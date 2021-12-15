10 любопытных кинематографических ошибок, которые попали на большой экран

Свет, камера, мотор! Несмотря на то что за съемки фильма берется команда выдающихся профессионалов и каждую сцену отсматривают сотни глаз, ошибки все же случаются. Чтобы их заметить, вам понадобится уйма свободного времени, зоркий глаз и гигантская миска попкорна. Хотя всегда есть варианты попроще.

Мы в AdMe.ru погрузились в мир кино и нашли 10 ошибок в хорошо известных фильмах. Приготовьте лупу и попкорн, мы начинаем.

1. Тарзан

Сабор — леопард, который несколько раз появляется в мультфильме «Тарзан» и ведет себя агрессивно. Если перемотать мультик на 00:06:40, можно увидеть, что цвет ушей Сабора меняется с черного на оранжевый.

2. Мстители: Финал

«Мстители: Финал» — один из самых успешных фильмов всех времен, и мы не могли не упомянуть его в нашем списке. В сцене, где какие-то дети подошли к Халку, чтобы его сфотографировать, мы видим, что блин разрезан посередине (00:38:00). Спустя 38 секунд половинки соединяются. Может быть, Доктор Стрэндж приложил к этому руку?

3. Восстание планеты обезьян

Также мы заметили один ляп в «Восстании планеты обезьян». Когда маленький Цезарь убегает поиграть, на него нападает сосед, переворачивая стол с ведрами (00:19:30). Но как только Уилл Родман (Джеймс Франко) появляется, чтобы его защитить, мы видим, что ведро снова на столе (00:19:34).

4. Парк юрского периода

Нам пришлось хорошенько приглядеться, чтобы найти этот ляп в «Парке юрского периода». Одни зрители говорят, что это рука, другие — что хвост динозавра. Этот момент можно увидеть на 1:49:08. Нам кажется, это рука. А что видите вы?

5. Форсаж

Нам потребовалось около 20 лет, чтобы понять, что самый быстрый из всех — Джонни Тран из первой части франшизы «Форсаж». На 1:12:56 мы видим Джонни в черной футболке. Через 3 секунды он уже в майке без рукавов.

6. Сумерки

Одна из самый знаменитых пар в кино — Белла, простая смертная, и вампир Эдвард из саги «Сумерки». С того момента встречи влюбленных преследуют сверхъестественные события. Например, в фильме 2008 года можно увидеть декор на стеллаже за спиной Эдварда, который внезапно меняется на совершенно другой после того, как он перекинулся парой слов с Беллой.

7. Ла-Ла Ленд

Эта прекрасная история не только согрела наши сердца, но и заставила улыбнуться, когда мы обнаружили пару киноляпов. Когда Себастьян спрашивает Мию об их отношениях (00:39:57), они проходят под зелеными зонтиками. Через пару шагов и несколько секунд они снова оказываются под зонтиками (00:40:08).

8. Красотка

Давайте продолжим говорить об очаровательных парах. На очереди «Красотка». Вивиан, которую сыграла Джулия Робертс, ест вкусный круассан в сцене завтрака (00:32:21), но сразу после того, как она упоминает, что нигде не училась, кроме школы (00:32:38), круассан превращается в оладушек. Но кто мы такие, чтобы судить об аппетите Джулии?

9. Гарри Поттер и философский камень

Самый знаменитый шрам в кино, вне всяких сомнений, принадлежит Гарри Поттеру — и не только потому, что он в форме молнии, но и потому, что его оставил Тот-Кого-Нельзя-Называть. Как бы там ни было, в фильме «Гарри Поттер и философский камень», когда Дамблдор оставляет Гарри в семье маглов (людей без магических способностей), мы видим, что у мальчика нет отметины на лбу (00:03:42), а в следующем кадре (00:03:49) она появляется будто по волшебству.

10. Титаник

У нас заканчивается попкорн, но мы не могли не включить в список этот мегафильм — «Титаник». В сцене, где Джек прикован наручниками к трубе (02:06:06), мы видим на нем подтяжки. Затем Роуз освобождает его с помощью топора. Кажется, заодно она перерубила ему подтяжки (02:06:15). Однако в следующем кадре они снова на месте.

Бонус: фильмы с ошибками во внешности героев, которые нам понравились

1. Легенды осени

Брэд Питт в роли Тристана из фильма «Легенды осени» получил несколько критических замечаний из-за своих идеально уложенных светлых волос: говорили, что он больше похож на рок-певца 90-х, чем на крестьянина начала XX века. Если бы только режиссеры всегда так ошибались.

2. Джанго освобожденный

Мы заметили, что в «Джанго освобожденном» персонаж Джейми Фокса был в темных очках. Все бы ничего, но действие фильма происходит в конце XIX века, а первые солнцезащитные очки появились только в 1929 году. Однако мы не можем отрицать, что Джанго в них прекрасно смотрится.