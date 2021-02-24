10+ кинокостюмов, которые пошиты так исторически достоверно, что комар носа не подточит

В истории кино немало фильмов, посвященных не абстрактному времени, а конкретным историческим эпохам. Такие киноленты бросают вызов своим создателям, потому что ожидается, что все, в особенности костюмы, будет достоверным. Если же наряды героев окажутся не проработанными, то зрители могут не проникнуться атмосферой времени и составить негативное мнение о ленте.

Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы, в которых костюмы не просто роскошны, но и исторически достоверны. Также мы поинтересовались, чем художники руководствовались, когда набрасывали эскизы. А в бонусе вы узнаете, как в отечественном фильме «31 июня» можно найти отголоски зарубежной моды 60–70-х годов XX века.

Эмма (2020)

Оскароносная художница по костюмам Александра Бирн внимательно изучила архивы, винтажные образцы и ткани эпохи Регентства, чтобы понимать, какие цвета, ткани и предметы гардероба были популярны в 1800-х. Многие ошибочно думают, что в те времена люди носили одежду мрачных, блеклых оттенков. Но дело в том, что тогдашние богатые модницы изо всех сил старались подчеркнуть свой вкус и статус через наряды. Они предпочитали роскошные ткани и буйство красок. Поэтому Бирн решила развеять прижившееся заблуждение и показала в костюмах всю насыщенную, конфетную палитру: от нежно-розового до ярких охровых цветов.

Бирн также вдохновлялась музейными экспонатами. Например, бледно-розовый спенсер, в котором появляется Эмма, действительно был частью образа модниц эпохи Регентства. Еще в 1790-х этот короткий жакет носили только мужчины, но потом он быстро перекочевал на женские плечи. Спенсер помогал девушкам хоть как-то разнообразить надоевшие белые платья, которые были повсеместно распространены в первой четверти XIX века.

Несколько раз Эмма и другие героини появляются в характерных для этого периода шемизетках — тоненьких манишках с оборками. Девушки в дневное время надевали их поверх платья, чтобы прикрыть голую шею и зону декольте.

Это воздушное платье — еще один пример того, с какой детализацией проработаны костюмы. На одном из светских раутов Эмма блистает в точной копии яркого шелкового платья 1810-х годов. Команда дизайнеров постаралась на славу и повторила тончайший орнамент, который украшает подол и верхнюю часть наряда.

Маленькие женщины (2019)

В 2020 году фильм получил «Оскар» за лучшие костюмы. И хотя Жаклин Дюрран позволяла себе исторические неточности, есть эпизоды, где дизайн нарядов был тщательно продуман в соответствии с эпохой. Например, на первый взгляд кажется, что ярко-зеленый шарф Мэг смотрится неуместно, потому что девушка ее достатка не могла позволить себе дорогие, насыщенных цветов ткани. Но на самом деле в 1850-х в промышленных масштабах начали производить синтетические красители. И цвета типа королевского синего, ярко-фиолетового или зеленого, как у Мэг, стали доступны и простым людям.

Титаник (1997)

Костюмами занималась Дебора Линн Скотт, которая за свою безупречную работу получила «Оскар». Режиссер наказал ей передать эпоху в точности до мельчайших деталей, поскольку сюжет был основан на известном историческом событии. Художница по костюмам изучила то время и прочла много книг об этикете, чтобы понимать, в каких нарядах представители высшего света должны были появляться на публике. Так, когда мы впервые видим на экране Розу, она выходит в послеобеденном костюме в полоску, который является практически копией костюма со страниц французского журнала мод 1912 года. Такого рода наряд был идеальным модным выбором для путешествующей девушки во второй половине дня.

Дебора Линн Скотт особое внимание уделяла и белью героев. Известно, что женщины в 1912-м не носили бюстгальтеры, но должны были появляться в обществе в нарядах с четко очерченным силуэтом. Именно поэтому героиня Кейт Уинслет вынуждена всегда носить корсеты.

Герцогиня (2008)

В 2009 году британский художник Майкл О’Коннор вполне заслуженно был награжден за свои труды «Оскаром». Он создал 30 костюмов для Киры Найтли, которая играет герцогиню Джорджиану Кавендиш. В свое время эта историческая личность была самой модной в кругах английской аристократии. Действие затрагивает немалый пласт времени: с 1714-го до середины 1800-х годов. И костюмы наглядно отражают эволюцию моды. Например, свадебное платье герцогини явно вдохновлено роскошным французским нарядом конца 1770-х годов: здесь вы можете убедиться, что даже оборки на юбке совпадают. Обратите внимание и на одинаковое панье — каркас из пластин китового уса, с помощью которого платье держало форму.

Джорджиана — первая, кто сделал из страусиного пера модный аксессуар. Герцогиня позировала для художника, облачившись в шляпу с перьями и широкими полями. Именно тогда этот головной убор стал пользоваться спросом по всей Англии. Разумеется, художник по костюмам отразил этот факт в гардеробе Киры Найтли.

Мулан (2020)

Костюмы — неоспоримое достоинство этой киноадаптации. Дизайнер Бина Дайгелер отправилась в трехнедельный тур по Китаю. Там она погрузилась в историю страны и вдохновилась одеждой времен династии Тан (VII–X века). Тогда женщины носили платья с удлиненными рукавами и завышенной талией. Также гардероб этого периода отличался яркостью красок: чиновники носили пурпурную, голубую и красную униформу, а в платьях насчитывали до 5 цветов сразу. Больше всего запоминается костюм, в котором Мулан приходит к свахе. Дайгелер взяла за основу ханьфу — традиционное китайское платье. Оно украшено вышивкой ручной работы: бабочками, магнолиями и фениксом. На его изготовление ушло почти 4 недели.

Ребекка (2020)

Костюмы для новой экранизации романа Дафны дю Морье разрабатывал Джулиан Дэй. Поскольку действие фильма разворачивается в 1930-е годы, Дэй вдохновлялся Голливудом и сильными женщинами того периода. Так, на образ новой миссис Винтер повлияла Марлен Дитрих: героиня Лили Джеймс тоже носит брюки и пиджаки будто с мужского плеча, что было довольно революционно в 1930-х.

Бонус: как дизайнеры отражают в фильмах моду своего времени

Создатели не всегда показывают посредством нарядов эпоху, в которой живут герои. Иногда они вдохновляются своим временем. Так произошло и с фильмом-мюзиклом «31 июня», который вышел в 1978-м. Его сюжет разворачивается сразу в 2 временных пластах: в XII и XXI веках. Но художники черпали идеи из модных тенденций 60-х и 70-х годов XX века. Принцесса Мелисента предстает перед зрителем в ярком наряде и чалме. Этот головной убор как раз был на пике популярности в 1970-х. Чалму носили Барбра Стрейзанд и даже королева Елизавета.

Еще одно необычное модное сочетание досталось леди Нинет. На голове она носит фероньерку — украшение в виде цепочки, которая спускается на лоб. Впервые этот аксессуар появился в Италии в конце XV века. Возможно, украшение отсылает и к модным повязкам, которые в 1960-х носили хиппи на лбу. А волосы, убранные под цепочку, — это явный намек на немецкую актрису и модель Верушку, которая с аналогичной прической красовалась на обложке Voque в 1969 году.