10 атмосферных фильмов, которые тронут до глубины души и придадут сил
У всех нас бывает настроение, когда хочется одного — укутаться в плед, взять в руки горячий чай и включить фильм. И не какой-нибудь случайный. А такой, чтобы сразу стало тепло на душе.
Мы в AdMe посмотрели, какие фильмы выходили в последние несколько лет, и выбрали те, которые точно растопят ваше сердечко.
Я — препод
Наина Матур всегда хотела стать учительницей. Но из-за нервного расстройства, которым она страдает, директора школ отказываются брать ее на работу. Однажды мечта все-таки сбывается: ее берут на работу учителем в 9-й класс. В успех девушки никто не верит, но Наина находит выход: при помощи юмора она превращает свою слабость в силу.
- Рейтинг IMDb — 7,6
Камон Камон
Однажды уставшему от жизни радиожурналисту дают сложнейшее задание: ему нужно присмотреть за племянником. Недолго подумав, он принимает серьезное решение: они оправляются в путешествие. Кто знает, сколько нового узнают о мире, о себе и друг о друге эти двое.
- Рейтинг IMDb — 7,5
Маленькая мама
8-летняя Нелли теряет бабушку. Вместе с родителями она приезжает в загородный дом, где прошло детство ее матери. Девочка с интересом исследует окружающую местность. В лесу неподалеку она встречает свою ровесницу, которая строит себе домик на дереве.
- Рейтинг IMDb — 7,4
Зов предков
Человечности собак могли бы позавидовать многие люди. И фильм «Зов предков» как раз об этом. В картине раскрывается тяжелая судьба обычного домашнего пса, попавшего на Аляску. Он вынужден служить в почтовой упряжке и скитаться от одного хозяина к другому. И даже при всем его непростом положении он остается таким же добрым и великодушным псом.
- Рейтинг IMDb — 6,7
Здесь и сегодня
Ветерана комедийной сцены все сильнее поражает старческий маразм. В один день он встречает уличную певицу. Между ними завязывается невероятная и трогательная дружба. И тогда становится ясно, что сила совсем не в возрасте, а в любви и доверии.
- Рейтинг IMDb — 6,7
Мой волк
Эта картина описывает сложную историю девочки и ее питомца. Однажды 8-летней Виктории дарят щенка по кличке Секрет. Проходят годы, их привязанность становится все крепче. Но неожиданно для всех собачка оказывается волком, и это создает много проблем. Однако всем известно, что настоящая дружба не знает никаких преград.
- Рейтинг IMDb — 6,4
Сирано
Сирано — человек, который талантлив во всем. Он одинаково искусен как в риторике, так и в фехтовании. Но жить ему мешают изъяны в его внешности. Из-за них он считает себя недостойным своей возлюбленной и долгие годы не может признаться ей в чувствах.
- Рейтинг IMDb — 6,3
Скворец
В семье Лилли произошла трагедия. Пережить утрату ей помогает гигантский скворец, которого она встречает на заднем дворе. Несмотря на неудачное знакомство, птица придает женщине сил. Она порождает в ней желание жить и способность любить.
- Рейтинг IMDb — 6,3
Бестселлер
Девушка получает в наследство издательский дом. Дела идут настолько плохо, что бизнес оказывается на грани банкротства. Но тут она находит старый и всеми забытый контракт с популярным в прошлом романистом. Девушка хватается за возможность спасти издательство, но старик оказывается не так прост.
- Рейтинг IMDb — 6,1
Волк и лев
В жизни пианистки Альмы происходят странные события. Сначала к порогу ее дома прибегают волчица с волчонком, потом неподалеку терпит крушение самолет с цирковым львенком внутри. Но девушка решила не удивляться всем этим странностям и даже приютить маленьких хищников. А на деле это оказалось не так уж и просто.
- Рейтинг IMDb — 6
Просмотр какого фильма однажды согрел вашу душу?