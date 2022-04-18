10+ мощнейших киноляпов, которые мы благополучно проморгали в любимых фильмах

Наверняка вам знакомо ощущение, когда при просмотре фильма чувствуется, что в нем что-то не так. И стоит запустить его в замедленном режиме или внимательнее вникнуть в сюжет, как тут же всплывет немало любопытных подробностей. В одних случаях обнаружатся склейки дублей, в которых актеры одеты или загримированы совершенно по-разному, а в других выяснится, что действия персонажей противоречат элементарной логике.

Мы в AdMe.ru специально пересмотрели некоторые знакомые нам уже долгие годы киноленты. И да, наши догадки подтвердились: режиссеры и монтажеры не всегда были внимательны к мелочам.

Титаник

Помните, как в начале фильма исследователи обнаруживают затонувший легендарный лайнер и вскрывают сейф в одной из кают? Там они находят чудом сохранившийся портрет девушки с бриллиантовым кулоном, похожим на утерянное «Сердце океана». А теперь посмотрите, как отличается портрет Розы, который нарисовал Джек по ходу истории, от найденного на «Титанике» и показанного нам в первых кадрах.

Красавица и Чудовище

В течение всего фильма Белль ходит без головного убора. Но создатели киноленты не учли того, что раньше так разгуливали только женщины, которые не соблюдали общественные нормы. Интересно, что даже в фильме все обычные жительницы городка носят платки и чепцы. А вот барышни из злачного места, где отдыхали Гастон и его спутник Лефу, поголовно оказываются простоволосыми. Может, не зря Белль называли «какой-то странной»? Все-таки сказка о красавице и чудовище была написана в 1740 году, когда правило прикрывать волосы в общественных местах еще не ушло в прошлое.

Сумерки. Сага. Новолуние

Мы с вами помним, что кожа вампира Эдварда светится, когда тот выходит под прямые солнечные лучи. Но это правило почему-то не распространяется на Элис — еще одного члена семьи Калленов. Пусть нам показывают, что она надевает перчатки и темные очки, но тем не менее девушка спокойно гуляет днем и совершенно не светится. А ведь солнце все равно попадает на открытые участки ее лица.

Остров

Главные герои фильма совершают побег из лаборатории по производству клонов. По дороге их поливает водой, они проползают по вентиляционным шахтам и карабкаются по ржавым лестницам. Тем не менее на поверхности оказывается, что их костюмы сохранили практически первозданный белый цвет. Но стоит Линкольну-Шесть-Эхо и Джордан-Два-Дельта дойти до ближайшего городка, как их наряды становятся серыми и запыленными.

Марсианин

Оставшийся в одиночестве на Марсе Марк Уотни находит не функционирующий с 1997 года аппарат Pathfinder и использует его передатчик, чтобы отправить сигнал на Землю. Интересно, как ботанику удалось разобраться в технике 40-летней давности да еще и подключить к ней современные провода? Посмотрите на кадр: все разъемы подошли, как родные.

Один дома

На 1-м кадре мы четко видим, что Кевин кладет в свою корзинку в супермаркете красный контейнер с моющим средством. Но когда его пакеты по дороге домой рвутся, выясняется, что такой емкости там нет. Тем не менее это не мешает Кевину чуть позже использовать это средство дома. А еще обратите внимание, как легко мальчик несет набитые покупками пакеты. Кажется, он ничуть не напрягает руки. А ведь только контейнеры со всякими гелями весят минимум по 1,5 кг.

Алиса в Стране чудес

Во время падения в кроличью нору с шеи Алисы таинственным образом исчезает украшение на короткой цепочке. В кадре, где девушка смотрит вниз, кулон еще есть, а уже через несколько секунд он пропадает. И ведь это происходит еще до волшебных увеличений и уменьшений главной героини. Так что соскользнуть или порваться из-за изменения ее размеров он никак не мог.

Пассажиры

При знакомстве Джим говорит Авроре, что выбор блюд в пищеблоке космического корабля для него ограничен, потому что он не пассажир «золотого уровня». Но тогда возникает закономерный вопрос: как при этом Джим целый год ходил в дорогие рестораны и пользовался прочими благами для богатых исследователей космоса? По идее, роботы сразу должны были сказать ему, что на его балансе недостаточно средств для подобных развлечений.

Дети шпионов — 2: Остров несбывшихся надежд

Фильм начинается с приключений юных авантюристов Кармен и Джуни в парке аттракционов. Мужчина на 1-м кадре говорит им, что некоторых посетителей на большой скорости может стошнить, и в доказательство этого прикрывается зонтиком, на который через пару секунд действительно прилетают чьи-то рвотные массы. Но при этом нам показывают, что все кабинки на этом аттракционе во время движения наглухо закрываются стеклянным куполом.

Джуманджи: Зов джунглей

Когда Бетани разговаривает по телефону, чашка с кофе рядом с ней ведет себя весьма своевольно. В разных кадрах ее ручках имеет совершенно разные положения. Камера берет лишь немного отличающиеся ракурсы: сначала показывает нам только часть столика, а потом опускается чуть ниже и захватывает его целиком. И это при том, что сама героиня увлечена разговором и к кружке даже не прикасается.

Шерлок Холмс: Игра теней

Оскорбленная Мэри выплескивает содержимое своего стакана прямо в лицо Холмсу. Сначала его волосы у лба остаются сухими, а через несколько секунд непостижимым образом вдруг намокают. Да и положение капель и потеков на щеке меняется.

Ван Хельсинг

Обратите внимание на сережки вампирши Алиры. Во время ее напряженного разговора с Анной эти украшения то появляются, то исчезают. Кажется, тут использовались кадры из разных дублей.

Голодные игры

Во время парада трибутов зрители бросают вслед проезжающим колесницам цветы. Но при этом, когда все повозки достигают цели и выстраиваются перед балконом, где сидит президент Сноу, четко видно, что дорога, по которой они проехали, идеально чистая. И еще один момент: когда во время охоты Гейл приносит Китнисс хлеб, она буквально вцепляется в него и спрашивает: «Неужели настоящий?» Складывается ощущение, что здесь давно не видели хлеба. А ведь в дистрикте 12 совершенно точно была пекарня: Пит помогал в ней родителям и заодно научился расписывать торты, что потом помогло ему при создании маскировки.