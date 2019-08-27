10 актрис, которых вы узнаете из тысячи, но ни за что не вспомните молодыми

19 3 20 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда, глядя на какую-нибудь популярную актрису элегантного возраста, мы пытаемся вспомнить ее более ранние работы, и, как правило, на память не приходит ни одной кинокартины. Однако на самом деле видели мы их очень часто — просто роли были эпизодическими. Бывает и так, что большую часть жизни артистки отдают театру, а сниматься в кино и сериалах начинают уже в зрелом возрасте и только тогда обретают настоящую известность и любовь зрителей.

Мы в AdMe.ru считаем, что все эти актрисы достойны восхищения и с удовольствием вспоминаем их ранние киноработы — пусть небольшие, но очень яркие.

10. Анна Фроловцева

Путь в кинематограф москвички Анны Фроловцевой был непростым: первая попытка сдать экзамены в театральное училище провалилась, она устроилась на работу перфораторщицей на ЭВМ и параллельно участвовала в массовке. Второй раз оказался более удачным, и будущая актриса поступила в Щепкинское училище, после окончания которого переехала с мужем в Челябинск. В Москву она вернулась в конце 1970-х и стала сниматься в кино — правда, в эпизодических ролях: например, сыграла одну из официанток в фильме «Вокзал для двоих». Настоящая слава к Анне Васильевне пришла в 2009 году, когда на экраны вышел сериал «Воронины», где она блестяще воплотила образ вездесущей свекрови Галины Ивановны.

9. Ольга Волкова

Несмотря на то что фильмография Ольги Волковой довольно обширна — в ее активе свыше 150 работ в кино, — ей практически никогда не удавалось сыграть главную героиню. Впервые ее имя в титрах появилось в 1962 году, однако первую, хоть и совсем небольшую роль Волкова исполнила еще в конце 50-х. Один из самых ярких ее образов — официантка все в том же «Вокзале для двоих». Однако в списке запоминающихся киноработ Ольги Владимировны есть и такие ленты, как «ТАСС уполномочен заявить» и «Забытая мелодия для флейты». Широкую известность актрисе принесла роль бабушки в сериале «Папины дочки», который выходил на экраны с 2007 по 2012 год.

8. Татьяна Кравченко

Яркая и эксцентричная Татьяна Яковлева родилась в Донецке, однако в 1971 году перебралась в Москву, где с первой попытки поступила в Театральное училище имени Щепкина. Однако проучилась там она всего лишь год: ее буквально переманили в Школу-студию МХАТ, где зачислили сразу на 2-й курс. После окончания она пришла в «Ленком», где по совету Олега Янковского сменила фамилию на прабабушкину, поскольку актеров Яковлевых было довольно много. Первую кинороль Кравченко сыграла в 1977 году в фильме «Приезжая», однако в титрах ее не указали. Фильмография актрисы насчитывает около 130 работ, но поистине всенародную любовь ей принесла роль одной из сватий в сериале «Сваты».

7. Людмила Артемьева

Людмила Артемьева дебютировала в кино в 1986 году в фильме «Очень страшная история» и в том же году окончила Щепкинское училище. После устроилась в «Ленком», где прослужила до 2003 года. Настоящей популярности актрисе пришлось ждать довольно долго: в 2002 году на экраны вышел сериал «Таксистка», где Артемьева сыграла главную роль, сделавшую ее знаменитой. Однако по-настоящему всеобщую любовь актрисе принес образ Ольги Николаевны Ковалевой, одной из сватий в одноименном телесериале. Сейчас Людмила Викторовна играет в антрепризе и снимается в 7-м сезоне «Сватов» вместе с Татьяной Кравченко.

6. Татьяна Жукова-Киртбая

Москвичка Татьяна Жукова-Киртбая практически всю жизнь служит в прославленном московском Театре на Таганке. В детстве она была веселым и шумным ребенком, и однажды ее чуть не выгнали из пионерского лагеря. Спас ее Василий Лановой, занимавшийся в театральной студии: он поднатаскал ее для конкурса чтецов, который юная Татьяна и выиграла. В ГИТИС она поступила с первой попытки, хотя конкуренция была огромная: на 1 место претендовало 600 человек. Однако после окончания училища она вместе с мужем переехала в Новосибирск и вернулась в Москву спустя 4 года, где Юрий Любимов принял ее в свой театр. В 1969–1981 годах Жукова-Киртбая принимала участие в знаменитом «Кабачке „13 стульев“», однако современному зрителю она известна по многочисленным ролям в сериалах, в числе которых «Папины дочки» и «Отель „Элеон“».

5. Кира Крейлис-Петрова

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде. В детстве она всерьез занималась игрой на скрипке, однако это занятие казалось ей скучным, и она нередко ленилась. Однажды она увидела объявление о наборе в московскую Школу-студию МХАТ, куда и поступила с первого раза. Ее однокурсниками были Ирина Скобцева, Леонид Броневой, Галина Волчек и другие актеры, ставшие знаменитыми. После учебы Кира вернулась в Ленинград. Актриса могла прославиться еще в молодости: ее начали было снимать в «Свадьбе в Малиновке» в роли Горпины Дормидонтовны, но вмешался случай, и на эту роль вместо нее взяли очень популярную на тот момент Зою Федорову. Однако уже в зрелом возрасте Крейлис-Петрову стали часто приглашать на эпизодические, но весьма колоритные и запоминающиеся роли, которые и принесли ей успех и любовь зрителей.

4. Ела Санько

Необычное имя актриса получила от родителей. Они назвали девочку в честь новогодней елки, которая для них олицетворяла надежду на лучшее и новые начинания. Дома ее называли Ёлкой, а в свидетельстве о рождении записали как Елу. После окончания Щукинского училища артистка 10 лет прослужила в московских театрах, а затем на какое-то время перебралась во Львов. С 1985 года Санько состоит в труппе Театра Российской армии. До начала 1980-х годов она снималась очень много — правда, в основном в эпизодах, а затем на долгий срок пропала с теле- и киноэкранов. И только XXI век принес Еле Ивановне долгожданную славу благодаря большому количеству хоть и небольших, но очень ярких работ, в том числе и в сериале «Кухня».

3. Галина Стаханова

Несмотря на то что с самого детства Галина Стаханова участвовала в театральных постановках, а ее талант оценила великая актриса и педагог Вера Пашенная, актерского образования она так и не получила. Галина боялась, что провалится на экзаменах и решилась поступать только в 20 лет, однако ее опасения, к несчастью, сбылись. Она устроилась помощником гримера в Театр имени Маяковского, где подружилась с Люсьеной Овчинниковой и даже снялась в небольшой роли в «Девчатах». В 25 лет Галина пришла в студенческий театр МГУ, где играли непрофессиональные актеры, и быстро стала его звездой. Актерство не было ее основным занятием, и только в 1998 году, когда ее, уже пенсионерку, уволили с работы, Галина Константиновна разослала свои фотографии по агентствам и получила приглашение на съемки рекламы растительного масла. Образ получился настолько колоритным, что режиссеры стали наперебой приглашать ее в свои фильмы и сериалы и сделали ее по-настоящему знаменитой.

2. Александра Назарова

Александра Назарова впервые вышла на сцену в возрасте 6 лет в родном Ленинграде. Там же она окончила институт имени Островского. Однако через несколько лет после окончания Назарова перебралась в Москву, где в 1965 году поступила в Театр имени Ермоловой, служению в котором отдала всю жизнь. Первую кинороль она сыграла в 1961 году в картине «А если это любовь?», где вместе с ней дебютировал Андрей Миронов. Своей любимой ролью она называла Софью Перовскую — образ, который актриса воплотила на экране в одноименном фильме в 1967 году. В фильмографии Назаровой около 100 киноролей и множество озвученных кинокартин и мультфильмов. Александра Ивановна начала сниматься в телесериалах практически с момента их появления на отечественном телевидении, но славу ей принесла роль бабушки в «Моей прекрасной няне». До последнего времени она снималась для кино и ТВ. К сожалению, в августе 2019 года актриса скончалась в возрасте 79 лет.

1. Татьяна Орлова

Несмотря на то что в ГИТИС Татьяна Орлова поступила с первой попытки, ее актерская карьера с самого начала не задалась. После окончания учебы она пришла в Театр имени Маяковского, однако его главному режиссеру не удалось раскрыть талант актрисы, поэтому Орлова получала только маленькие, практически незаметные роли. Впервые на киноэкранах она появилась в 1986 году в коротком эпизоде, а затем последовала череда небольших, но ярких ролей. Однако по-настоящему оценили большой комедийный дар Орловой только после выхода сериала «Папины дочки», где она сыграла хоть и не главную, но, пожалуй, самую запоминающуюся роль эксцентричной секретарши Тамары Львовны. Сегодня Татьяна Орлова — востребованная артистка, без участия которой редко обходятся фильмы и сериалы.