростова в экранизации «Войны и мира» 1965 года. Ничего удивительного, ведь события романов, по которым сняты обе картины, происходят примерно в одно и то же время.

Эвелин Солт и Надя Шевелева

Многим российским зрителям фильм «Солт» запомнился тем, что в одной из его сцен актриса Анджелина Джоли предстала в меховой шапке. Еще бы, ведь героиня, согласно сюжету, выросла в СССР. Вполне вероятно, что художник по костюмам вдохновился фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Робин Щербатски и Лена Бессольцева

Героине сериала «Как я встретил вашу маму» Робин Щербатски очень идет зеленый цвет. Уже в первой серии она появляется в зеленой водолазке в мелкий рубчик. Эта деталь одежды показалась нам очень знакомой: точно такую же мы обнаружили на Леночке Бессольцевой — главной героине фильма «Чучело».

Стивен Хокинг и Шурик

Великого физика в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» сыграл Эдди Редмэйн. У него отлично получился образ застенчивого парня с задатками гениальности. И чем-то он напомнил нам Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». И не столько играми со временем, сколько точно такими же очками.