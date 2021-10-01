10 импровизаций, без которых наши любимые фильмы и сериалы лишились бы своей изюминки

Многие режиссеры всячески подталкивают актеров к импровизациям на съемочной площадке. И не зря: порой знаменитости выдают такие перлы, что впору увеличивать хронометраж фильма, так жаль вырезать отснятое. Часто отступления от сценария становятся настоящей изюминкой фильмов и сериалов.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть классику советского кинематографа и некоторые современные сериалы, а заодно разузнать, какие импровизации сделали культовые картины запоминающимися.

«Новогодние приключения Маши и Вити»

В любимом детском фильме кот Матвей почему-то называет Кощея не так, как остальные, — батей, а дядей Кощеем. Оказалось, Михаил Боярский, сыгравший кота, — племянник Николая Боярского, сыгравшего Кощея. В одной из сцен Михаил оговорился, а режиссеру «дядя» понравился, и он ничего переснимать не стал.

Большая перемена

Евгений Леонов так вжился в роль отца в фильме «Большая перемена», что в одной из сцен со своей экранной дочерью не удержался и шлепнул «дочь» по пятой точке, потому что она не снимает кепку в классе. Такого момента в сценарии не было, актер придумал его сам.

Место встречи изменить нельзя

На съемках фильма было полно импровизаций, в том числе и от Высоцкого. Но также отличился Иван Бортник, сыгравший Промокашку. В сцене, где преступники выходят из подвала, Бортник буквально на ходу придумывает и начинает петь «блатную» песню «И на черной скамье, на скамье подсудимых...», а потом еще и плюет в Жеглова.

Берегись автомобиля

Миронов и Папанов на съемках вовсю шутили, чем обеспечили команде отличное настроение. Критики также высоко оценили роль Димы Семицветова, которую сыграл Миронов, как одну из лучших в списке актера. Фильм разошелся на цитаты, которыми разговаривают до сих пор. Мало кто знает, что многие фразы Папанов и Миронов придумывали на ходу.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Большинство трюков, включенных в картину, были изначально прописаны в сценарии. В то же время часть культовых сцен появилась, вероятно, благодаря импровизациям артистов. Гайдай, согласно информации, фигурирующей в ряде изданий, поощрял экспромты и вознаграждал артистов за удачные шутки, дополняющие сценарий. Импровизацией является, к примеру, фраза, сказанная героем Вицина: «Чей туфля? А, мое. Спасибо». Отсутствует в сценарии и реплика товарища Саахова, собирающегося войти в комнату, где удерживали Нину: «Шляпу сними».

Мастер и Маргарита

В культовом сериале Владимира Бортко было много импровизаций. Например, в сцене с шабашем Ковальчук одета только в костюм из листьев. Оказалось, создание такого костюма — полная импровизация. Режиссер представил, что Маргарита нырнула в пруд и вынырнула вся в тине, а листья прилипли к ногам в виде юбочки.

Горько!

Сергей Светлаков рассказал, что во время съемок актеры порой даже не знали, где камера, а просто веселились, дрались, разговаривали — словом, жили. По его подсчетам, 10 % съемочного процесса занимали сцены, которых изначально в сценарии не было.

Ликвидация

Перед началом съемок сериала актеров специально учили одесскому говору, водили в музей уголовного розыска. На площадку в качестве консультанта приезжал одесский актер Леонид Заславский, который вместе со сценаристом дописывал разные меткие и смешные фразочки. Часть выражений типа «Кудой? — Тудой!» была импровизацией актеров.

Тот самый Мюнхгаузен

Режиссер фильма «Тот самый Мюнхгаузен» попросил Инну Чурикову дать пощечину Леониду Ярмольнику. Актрисе эта идея с пощечинами так понравилась, что она стала импровизировать и в других сценах. Чуть что не так — смачная пощечина Леониду Исааковичу.

Реальные пацаны

Оказывается, знаменитая сцена с танцем Коляна — чистая импровизация. Актриса Екатерина Караченцева рассказала, что ему просто велели танцевать, а когда включили музыку, он начал вытворять «это». Сняли с 6-го дубля, потому что вся площадка лежала на полу от смеха.