10 малоизвестных фактов о звездах, которые были похожи на выдумку, а оказались правдой

Жизнь состоит из череды поразительных случайностей и не поддающихся объяснению противоречий. В «Симпсонах» мистер Бернс посадил обезьян за пишущие машинки в надежде, что они создадут гениальное литературное произведение. И, оказывается, вероятность, что это случится, есть — просто шансы на это ничтожно малы. И как ни далеки от нас знаменитости, они живут по тем же законам жизни, что и мы: сталкиваются со странными совпадениями и страдают от необъяснимых фобий.

AdMe.ru перерыл интернет в поисках фактов, которые откроют судьбу любимых всеми нами актеров с новой стороны. И некоторые из фактов нас ошарашили.

Том Круз разводится с женами, когда они перешагивают 33-летний рубеж

Неизвестно, случайность это или сайентология повлияла на отношения известного актера (в ней 33 считается особым числом), но браки Тома Круза стабильно распадались, как только его женам исполнялось 33 года. При этом каждая последующая жена была на 11 лет младше предыдущей. С сайентологией актера познакомила первая жена Мими Роджерс (1956 года рождения). Их брак распался спустя 2 года.

С красавицей Николь Кидман (1967 г. р.) брак продлился 10 лет. Актеры повторили свои супружеские клятвы и спустя 2 месяца разошлись.

С третьей женой, Кэти Холмс (1978 г. р.), брак просуществовал чуть более 5 лет, а потом актриса подала на развод, так как не хотела, чтобы Том Круз навязал их дочери Сури свою религию.

Роуэн Аткинсон может быть решительным не только в фильмах

Роуэн Аткинсон попадал в передряги не только в кино, но проявлял при этом не меньше героизма, чем неунывающий Мистер Бин. Однажды ему пришлось взять на себя управление самолетом. Он летел с женой и детьми, когда пилот потерял сознание. Аткинсон и его жена пытались привести пилота в чувство, брызгали на него водой, били по щекам, но все было безуспешно. Актер не имел никакого опыта обращения с самолетом, однако, схватив штурвал, начал управлять им. Самолет резко взмыл вверх. «Слишком сильно!» — закричала его жена. Аткинсон осторожно выровнял самолет. Тем не менее супруги уже думали, что разобьются, когда пилот пришел в себя. Он даже не понял, что был без сознания, и посадил самолет без всяких последствий.

Бесстрашный Джеки Чан боится уколов

Актер, совершающий головокружительные трюки, одним из которых был прыжок с 70-метрового небоскреба, кажется, не должен бояться ничего на свете. А он на дух не переносит инъекций и способен потерять сознание даже при одном виде шприца. По его словам, если он сломает себе в ходе съемок палец, он просто вправит его обратно и продолжит работу над фильмом. Во время съемок в «Разборках в Бронксе» так и случилось: утром актер сломал лодыжку, а днем уже приступил к съемкам.

Энтони Хопкинс повсюду искал книгу для фильма, а книга нашла его сама

Перед съемками фильма «Девушка с Петровки» Энтони Хопкинс очень хотел прочитать роман, по которому был написан сценарий киноленты. Он объездил все книжные магазины Лондона, но так и не нашел нужной книги. Пока, возвращаясь домой, он не обнаружил издание, которое одиноко лежало на станции метро прямо рядом с ним. Спустя какое-то время актер встретился с автором романа и поведал эту историю. А тот сказал, что потерял свое последнее издание еще год назад. Хопкинс показал ему найденную книгу, и оказалось, что это та самая книга.

Киану Ривз играл на разогреве у Дэвида Боуи в качестве басиста

Если бы актер не занялся всерьез своей кинокарьерой, он мог бы и дальше выступать в качестве басиста на разогреве у других, более известных групп. Вместе с еще одним актером, Робертом Мейлхаусом, они создали в 1991 году рок-группу, которую впоследствии назвали Dogstar. Особенного успеха группа не достигла, но в 1995 году засветилась на разогреве у Дэвида Боуи.

Вин Дизель стал актером благодаря своему хулиганству

В возрасте 7 лет Вин Дизель ворвался в компании друзей и брата в театр в Нью-Йорке, собираясь в нем похулиганить. Руководитель театра Кристал Филд мог вызвать полицию, но вместо этого проявил доброту и предложил мальчишкам роли в спектакле. Так маленький Дизель дебютировал на сцене в детской пьесе «Дверь динозавра» и стал впоследствии известным актером.

Элвис Пресли странным образом повлиял на жизнь Курта Рассела

Курт Рассел дебютировал на большом экране в фильме «Это случилось на Всемирной выставке» с Элвисом Пресли в главной роли. 6 лет спустя Элвис снялся в своем последнем фильме «Смена привычки», исполнив роль доктора Джона Карпентера, которая стала лучшей в его кинокарьере. А спустя еще 10 лет Курта Рассела пригласили сняться в главной роли в фильме «Элвис» (1979), и его режиссером стал не кто иной, как Джон Карпентер.

Несдержанность в выражениях помогла Шарлиз Терон начать кинокарьеру

Шарлиз Терон попала в Лос-Анджелес по билету в один конец, который оплатила ей мама. На обратную дорогу денег не было. Долгое время она голодала и снимала номер в дешевом мотеле, поскольку никак не могла найти агента для съемок в кино. Когда деньги закончились, она пошла в банк, чтобы обналичить один из чеков, который прислала ей мама. Но кассир отказался его обналичивать. Шарлиз пришла в ярость, начала скандалить и плакать, не подозревая о том, что за ней в этот момент наблюдают. Когда ее крики прекратились, к ней подошел мужчина, который помог разрешить финансовый вопрос и предложил связаться с ним. Он оказался настоящим импресарио, который и познакомил девушку с актерской школой.

Хелена Бонем Картер, сыгравшая роль принцессы Маргарет в сериале «Корона», имела с ней личную связь

Как оказалось, в детстве Бонем Картер неоднократно встречалась с этой королевской особой. Дело в том, что дядя актрисы, входивший в королевскую Гренадерскую гвардию и охранявший Маргарет и Елизавету II, на протяжении всей жизни дружил с принцессой и даже, как предполагает актриса, состоял с ней в романтических отношениях. Во время одной из вечеринок в доме дяди принцесса Маргарет даже заговорила с молодой Бонем и похвалила за успехи в актерской игре.

Рассела Кроу 2 года изводил телефонный пранкер

2 года подряд Рассела Кроу троллил какой-то Майкл. Где бы и под каким бы именем ни останавливался актер, тот звонил ему и рассказывал дурацкие анекдоты. Часто загадочный абонент также спрашивал мистера Пола. «У тебя там есть Пол? Пол у тебя? Так на чем же стоит стена?» — а потом в трубке слышался смех. А однажды этот парень позвонил актеру и сказал, что тому следует срочно покинуть помещение. Потом последовал знакомый смех и фраза: «Не волнуйся, Рассел, я шучу. Это Майкл». Лишь потом актер понял, что ему звонил Майкл Джексон. В жизни актер и певец никогда не встречались.