10 ляпов в фильмах с эпизодами борьбы человека и животного

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Фильмы, где есть борьба человека и животного, обычно весьма захватывающие. Однако режиссеры в погоне за зрелищностью нередко забывают о некоторых аспектах биологии. Кинокартины порой от этого выигрывают, волнуя зрителя еще больше и заставляя его переживать за героев. Но любители животных и специалисты четко подмечают эти моменты, добавляя знаменитое «не верю».

AdMe.ru пересмотрел не так давно вышедшие в прокат фильмы, в которых есть противостояние человека и животного. И теперь мы предлагаем вам ознакомиться с эпизодами, которые не могли произойти в реальной жизни.

1. Выживший (2015)

Эпизод, где Хью Гласс (которого сыграл Ди Каприо) сражается с медведицей, наверное, один из самых ярких и... нереалистичных в этом фильме. Хищник не только рвал его когтями и зубами, но и прыгал на нем. Для справки: сила давления челюстей гризли — 81 атмосфера (это примерно как для человека откусить кусок вареной колбасы), длина когтей — 12–15 см, а вес и вовсе достигает 300–400 кг. После такой борьбы и выжить-то почти невероятно, а уж передвигаться самостоятельно и заботиться о себе — просто фантастика.

Но на этом странности с медведицей не заканчиваются. Само нападение зверя на героя произошло из-за того, что он угрожал ее медвежатам. А защита потомства для матери на первом месте. Поэтому вряд ли она бы так просто остановилась в запале драки, оставив свою жертву еще живой и даже в сознании, и ушла обратно в чащу.

В другом эпизоде Гласс снимает с себя мокрую одежду и залезает в еще не остывшую тушу лошади, чтобы согреться. Такой способ действительно есть, к нему прибегали и солдаты во время войн, но... герой провел так целую ночь, а при той температуре, что в фильме (повсюду лежит снег, а значит, точно ниже нуля), труп лошади остыл бы за несколько часов. Будь это по-настоящему, утром герой бы просто не смог выбраться оттуда, а за ночь и вообще замерз бы. В общем, воспринимать фильм «Выживший» лучше исключительно как художественный, несмотря на то что он основан на реальных событиях. Все-таки после того как медведь поиграет человеком в «футбол», как было показано, шансов выжить у него не останется. Не говоря уже о ночи в лошади-морозильнике.

Альфа (2018)

В этом фильме, недавно вышедшем в прокат, можно наслаждаться пейзажами и красивой историей дружбы юноши и волка. Однако в нем достаточно нестыковок, которые трудно не заметить.

Почти в начале фильма опять происходит битва. На этот раз юноши и бизона. Правда, битвой в полном смысле слова, как и в «Выжившем», это назвать сложно. Животное просто нападает на человека и — если бы это происходило в реальной жизни — калечит его. В завершение юноша падает со скалы. Но отделывается после всего этого он только вывихом ноги. Не говоря уже о том, что сам сумел спуститься со скалы и выплыть из реки.

Довольно странным кажется и поведение волка, раненного Кедой (Коди Смит-Макфи). Травма не выглядит серьезной, и дикий зверь скорее предпочел бы уйти со стаей, чем остаться со своим врагом. Даже на трех лапах он вполне мог бы передвигаться, а не покоряться человеку.

Теперь о внешнем виде волков. Нам показывают огромных мамонтов и саблезубых тигров, а серые хищники уже приобрели современный вид да и размерами не превышают среднюю собаку. Почему эволюция их не коснулась и как им удавалось выживать в мире гигантов, остается под вопросом.

Мег: Монстр глубины (2018)

Еще один фильм, недавно вышедший на экраны. На этот раз речь идет о гигантской акуле. Сложно делать какие-то заключения про доисторического монстра, но все же даже на это животное распространяются некоторые законы биологии.

К спорным моментам прежде всего относится размер акулы. В фильме говорится о 20–25 метрах, однако, по мнению ученых, ее длина достигала «лишь» 18 метров. Один из героев также утверждает, что такая акула запросто может перекусить кита. Но... не уточняет, какого именно. Какое животное рисуется в воображении, когда мы говорим о китах? Скорее всего, очень-очень большое. Однако киты бывают всего 4–5 метров в длину (карликовый гладкий кит). Размер же большого синего кита — 33 метра, то есть почти вдвое больше самой акулы. Если говорить о силе давления челюстей, то перекусить ими кита, наверное, не проблема (если это можно сделать с кораблем). Но смогла бы акула обхватить его? Ученые действительно находили доказательства того, что мегалодон мог нападать на китов. Но это был небольшой гладкий кит (13–16 метров).

Не раз в фильме акула нападает на одного человека (чаще всего на кого-то из главных героев). Но и здесь ученые сомневаются в том, что данное поведение характерно для доисторического хищника. Скорее всего, он бы выбирал все-таки скопления людей (например, пляж, что тоже есть в фильме). А один человек для него не добыча.

И еще кое-что о поведении. Речь об эпизоде в самом конце фильма, когда мегалодон охотится на пляже. Акула приближается к купальщикам, оказавшимся далеко от берега, и уже открывает пасть, чтобы их проглотить. Но в самый последний момент слышит запись с криками китов, которой ее пытаются отвлечь, и уплывает. Но в жизни, скорее всего, хищник все же заглотил бы легкую добычу, которая была уже буквально перед носом (если почти не в пасти), и только потом отправился за следующей.

А какие неточности и несоответствия в фильмах с животными замечали вы? Делитесь в комментариях.