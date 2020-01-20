10 ярких экранизаций, которые весь мир с нетерпением ждет в 2020 году

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К экранизациям книг у фанатов всегда много вопросов. Даже малейшее несоответствие первоисточнику может вызвать волны недовольства. Но одного у таких картин не отнять: их чаще всего ждут больше, чем любой другой фильм.

Коллектив AdMe.ru всецело состоит из заядлых книгочеев. Поэтому держите список из 10 ожидаемых экранизаций 2020 года и сохраните его, чтобы ничего не пропустить.

Человек-невидимка

Мировая премьера: 26 февраля 2020 года

26 февраля 2020 года Дата выхода в России: 26 марта 2020 года Роман Герберта Уэллса должен был стать частью новой кинематографической вселенной от студии Universal, состоящей из фильмов о Дракуле, Мумии, Франкенштейне, Человеке-волке и Мистере Хайде. Однако из-за провала «Мумии» история Человека-невидимки полностью преобразилась. Теперь сюжет будет рассказывать о Сесилии Касс, которая рассталась с обеспеченным бойфрендом из-за постоянного насилия. В результате тот лишает себя жизни, но девушке кажется, что он инсценировал смерть и преследует ее в образе невидимки.

Чужак

Мировая премьера: 12 января 2020 года

12 января 2020 года Дата выхода в России: 13 января 2020 Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, вызвавшего бурю восторга у критиков. В центре сюжета — расследование убийства в маленьком городе. Подозрение падает на Терри Мейтленда, который работает тренером детской бейсбольной лиги. Он совершенно не похож на маньяка и все равно попадает под арест. Но позже детектив находит в деле след мистического чудовища, которое способно менять свой облик.

Няня

Мировая премьера: 12 января 2020 года

12 января 2020 года Дата выхода в России: 13 января 2020 года Повесть Генри Джеймса «Поворот винта» рассказывает о воспоминаниях няни, которая воспитывала двух детей в усадьбе, полной жутких тайн. Первоисточник оказался настолько популярным в этом году, что нас ждет еще и второй сезон успешного сериала «Призраки дома на холме», основанный на истории Джеймса.

Светила

Мировая премьера: 2020 год За Элеонорой Каттон, автором романа, числится сразу два рекорда. Она самая молодая писательница, получившая Букеровскую премию, а ее книга стала самой длинной в истории награды. Сюжет сериала берет начало во времена золотой лихорадки и будет вращаться вокруг загадочной смерти старателя, которого нашли рядом с кладом.

И повсюду тлеют пожары

Мировая премьера: 2020 год Экранизация романа Селесты Инг стала возможна благодаря зоркому глазу актрисы Риз Уизерспун, которая в рамках работы своего книжного клуба выделила роман как лучший в 2017 году. Это история о противостоянии устоев жизни двух разных женщин — степенной и богатой Елены Ричардсон и отвязной художницы Мии Уоррен.

Нормальные люди

Мировая премьера: 2020 год Новый роман 27-летней Салли Руни закрепил за ней звание мировой звезды литературы, которым ее щедро наградила пресса еще за предыдущие работы. Девушку даже именуют Сэлинджером нового поколения. Сериал расскажет о молодой паре, которая проходит через все сложности взросления и выбора жизненного пути.

Ампир V

Дата выхода в России: январь 2020 года Экранизация романа загадочного Виктора Пелевина претерпела массу финансовых трудностей, однако, судя по слухам, все проблемы позади. Эта история о новообращенном вампире Роме Шторкине будет новым взглядом на жизнь вампирского клана под углом социальной сатиры.

Зов предков

Мировая премьера: 19 февраля 2020 года

19 февраля 2020 года Дата выхода в России: 20 февраля 2020 года История пса Бэка, который во времена золотой лихорадки попадает на суровую Аляску и подвергается суровым испытаниям как со стороны хозяев, так и со стороны сородичей. Основой для фильма послужила вдохновляющая повесть Джека Лондона, который сам долгое время пробыл на Аляске в качестве золотоискателя.

Девушка в лабиринте

Мировая премьера: 30 октября 2019 года

30 октября 2019 года Дата выхода в России: 9 января 2020 года Автор романа, сценария, а также режиссер Донато Карризи выпустил картину о потерявшей память девушке, которой психолог помогает вспомнить обстоятельства ее похищения 15 лет назад. Дело также расследует частный детектив, для которого поиск похитителя — последнее дело в жизни.

Цвет из иных миров

Мировая премьера: 7 сентября 2019 года

7 сентября 2019 года Дата выхода в России: 13 февраля 2020 года Говард Филлипс Лавкрафт называл этот рассказ своим лучшим произведением. Падение метеорита разрушило планы Нейтана Гарднера на счастливую жизнь. Теперь ему и его семье предстоит борьба с жуткими и необъяснимыми последствиями этого события.