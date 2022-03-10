10 деталей в любимых мультиках, которые мы упорно не замечали, хотя смотрели их миллион раз

В детстве мы не отрываясь смотрели знакомые всем нам мультики: «Аладдин», «Шрек», «Эй, Арнольд!» и другие. Но на некоторые детали в повествовании, в истории персонажей и прочие мелочи мы почти не обращали внимания. А ведь иногда они действительно очень любопытны или даже открывают тайные смыслы в сюжете.

Мы в AdMe.ru вспомнили старые добрые мультики и решили разобраться в их скрытых деталях.

Полумесяц на уборной Шрека изначально мог быть символом женского туалета

Есть версия, что раньше туалеты отмечали специальными значками, которые могло понять даже неграмотное население. Полумесяц использовался в женских уборных, а солнце — в мужских. Такие условные обозначения были приняты неспроста: издревле луна символизировала женское начало, а солнце — мужское. Считается, что позднее полумесяц остался единственным знаком уборной. Называются разные причины. Первая: необходимость в мужских туалетах отпала, потому что представители сильного пола справляли нужду на открытом воздухе. Вторая: мужские уборные были настолько грязными, что многие люди ходили в женские клозеты независимо от пола. Существует и другая версия. Она заключается в том, что вырез на двери туалета — это просто вентиляция и одновременно своего рода ручка. А форма этого выреза не имела особого значения, и встречались также ромбовидные, V-образные и сердцевидные выемки. Но с распространением в массовой культуре полумесяц стали использовать и в обычной жизни.

Перо на головном уборе Аладдина сигнализирует о том, что герой врет

Несмотря на свои несомненные положительные качества и героизм, Аладдин — тот еще пройдоха. Одним из его недостатков является пристрастие к тому, чтобы пофантазировать и, как следствие, приврать. Особенно часто Аладдин лжет, когда является во дворец султана и Жасмин в облике принца. Характерная черта его костюма, которая становится сигналом об обмане, — это большое пурпурное перо спереди тюрбана. Когда Аладдин говорит правду, оно остается в нормальном положении. Но всякий раз, когда герой врет о своих вымышленных богатствах, слугах и «тяготах дворцовой жизни», перо опускается, а порой падает прямо ему на лицо.

Бу в «Корпорации монстров» напевает песню из мультика «Красавица и Чудовище»

В сцене, когда Салли отвел Бу в туалет, девочка напевала в кабинке, пока монстр ждал ее. Актриса Мэри Гиббс, подарившая голос этой героине, признавалась, что из-за проблем с авторским правом она не могла использовать настоящие песни при озвучивании. Создатели мультика записали случайный набор мелодий, исполненных Мэри, и выбрали лучшие отрывки. Если смотреть оригинальную версию мультфильма, можно услышать, что частично песенка Бу напоминает Tale as Old as Time — главный саундтрек «Красавицы и Чудовища».

Скрудж Макдак настолько богат, что попал на второе место вымышленного списка Forbes

В хранилищах Скруджа много денег, и он буквально купается в них. Но мы никогда не подсчитывали его состояние. Журнал Forbes занялся этим и составил рейтинг вымышленных персонажей массовой культуры. Состояние Скруджа оказалось настолько велико, что позволило ему попасть на второе место этого списка. Его обогнал только Карлайл Каллен из франшизы «Сумерки».

Ковбой Вуди из «Истории игрушек» был мужчиной среднего возраста

В «Истории игрушек — 2» Вуди узнает о своем прошлом — о том, что он появился в 1950-х годах в кукольном мультсериале. Будем считать, что в первой части действие происходит в 1995-м (год выхода мультика), а в третьей и четвертой частях — спустя примерно 20 лет. Это значит, что Вуди было больше 40. В конце серии мультфильмов ему и вовсе должно быть около 60.

Арнольд не является главным героем мультсериала «Эй, Арнольд!»

Большую часть времени мы видим на экране Арнольда. Даже название и сюжет мультика крутятся вокруг этого персонажа. Однако создатель мультсериала Крейг Бартлетт, выступая на New York Comic Con в 2017 году, сказал, что истинная главная героиня — Хельга. Это единственный персонаж, который произносит монологи для зрителей. А то, что в каждом эпизоде много внимания уделяется Арнольду, вполне логично. Ведь он все время был главным увлечением Хельги. Даже название «Эй, Арнольд!» можно расценить как клич Хельги, постоянно пытающейся обратить на себя внимание парня.

Книга Белль в мультфильме «Красавица и Чудовище» намекает на судьбу героини

В начале мультфильма, когда Белль сидит у фонтана, поет первую песню и разглядывает свою новую книгу, на одной из страниц можно заметить иллюстрацию, в каком-то смысле предсказывающую дальнейший сюжет. На картинке изображены темноволосая девушка и молодой человек на фоне королевского замка.

Дочери Грю из «Гадкого я» похожи на трех его главных миньонов

Если присмотреться, можно заметить, что дочери Грю схожи с тремя его главными миньонами — Кевином, Стюартом и Бобом. Девочки соответствуют им не только по размеру и внешности, но и по характеру. Учитывая то, что Марго, Эдит и Агнес — приемные дочери Грю, это наталкивает на мысль, что главный герой подсознательно решил удочерить девочек, напомнивших ему его самых любимых подчиненных.

Диего стал бояться воды только во второй части «Ледникового периода»

В мультфильме «Ледниковый период — 2: Глобальное потепление» зрители заметили сюжетную дыру. В этой части франшизы у Диего вдруг появляется страх воды. Да такой, что он даже в лужу боится ступить, над чем и насмехается Сид. Однако в первой части у Диего не было никакого страха перед водой. Он спокойно бежал по реке, когда преследовал маму с дочкой в начале мультика. В целом придумка с боязнью воды во второй части фактически неверна, так как все тигры с рождения умеют плавать.

В мультфильме «Мулан» есть отсылка к картине «Американская готика»

В эпизоде, когда духи предков Мулан собирают совет и решают помочь девушке в предстоящей нелегкой схватке, один кадр сильно напоминает картину Гранта Вуда «Американская готика». Эта отсылка подчеркивает родственные связи в мультике, так как на полотне изображены отец и дочь.