10 добрых фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра

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Совместный просмотр хорошего фильма — это, пожалуй, одно из лучших домашних занятий. На экране появляются новые миры, оживают персонажи и рассказываются истории, способные объединить абсолютно разных людей. Ученые доказали, что пережитый эмоциональный опыт сближает, даже если это просто история из кино.

Мы в AdMe.ru считаем, что нужно чаще собираться всей семьей за просмотром фильмов. И чтобы не было скучающих зрителей, мы отобрали кино, которое с одинаковым успехом увлечет и взрослых, и детей. А в качестве бонуса добавили культовый анимационный мини-сериал, который надолго западет вам в душу.

Приключения Реми (2018)

Экранизация повести французского классика Гектора Мало «Без семьи», несмотря на то что произведение это для детей, привлечет и взрослую публику. Фильм с первой минуты затянет зрителя в историю жизни 10-летнего сироты Реми, который по воле случая оказался в компании бродячего музыканта, дрессированной собаки и обезьянки. «Приключения Реми» — кино, которое даст повод задуматься о нашем месте в этом мире, дружеской поддержке, понимании, взаимопомощи. А потрясающие виды и аутентичная атмосфера Франции XIX века не оставят равнодушным никого. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Поллианна (2003)

11-летняя Поллианна рано потеряла родителей и переехала жить к ворчливой тетушке Полли. Привыкшая к любви девочка попала в мир строгих правил и запретов, что не убавило в ней оптимизма. Все благодаря простой игре, которой научил ее отец: нужно всего лишь находить повод для радости в любой ситуации. Каждый увидит в этом фильме что-то свое: и способ, как не опускать руки в сложных ситуациях, и простую истину, что без любви в этом мире не прожить, и просто красивое отвлекающее зрелище. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Я сражаюсь с великанами (2017)

История замкнутой 12-летней Барбары, которую обижают сверстники. Несмотря ни на что, девочка, вооружившись молотом, каждый день защищает мир от таинственных великанов, которых никто из окружающих больше не видит. Большим плюсом ленты является ее метафоричность: до самого конца непонятно, настоящие ли это монстры или все происходящее лишь фантазия Барбары. Фильм подходит как взрослым, так и детям. Он умный, в меру фэнтезийный и меланхоличный, с хорошими спецэффектами, при этом гораздо более правдивый, чем большинство подобных кинолент. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Бенджи (2018)

Ремейк популярного одноименного фильма 70-х годов о дружелюбном бездомном псе, который в знак благодарности за проявленную к нему доброту всеми силами пытается спасти похищенных детей. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Мой друг Мистер Персиваль (2019)

Семейная приключенческая драма, основанная на бестселлере Колина Тиле «Штормик и мистер Персиваль». Повествование идет от лица счастливого отца семейства Майкла Кингли. Он берется рассказать своей внучке историю о странной дружбе с пеликаном по кличке Мистер Персиваль, которая изменила его жизнь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Я не знаю, как она делает это (2011)

Классическая семейная мелодрама с Сарой Джессикой Паркер и Пирсом Броснаном. Главная героиня — всюду успевающая жена и мать двоих детей, которой приходится совмещать напряженную работу с семейной жизнью. А это не всегда так просто, как может показаться. Фильм неплохо развлекает, помогает сконцентрироваться на самом важном в жизни и напоминает о ценности каждого приятного момента. Отдельно стоит отметить красивые городские пейзажи, уют семейных вечеров и незатейливую манеру передачи сюжета. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,9

Дылда (2019)

Легкая и ненавязчивая комедия о девушке Джоди и о проблемах, с которыми она сталкивается из-за своего роста. Несмотря на жанр, затрагивается серьезная тема — травля в школе. Главная героиня после многих лет насмешек наконец решает обрести уверенность в себе. И зрителю дана возможность увидеть, как это происходит. Фильм однозначно рекомендован к семейному просмотру, так как призывает подростков лучше относиться к окружающим. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Нэнси Дрю и потайная лестница (2019)

Экранизация одной из первых книг популярной серии о приключениях девушки-детектива. После смерти матери Нэнси с отцом переезжают из Чикаго в небольшой городок Ривер-Хайтс. Жизнь здесь скучна и однообразна, отчего юная леди находит себе новое увлечение: она решает взяться за расследование и помочь пожилой соседке, в чьем доме происходят странные вещи. Полюбившаяся многим по фильму «Оно» молодая актриса София Лиллис прекрасно вписалась в роль: ее персонаж живой и задорный. А история, хоть и кажется слишком банальной, увлечет и напомнит о временах, когда мы и сами были детьми. И не обращайте внимание на рейтинг чуть ниже среднего. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,7

Патрик (2018)

Красочная и легкая история из Великобритании о непутевой девушке Саре, у которой все валится из рук. В придачу к неурядицам в личной жизни и на работе неожиданно сваливается новая проблема — мопс Патрик, за которым теперь нужно ухаживать. Фильм вышел неимоверно добродушным и простым. Совместный просмотр такой ленты позволит расслабиться и разгрузить мозг, а мопс Патрик будет неустанно умилять всех без исключения. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Марли и я (2008)

Еще один фильм о несносном песеле, но на этот раз со звездным составом в лице Дженнифер Энистон и Оуэна Уилсона. В центре сюжета молодая пара, решившая после свадьбы завести щенка в качестве проверки своих родительских способностей. Лабрадор Марли оказался крайне непослушным, но многое дал своим хозяевам. «Марли и я» смотрится на одном дыхании и дает повод задуматься об ответственности, понимании, любви. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Бонус: По ту сторону изгороди (2014)

Пусть вас не пугает «наивная» рисовка и возраст персонажей: зрелище затянет с первых секунд и не отпустит даже после финала. Сюжет развивается вокруг двух братьев — Грега и Вирта, которые заблудились в таинственном лесу и ищут дорогу домой на протяжении 10 серий по 8–12 минут. Взрослые найдут мораль и философский подтекст в каждом из эпизодов, детей повеселят забавные герои и абсурдные ситуации, в которые те попадают. И уж точно каждый еще долго будет напевать песенку про картошку и сиропчик. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,7

Как часто вы устраиваете семейные киновечера? Какой из просмотренных фильмов вы можете посоветовать?