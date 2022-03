10 деталей в любимых мультиках, которые мы упорно не замечали, хотя смотрели их миллион раз

Полумесяц на уборной Шрека изначально мог быть символом женского туалета

Перо на головном уборе Аладдина сигнализирует о том, что герой врет

Бу в «Корпорации монстров» напевает песню из мультика «Красавица и Чудовище»

В сцене, когда Салли отвел Бу в туалет, девочка напевала в кабинке, пока монстр ждал ее. Актриса Мэри Гиббс, подарившая голос этой героине, признавалась, что из-за проблем с авторским правом она не могла использовать настоящие песни при озвучивании.

Создатели мультика записали случайный набор мелодий, исполненных Мэри, и выбрали лучшие отрывки. Если смотреть оригинальную версию мультфильма, можно услышать, что частично песенка Бу напоминает Tale as Old as Time — главный саундтрек «Красавицы и Чудовища».