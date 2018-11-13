10 отличных британских сериалов, которые помогут скоротать вечер

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На улице холодно, а дома тепло и уютно — идеальное время для просмотра фильмов и сериалов. Британцы отлично воплощают в жизнь смелые, захватывающие и атмосферные проекты. Превосходные актеры, тонкий английский юмор и запутанные истории — это далеко не полный список того, за что мы их любим.

AdMe.ru cоставил список из 10 новинок, которые помогут уютно провести вечер. Предупреждаем: это отнюдь не полный перечень всех хороших сериалов, снятых за последнее время. Мы лишь отобрали несколько на свой вкус.

1. Телохранитель (Bodyguard), 2018

О чем: история начинается с того, что главный герой, который работает телохранителем у высокопоставленных лиц, случайно оказывается в поезде с террористкой. Он убеждает ее не взрывать людей и сдаться. После блестяще проведенной операции по спасению пассажиров его приглашают охранять министра внутренних дел. Проблема заключается в том, что теперь нужно защищать человека, чья политика герою совсем не импонирует. Почему стоит посмотреть: захватывающий сюжет этого мини-сериала будет держать в напряжении до последней серии. Плюс отличная возможность посмотреть на Ричарда Мэддена, известного по роли Робба Старка в «Игре престолов», в новом образе.

2. Дарреллы (The Durrells), 2016

О чем: 1935 год. Англичанка Луиза Даррелл, чей муж недавно скончался, решает переехать из промозглого и дорогого Лондона на солнечный греческий остров. У Луизы четверо детей, и сначала ей приходится непросто, ведь нужно считаться с интересами всех своих домочадцев. Дочка страдает от подростковой неуверенности, старший сын считает себя великим писателем, средний обожает оружие, а младший не может прожить и дня, чтобы не привести домой очередного домашнего питомца. Почему стоит посмотреть: это добрый, смешной и жизнеутверждающий сериал о забавных приключениях одной семьи на сказочно красивом острове Корфу. Он основан на реальных событиях и отлично поднимает настроение.

3. Алкион (The Halcyon), 2017

О чем: в центре сюжета — Лондон 1940-х годов. В гламурном отеле «Алкион» шампанское льется рекой, а жизнь полна роскоши и красивых женщин. Постояльцы отеля — люди из высшего общества. Каждый день туда прибывают новые гости, которых встречает управляющий «Алкиона» и его молодая привлекательная дочь. Их главная задача — держать рот на замке и скрывать многочисленные тайны постояльцев от окружающих. Дополнительный оттенок происходящему придает тот факт, что за стенами роскошного отеля есть реальный мир, охваченный войной. Почему стоит посмотреть: сериал окунет вас в атмосферу, которая царила в Лондоне во времена Второй мировой войны, со всеми интригами и драматичными поворотами.

4. Главный подозреваемый 1973 (Prime Suspect 1973), 2017

О чем: действие разворачивается в 70-е годы прошлого века. В центре сюжета — 22-летняя Джейн Теннисон, которая очень хочет работать в полиции. Однако есть проблема: консервативное общество считает, что женщина должна стоять у плиты, а не заниматься расследованиями. Джейн решает опровергнуть эти стереотипы и берется за свое первое дело — загадочное убийство девушки легкого поведения.



Почему стоит посмотреть: затрагивается важная тема роли женщины в современном мире. Кроме того, это качественный сериал с интересным сюжетом, превосходной актерской игрой и отличным саундтреком.

5. Городские легенды (Urban Myths), 2017

О чем: городские легенды бывают разными, порой совершенно невероятными. В основу этого комедийного сериала легло множество вымышленных историй, которые могли бы произойти с известными личностями. Героями серий станут Боб Дилан, Элизабет Тейлор, Майкл Джексон и другие. В каждой серии вас ждет новая безумная история, рассказанная известными актерами — от Руперта Грина до Кэрри Фишер. Скучно точно не будет. Почему стоит посмотреть: забавные истории, известные личности, английский юмор объединены необычным сюжетом и отличной игрой актеров.

6. Куртизанки (Harlots), 2017

О чем: Маргарет Уэллс — властная женщина и прирожденная бизнесвумен, которая привыкла добиваться всего, чего пожелает. Только ее талант и лидерские качества пришлось потратить на единственный прибыльный бизнес, который можно вести в Лондоне в XVIII веке, — публичный дом. Вот и получается, что с одной стороны у Маргарет — поборники морали, полицейские и конкурентки, а с другой — ее подопечные и собственные взрослые дочери, которых надо поставить на ноги и выдать замуж во что бы то ни стало. Почему стоит посмотреть: это красивая историческая драма с великолепными декорациями и харизматичными женскими персонажами.

7. Траст (Trust), 2018

О чем: в основу сюжета первого сезона легли известные реальные события 1973 года, когда в Риме был похищен внук богатейшего человека в мире Жана Пола Гетти. Когда члены итальянской мафии потребовали за мальчика баснословный выкуп, дед заявил, что не даст ни цента. Судьба юного наследника оказывается в руках матери — единственного человека, который хочет докопаться до истины и вернуть его живым. Почему стоит посмотреть: во-первых, сериал снял Дэнни Бойл. Во-вторых, главные роли исполнили Дональд Сазерленд и Хилари Суонк.

8. Очень английский скандал (A Very English Scandal), 2018

О чем: время и место действия — 60-е годы в Великобритании. Главный герой Джереми Торп — самый молодой глава либеральной партии, который метит на пост премьер-министра, но у него есть тайна, которую он отчаянно пытается скрыть. Его бывший друг знает его секрет, а значит, карьера политика находится под угрозой. Однажды молодого человека находят мертвым, и Джереми Торпу предъявляют обвинение в заговоре с целью убийства. Почему стоит посмотреть: очень эмоционально показаны реальные события. Этот сериал о том, что только время может все расставить по своим местам. Кроме того, «Скандал» стоит посмотреть ради великолепной игры Хью Гранта и Бена Уишоу.

9. Жажда странствий (Wanderlust), 2018

О чем: история супругов Алана и Джой, которые вдруг понимают, что от былой страсти не осталось и следа. После небольшого происшествия жена пытается найти способ возродить искру в отношениях. Внезапно Джой и Алан понимают, что их привлекают новые люди и жажда приключений, так что оба испытывают сильный соблазн совершить что-то неосмотрительное и невероятное. Кажется, что их брак в опасности, но Джой придумывает смелое и неординарное решение по спасению семьи, которое будет иметь серьезные последствия. Почему стоит посмотреть: это немного грустный сериал, который поднимает важную тему: как сохранить любовь и страсть в отношениях, когда кажется, что вы уже все друг про друга знаете.

10. Пресса (Press), 2018

О чем: в центре сюжета сериала — непримиримая борьба нескольких крупных лондонских газет, которые вынуждены приспосабливаться и выживать в современном цифровом мире. Редакторы ломают голову над тем, как привлечь читателей, журналисты пытаются подготовить репортаж, который бы увеличил рейтинги газеты, и придумывают интригующие заголовки. Часто журналистам приходится действовать не вполне этично, придумывая несуществующие истории и покрывая ложью честных людей. Почему стоит посмотреть: сериал показывает все стороны профессии журналиста. Он про то, как надо идти к цели и никогда не сдаваться. В сериале нет особой интриги, поэтому это отличный вариант для спокойного вечернего просмотра.

А вы уже решили, какой сериал посмотрите первым?