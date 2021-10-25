10 наших актеров и актрис, про которых уже все забыли, а они снова оказались на гребне славы

Ежедневно во всем мире появляются сотни новых звезд, актеров и актрис, которые покоряют зрителей отличной игрой. Однако мало попасть в кино, актерам важно удержаться на пике славы как можно дольше. Но так случается не всегда: сначала звезды получают менее престижные роли, а потом могут и вовсе уйти из профессии.

Но жизнь — непредсказуемая штука. Иногда, казалось бы, совсем забытые актеры снова оказываются в топе и снимаются рейтинговых фильмах и сериалах. Мы в AdMe.ru пересмотрели российские картины и составили список актеров и актрис, которые триумфально вернулись в кино.

Андрей Бурковский

Одно из самых первых появлений актера на телевидении — роли Ржавого, Данилы и Валеры в скетч-шоу «Даешь молодежь». Герои полюбились зрителям, а фраза «Валера...» ушла в народ. После ситкома Андрей играл в телесериале «Кухня», однако других ярких ролей не получал. Вплоть до 2021 года и сериала «Медиатор», где актер сыграл профессионального переговорщика. Картина получила хорошие оценки критиков и высокий рейтинг на «КиноПоиске».

Тихон Жизневский

Тихон Жизневский, известный зрителям в роли Константина Длинного в фильме «На игре», после выхода второй части пропал с радаров. Однако в 2021 году Тихон триумфально вернулся в кино, сыграв сразу в двух успешных кинопроектах, таких как сериал «Топи» и «Майор Гром».

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов начал карьеру с небольших ролей в российских сериалах и фильмах, таких как «Моя прекрасная няня», «Остров», «Кто в доме хозяин?». Однако в большинстве случаев Бурунов только озвучивал фильмы. К примеру, его первой озвучкой стал главный герой в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» — Сергей озвучивал Мэттью Макконахи. Жизнь актера перевернулась, когда на экраны вышел «Полицейский с Рублевки». За сериалом последовал целый ряд успешных проектов.

Мария Горбань

Впервые на экране девушка появилась в популярном молодежном телесериале «Простые истины». Также зрители помнят ее по роли скромного врача Леры. Сериал «Я лечу», где девушка в паре с Галкиным играла главную роль, получил высокую оценку на «КиноПоиске». Однако после кардинальной смены образа у актрисы началась новая жизнь: она приняла участие во множестве рейтинговых проектов, в том числе в сериале «Кухня».

Инга Оболдина

Актриса полюбилась зрителям, сыграв в таких хитах, как «Живой Пушкин», «Небо. Самолет. Девушка», «На верхней Масловке». На большом экране и в телевизионных сериалах она сыграла более 40 ролей и вновь покорила зрителей, снявшись в сериале «Триада».

Александр Ильин

Александр Ильин ассоциируется с лоботрясом Лобановым из сериала «Интерны». Однако после завершения проекта актер ярких ролей не получал, как и его коллега Дмитрий Шаракоис, сыгравший Левина. Однако в сентябре 2021 года Ильин появился в нашумевшем сериале «Петровы в гриппе».

Даша Мельникова

Хотя роль папиной дочки была для актрисы не первой, она сделала девушку весьма популярной. Затем последовала целая серия небольших ролей, из которых можно выделить разве что проект «Рябиновый вальс». Однако в 2021 году, как и Андрей Бурковский, Дарья снова появилась на пьедестале славы благодаря роли Лизы в «Медиаторе».

Нелли Уварова

Роль Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой» принесла актрисе всероссийскую известность. К сожалению, после нее ярких ролей девушке не доставалось, да и проекты популярностью у зрителей не пользовались. Но в 2020 году Нелли снялась в сериале «Последний министр», который, к слову, получил на «КиноПоиске» рейтинг 7,3.

Мария Кожевникова

Глупышка Аллочка из «Универа» — вот как зрителям запомнилась Мария. С тех пор утекло много воды. Актриса снялась во множестве фильмов, однако по большей части на второстепенных ролях. Затем девушка практически не снималась и в 2021 году сообщила, что порадует поклонников новым проектом. В 2021-м состоялась премьера сериала «В активном поиске», в котором Кожевникова снялась вместе с Нагиевым и другими звездами.

Александра Яковлева

Советская актриса дебютировала в культовой картине «Экипаж». Фильм принес ей невиданную популярность, и карьера актрисы пошла на взлет. В 2016 году Яковлева объявила о своем возвращении в большое кино. Актриса сыграла роль той же самой Тамары из кинофильма «Экипаж», только теперь занимающей должность большой чиновницы в мире авиации.