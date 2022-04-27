10 актеров, которых зрители уже почти предали забвению. Но они взяли и снова заявили о себе

Конечно, добиться популярности и славы очень непросто, но продержаться на вершине олимпа порой еще сложнее. Ведь в современном мире быстро сменяющихся лиц актеру важно постоянно быть на виду у зрителей, чтобы неожиданно не кануть в Лету. И если он берет перерыв от съемок или все чаще ассоциируется лишь с посредственными ролями, то, кажется, пиши пропало. Однако порой бывают исключения из правил. И благодаря паре вовремя вышедших успешных работ некоторым артистам все же удается избежать небытия.

Именно о таких счастливчиках мы в AdMe.ru и решили поговорить в этой статье. А в конце вас ждет бонус — окрыляющие новости об известной актрисе, которая начиная с 2014 года не снялась ни в одном фильме, но вскоре может вновь присоединиться к одному громкому проекту.

10. Вайнона Райдер

Самый разгар карьеры актрисы пришелся на конец 80-х и 90-е годы. Вайнона получала главные роли одну за другой, снимаясь в таких знаковых проектах, как «Битлджус», «Смертельное влечение» и «Эдвард Руки-ножницы». Тем не менее в 2001 году ее успех пошел на спад, казалось, что актриса взяла некий перерыв от актерской карьеры. Но с появлением на экранах сериала «Очень странные дела», 4-й сезон которого должен выйти уже в мае 2022 года, она, к счастью, снова оказалась в центре внимания.

9. Эдди Мерфи

Карьера Эдди как стендап-комика началась еще в далеких 70-х, когда ему было 19 лет. Затем дебют на большом экране произошел в 80-х в фильме «48 часов», за которым последовало еще множество хитов. Упадок же начался примерно в 2011 году. Как оказалось, череда его отказов от съемок была связана с тем, что к тому времени он все чаще стал получать обидные премии и номинации «Золотая малина» и счел это знаком, что стоит пересмотреть свой подход к работе. Громкое возвращение Мерфи в киноиндустрию свершилось в октябре 2019 года, когда он снялся в роли стендапера Руди Рэя Мура в фильме «Меня зовут Долемайт». Фильм получил широкое признание критиков, а актер, в свою очередь, был номинирован на премию «Золотой глобус».

8. Ченнинг Татум

Еще буквально 10 лет назад Ченнинг был у всех на устах и его фильмография пополнялась успешными картинами одна за другой. Затем, с течением времени, количество громких проектов поубавилось, роли в основном стали проходными или эпизодическими. Но в 2022 году актер снова обрел признание. Во-первых, вышел комедийно-драматический фильм «Лулу и Бриггс», тепло воспринятый критиками. В нем он не только сыграл ведущую роль, но и выступил в качестве одного из режиссеров. А следом вышла яркая приключенческая лента «Затерянный город» с ним и Сандрой Буллок в главных ролях.

7. Рене Зеллвегер

Впервые Зеллвегер была замечена критиками и широкой публикой после того, как снялась в фильме «Джерри Магуайер» в паре с Томом Крузом. Далее последовала череда фильмов не менее примечательных — «Чикаго», «Холодная гора» и, конечно же, «Дневник Бриджит Джонс». Но затем актриса внезапно взяла перерыв в съемках с 2010 по 2016 год. Однако по возвращении Зеллвегер, кажется, стала только сильнее. Изначально звучно напомнив о себе съемками в 3-й части «Бриджит Джонс», она затем окончательно укрепила позиции после исполнения главной роли в фильме «Джуди» 2019 года, за которую получила очередной «Оскар». Также она сыграла главную роль в сериале «Что, если...».

6. Пол Дано

Пол Дано дебютировал в постановках на Бродвее в возрасте 12 лет, а первую свою крупную роль в кино получил в возрасте 16 лет в картине «Ложь». Наиболее активно его кинокарьера развивалась примерно до 2017 года, хотя нередко он появлялся на экране лишь в эпизодических ролях. Но в 2022 году о нем наконец снова заговорили всерьез после выхода фильма «Бэтмен» в котором он сыграл Загадочника — главного антагониста героя Роберта Паттинсона. А вскоре еще выйдет фильм «Фабельманы» культового режиссера Стивена Спилберга, в котором Дано также исполняет одну из ключевых ролей.

5. Бен Аффлек

Карьера Аффлека полна взлетов и падений. Изначально стремительную популярность актер обрел благодаря таким хитам, как «Умница Уилл Хантинг» и «Армагеддон». Но затем последовала череда неудач. Позже он испытал себя в качестве режиссера с фильмами «Город» и оскароносным «Арго», восстановив свою репутацию. И затем снова наступила черная полоса. Но, несмотря на подножки судьбы, Аффлек не опускает руки и продолжает медленно, но верно завоевывать симпатии. Например, благодаря съемкам в таких примечательных проектах, как историческая драма «Последняя дуэль» и фильм Джорджа Клуни «Нежный бар» 2021 года выпуска.

4. Нил Патрик Харрис

Отправной точкой в карьере Нила Патрика Харриса, которая дала ему более-менее достойный уровень медийности, явилась комедия «Гарольд и Кумар уходят в отрыв». Затем актер добился еще большего успеха, сыграв роль Барни Стинсона в популярном ситкоме «Как я встретил вашу маму». А первой более драматической ролью в его фильмографии можно назвать роль Дези Коллингса в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая» 2014 года. Далее его карьера стала пополняться в основном все более проходными ролями, не приносящими особой славы. Но ситуация вновь стала выправляться в 2021 году, когда он сыграл одну из ролей в фильме «Матрица: Воскрешение», 4-й части известной франшизы.

3. Жан-Клод Ван Дамм

Свою первую полноценную роль Ван Дамм получил в фильме «Не отступать и не сдаваться» — и это стало отправной точкой для безостановочных хитов конца 80-х и 90-х годов в его карьере. Затем успех пошел на спад, и многие картины 2000-х уже не радовали публику, как прежде. Но к 2021 году актер по-прежнему продолжает сниматься. И в 2022 году его имя гарантированно еще не раз прозвучит в связке с картиной, которая, по прогнозам, должна стать одной из самых кассовых. Речь идет о мультфильме «Миньоны: Грювитация», в котором он озвучивает одного из основных персонажей.

2. Дрю Берримор

Впервые в полноценной роли Дрю Берримор засветилась на экране в фильме «Инопланетянин» в возрасте 7 лет. Пик ее славы и больших кассовых сборов пришелся на 90-е и продлился стройной чередой хитов начала нулевых, и затем ее звезда все же постепенно стала меркнуть. Но начиная с 2017 года Берримор снова ухватила удачу за хвост, став звездой комедийного телесериала с элементами хоррора «Диета из Санта-Клариты». Кроме того, она организовала собственное ток-шоу, в котором выступает в роли ведущей.

1. Эдвард Нортон

Прорыв карьеры киноактера пришелся на середину и конец 90-х. Его игра в фильме «Первобытный страх» была высоко оценена критиками — Нортон получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар». Затем широкое признание ему принесли «Народ против Ларри Флинта», «Американская история Х», «Бойцовский клуб» и прочие мощные проекты. Начиная с 2012 года количество громких ролей в карьере актера поубавилось. Фильмы с его участием в основном получали неоднозначную реакцию. И все же его имя поначалу вновь засверкало в заголовках после фильма «Сиротский Бруклин», который он режиссировал лично. А затем в мае 2021 года стало известно, что Нортон присоединится к съемкам сиквела прогремевшего в 2019 году детектива «Достать ножи».

Бонус: Кэмерон Диаз

Впервые о Кэмерон заговорили после ее участия в съемках фильма «Маска», который вошел в десятку самых кассовых фильмов 1994 года и сделал ее настоящей звездой. Далее последовало огромное количество фильмов — как популярных, так и не очень, и тем не менее это не помешало ей прослыть к 2010 году самой богатой женщиной-селебрити по версии Forbes. Однако начиная уже с 2012 года в карьере актрисы началась череда неудач. Практически все фильмы получали крайне негативные отзывы, и в итоге закат ее карьеры пришелся на фильм «Энни», после которого актриса объявила, что уходит из кино.

Однако есть шанс, что скоро мир снова заговорит о ней в связке с мультфильмом «Шрек-5». Работы над перезапуском ведутся еще с 2016 года, и, кажется, есть шанс, что мы увидим его в 2022 году. Актриса озвучивала принцессу Фиону во всех предыдущих частях франшизы, и, учитывая, как сильно исполнительный продюсер Крис Меледандри ностальгирует по старым голосам озвучки, актрисе наверняка и на этот раз будет предложено вдохнуть жизнь в своего персонажа.