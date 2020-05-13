10 новых сериалов, которые стоят бессонной ночи

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«Еще одну серию — и спать», — часто повторяют себе любители сериалов. Но бывают такие шоу, которые вынуждают забыть об этом обещании и провести перед экраном всю ночь. Конечно, такими киносеансами злоупотреблять не стоит, но для интересного проекта можно сделать исключение.

Мы в AdMe.ru тоже любим посмотреть крутые сериалы и всегда следим за выходом занимательных новинок. В этой подборке именно такие.

Нормальные люди

Этот сериал — экранизация одноименного романа Салли Руни — одной из лучших современных книг о любви. В центре истории оказались старшеклассники Коннел и Мэриэнн. Он — звезда местной команды по футболу, она — стеснительная тихоня. Между такими разными героями вспыхивают чувства, которые способны перевернуть всю их жизнь. Рейтинг IMDb — 8,8

Голливуд

«Голливуд» — мини-сериал, который перенесет зрителей в 1940-е годы. Главные герои стараются построить карьеру на «фабрике грез» и стать кинозвездами. Очень атмосферная премьера, которую называют главной в мае 2020 года. Рейтинг IMDb — 7,7

Бар «Эдди»

«Бар „Эдди“» — проект режиссера фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла. Сериал расскажет историю владельца джазового клуба и пианиста Эллиота Удо. Когда-то успешный музыкант сейчас находится на грани банкротства, отношения с девушкой тоже не складываются. Жизнь героя меняется после неожиданного возвращения его 15-летней дочки. Рейтинг IMDb — 6,9

Загрузка

«Загрузка» — история юного программиста, который попадает в аварию. В результате несчастного случая его тело погибает, но мозг остается жив. Ученые решают перенести сознание парня в виртуальную реальность. Рейтинг IMDb — 8,2

Бетти

Это отличная комедия. Сериал рассказывает о девушках, которые живут в Нью-Йорке. Каждая из них отличается сообразительностью и ярким характером. Героини пытаются найти свое место в большом городе. Рейтинг IMDb — 5

Солнечные противоположности

«Солнечные противоположности» — анимация от создателей «Рика и Морти». Новый проект поведает о семье пришельцев, которая вынуждена жить на Земле. Нетрудно догадаться, что инопланетяне столкнутся со множеством трудностей. Рейтинг IMDb — 8,2

Я знаю, что это правда

Марк Руффало играет в этом проекте сразу 2 роли: близнецов Доминика и Томаса. Каждый из братьев старается справиться со своим мрачным прошлым. Доминик вспоминает тяжелое детство и переживает смерть первенца, а Томас страдает от шизофрении. Сериал исследует, как люди переживают утраты, жизненные неудачи и воспоминания. Рейтинг IMDb — 7,3

Рассказы из «Петли»

Сериал перенесет зрителей в город Огайо, где расположен ускоритель частиц, который называют «Петля». Машина делает невозможное возможным: преодолевает гравитацию и позволяет путешествовать в пространстве и времени. Рейтинг IMDb — 7,5

Полуночное Евангелие

«Полуночное Евангелие» — мультсериал от творцов «Времени приключений». Его сюжет разворачивается вокруг подкастера Клэнси Гилроя, путешествующего по альтернативным мирам, которые оказались на грани исчезновения. Он берет интервью у жителей этих Вселенных и, как правило, находит способ изменить их жизнь. Рейтинг IMDb — 8,4

Меломанка

Главная героиня сериала «Меломанка» — очаровательная Роб — постоянно терпит неудачи в романтических отношениях. В наследство девушке достался музыкальный магазинчик. Пока ее бизнес не пользуется популярностью, она старается справиться с постоянно возникающими проблемами и найти себя. Рейтинг IMDb — 7,6