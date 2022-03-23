10 атмосферных фильмов, которые тронут до глубины души и придадут сил

У всех нас бывает настроение, когда хочется одного — укутаться в плед, взять в руки горячий чай и включить фильм. И не какой-нибудь случайный. А такой, чтобы сразу стало тепло на душе.

Мы в AdMe посмотрели, какие фильмы выходили в последние несколько лет, и выбрали те, которые точно растопят ваше сердечко.

Я — препод

Наина Матур всегда хотела стать учительницей. Но из-за нервного расстройства, которым она страдает, директора школ отказываются брать ее на работу. Однажды мечта все-таки сбывается: ее берут на работу учителем в 9-й класс. В успех девушки никто не верит, но Наина находит выход: при помощи юмора она превращает свою слабость в силу. Рейтинг IMDb — 7,6

Камон Камон

Однажды уставшему от жизни радиожурналисту дают сложнейшее задание: ему нужно присмотреть за племянником. Недолго подумав, он принимает серьезное решение: они оправляются в путешествие. Кто знает, сколько нового узнают о мире, о себе и друг о друге эти двое. Рейтинг IMDb — 7,5

Маленькая мама

8-летняя Нелли теряет бабушку. Вместе с родителями она приезжает в загородный дом, где прошло детство ее матери. Девочка с интересом исследует окружающую местность. В лесу неподалеку она встречает свою ровесницу, которая строит себе домик на дереве. Рейтинг IMDb — 7,4

Зов предков

Человечности собак могли бы позавидовать многие люди. И фильм «Зов предков» как раз об этом. В картине раскрывается тяжелая судьба обычного домашнего пса, попавшего на Аляску. Он вынужден служить в почтовой упряжке и скитаться от одного хозяина к другому. И даже при всем его непростом положении он остается таким же добрым и великодушным псом. Рейтинг IMDb — 6,7

Здесь и сегодня

Ветерана комедийной сцены все сильнее поражает старческий маразм. В один день он встречает уличную певицу. Между ними завязывается невероятная и трогательная дружба. И тогда становится ясно, что сила совсем не в возрасте, а в любви и доверии. Рейтинг IMDb — 6,7

Мой волк

Эта картина описывает сложную историю девочки и ее питомца. Однажды 8-летней Виктории дарят щенка по кличке Секрет. Проходят годы, их привязанность становится все крепче. Но неожиданно для всех собачка оказывается волком, и это создает много проблем. Однако всем известно, что настоящая дружба не знает никаких преград. Рейтинг IMDb — 6,4

Сирано

Сирано — человек, который талантлив во всем. Он одинаково искусен как в риторике, так и в фехтовании. Но жить ему мешают изъяны в его внешности. Из-за них он считает себя недостойным своей возлюбленной и долгие годы не может признаться ей в чувствах. Рейтинг IMDb — 6,3

Скворец

В семье Лилли произошла трагедия. Пережить утрату ей помогает гигантский скворец, которого она встречает на заднем дворе. Несмотря на неудачное знакомство, птица придает женщине сил. Она порождает в ней желание жить и способность любить. Рейтинг IMDb — 6,3

Бестселлер

Девушка получает в наследство издательский дом. Дела идут настолько плохо, что бизнес оказывается на грани банкротства. Но тут она находит старый и всеми забытый контракт с популярным в прошлом романистом. Девушка хватается за возможность спасти издательство, но старик оказывается не так прост. Рейтинг IMDb — 6,1

Волк и лев

В жизни пианистки Альмы происходят странные события. Сначала к порогу ее дома прибегают волчица с волчонком, потом неподалеку терпит крушение самолет с цирковым львенком внутри. Но девушка решила не удивляться всем этим странностям и даже приютить маленьких хищников. А на деле это оказалось не так уж и просто. Рейтинг IMDb — 6