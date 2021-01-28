10 экранных пар, чью разницу в возрасте не заметили даже подкованные зрители

Талант — штука великая. Иначе как объяснить тот факт, что настоящие актеры способны сыграть любую роль. Возрастные артисты перевоплощаются в школьников, выпускники театральных школ — умудренных жизнью взрослых, а зритель этого даже не замечает.

Мы в AdMe.ru пересмотрели любимые фильмы и обнаружили 10+ пар актеров, чья разница в возрасте нас не на шутку удивила.

Джастин Тимберлейк и Оливия Уайлд — «Время» (2011)

В фантастическом фильме Оливия Уайлд сыграла мать героя Джастина Тимберлейка. По сюжету героине исполнилось 50 лет, а ее сыну — 28. Но в реальности Уайлд на 3 года моложе своего партнера по фильму. На момент выхода картины Оливии было 27 лет, а Джастину — 30.

Орландо Блум, Шон Эстин, Элайджа Вуд — «Властелин колец» (2001)

В трилогии Питера Джексона 2931-летнего Леголаса сыграл Орландо Блум. На момент выхода фильма ему было 24 года, и роль эльфа стала стартом карьеры молодого актера. Его партнерами по съемочной площадке стали Шон Эстин и Элайджа Вуд, которые исполнили роли хоббитов Сэмуайза Гэмджи и Фродо Бэггинса. По сюжету Фродо 50 лет, а Сэму — 38. В реальности Эстину было 30 лет, а Вуду — 20.

Анджелина Джоли и Криспин Гловер — «Беовульф» (2007)

Монстр Грендель нападает на гостей датского короля. Король предлагает половину своего золота тому, кто уничтожит злодея. Беовульф убивает зверя, но ему предстоит главное испытание — сразиться с убитой горем матерью монстра. Анджелина Джоли на 11 лет младше Криспина Гловера. Однако этот факт не помешал ей сыграть мать Гренделя. Во время съемок актрисе было 32 года, а ее партнеру — 43 года.

Леонардо Ди Каприо и Марго Робби — «Волк с Уолл-стрит» (2013)

В фильме Мартина Скорсезе Ди Каприо и Робби играют экстравагантную семейную пару. Он — финансовый аферист, она — модель. У героев были прототипы — Джордан и Надин Белфорты. Они высоко оценили фильм, однако режиссер допустил одну небольшую неточность. Разница в возрасте между реальными героями — 5 лет. Но в кино дела обстоят немного иначе: Ди Каприо старше своей киношной жены на 16 лет.

Нина Добрев и Иэн Сомерхолдер — «Дневники вампира» (2009)

В сериале Добрев и Сомерхолдер играют влюбленную пару. Она — 17-летняя ученица старших классов, он — 145-летний вампир. В жизни у актеров тоже большая разница в возрасте. В первом сезоне «Дневников вампира» Нине было 20 лет, а Иэну — 31 год.

Мерил Стрип и Шер — «Mamma Mia! 2» (2018)

Во второй части легендарного мюзикла певица Шер сыграла мать Мерил Стрип. Сделала это она убедительно, и никто не догадался, что разница в возрасте у актрис составляет всего 3 года. Шер родилась в 1946 году, а Стрип — в 1949-м.

Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс — «Красавица и Чудовище» (2017)

Роль Белль исполнила 27-летняя Эмма Уотсон. Ее возлюбленным Чудовищем стал Дэн Стивенс, который на 8 лет старше актрисы. А вот Гастон Люк Эванс оказался самым старшим в любовном треугольнике. На момент съемок ему было 38 лет.

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу — «Семь» (1995)

Актеры сыграли семейную пару в триллере «Семь». Зритель даже не догадался, что Пэлтроу на 9 лет младше Питта и что молодой актрисе было всего 23 года. И это неслучайно: во время съемок Брэд и Гвинет встречались и даже собирались пожениться.

Вайнона Райдер и Анджелина Джоли — «Прерванная жизнь» (1999)

Вайнона Райдер на 4 года старше Анджелины Джоли. Но в кино свои законы, и доказательство этому — триллер «Прерванная жизнь». 28-летняя Вайнона сыграла ученицу старших классов Сюзанну, которая попала в психиатрическую клинику. А 24-летняя Анджелина — свою ровесницу Лизу. Игру актрис высоко оценили критики, и Джоли получила за роль Лизы первый «Оскар».

Джон Траволта и Ума Турман — «Криминальное чтиво» (1994)

Зажигательный танец Джона Траволты и Умы Турман давно вошел в золотой фонд кинематографа. Актеры настолько органично смотрелись в кадре, что зритель не заметил их большую разницу в возрасте. Турман было 24 года, а Траволте — 40 лет.