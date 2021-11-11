10 актеров и актрис, которые исполнили неподходящие роли и чуть не погубили фильм

Верно подобранные актеры являются важной составляющей успешного фильма и зачастую могут вытянуть картину, даже если сценарий или графика подкачали. Но иногда продюсеры совершают ошибку. Они отдают предпочтение знакомым каждому лицам, которые могут сделать фильм кассовым, но при этом совершенно не раскрыть героя.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о случаях, когда создателям фильма выбор актеров казался правильным, но зрители с этим не согласились.

Кэрри — Хлоя Грейс Морец

Произведения Стивена Кинга часто экранизируют, и роман «Кэрри» не стал исключением. Фильм 1976 года с Сисси Спейсек считается классикой, а вот ремейк, «Телекинез», вышедший в 2013 году, не понравился зрителям. Главную роль в фильме сыграла Хлоя Грейс Морец, которая, по мнению зрителей, совершенно не подошла для этого и стала одной из причин провала киноленты. Актриса оказалась слишком очаровательной и милой. Хлоя на протяжении всего фильма создает образ молодой девушки, с которой хочется дружить и которая вполне оправданно могла бы стать королевой бала. Из-за этого все происходящее вокруг кажется фальшивым.

Грин-де-Вальд — Джонни Депп

Джонни Депп знаменит своими безумными ролями, но поклонники вселенной Гарри Поттера не оценили привычное амплуа актера в фильме «Фантастические твари и где они обитают». Зрители посчитали, что созданный образ Грин-де-Вальда выглядит неуместно для показанного временного периода, чем отвлекает и даже мешает сюжету. Некоторые упрекнули Джонни Деппа в том, что он не вжился в роль, а сыграл самого себя. «Я бы хотел, чтобы для роли подобрали относительно неизвестного актера. Каждый раз, когда Джонни Депп исполняет роль, я просто не могу поверить ему как персонажу, он просто Джонни Депп — странный и причудливый», — написал пользователь.

Генри Джонс III — Шайя Лабаф

Фильмы об Индиане Джонсе являются классикой приключенческого жанра. Однако выход картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», ставшей 4-й в цикле, вызвал негодование зрителей. Шайя Лабаф в фильме об Индиане сыграл сына знаменитого искателя сокровищ, который должен был продолжить дело отца. Зрители же посчитали, что Лабаф ни по одному параметру не подходит на место преемника. Помимо этого, своими критическими высказываниями в адрес фильма и своей собственной игры актер испортил отношения с режиссером картины, Стивеном Спилбергом. В 5-й части, которая выйдет в 2022 году, Шайя принимать участия уже не будет.



Лекс Лютор — Джесси Айзенберг

В фильме «Бэтмен против Супермена» Джесси Айзенберг исполнил роль Лекса Лютора и вызвал у зрителей негодование. Дело не только во внешнем несоответствии актера персонажу (в комиксах Лекс описывается как высокий мужчина с развитой мускулатурой), но и в непопадании в характер. Зрители увидели в герое Джесси слегка «ботанистого» и эксцентричного миллиардера с нервозностью в движениях, а от оригинала остались лишь ум и умение манипулировать. В комиксах Лекс расчетливый, сохраняющий размеренность в движениях и речи, галантный и очень обаятельный персонаж, который всего добился самостоятельно и может как очаровать, так и запугать одним жестом. Из-за несоответствий зрители не смогли воспринимать Лекса как настоящего антагониста.

Хэл Джордан — Райан Рейнольдс

Фильм «Зеленый Фонарь» должен был стать началом нового витка развития DC Comics, но в итоге провалился в прокате. Помимо замеченных проблем со сценарием и графикой зрители также посчитали, что Райан Рейнольдс не подошел на роль Хэла Джордана. Герой, воплощенный Райаном, оказался разочаровывающим, мягким и безжизненным, что не пошло на пользу киноленте.

Белль — Эмма Уотсон

Создателями картины «Красавица и Чудовище» было принято решение пригласить на главную роль Эмму Уотсон. Зрители остались недовольны: по их мнению, героиня Эммы оказалась безжизненной и скучной, что противоречит образу жизнерадостной, активной и стремящейся познать мир Белль. Также Эмму обвинили в том, что она играла Гермиону, а не Белль: у актрисы получился слишком умный и язвительный для легкой волшебной сказки персонаж. Но если с особенностями характера можно смириться, то с музыкальным оформлением нет. Зрители раскритиковали пение Эммы: «Она не умеет петь, ее пение звучало так искусственно, потому что было полностью настроено в аудиоредакторе. Как жаль, что в мюзиклы зазывают известных актеров, которые не умеют петь».

Джафар — Марван Кензари

Ремейк «Аладдина» от Гая Ричи вызвал противоречивые отзывы публики, но о том, что Марван Кензари не подошел на роль Джафара, высказались как зрители, так и критики. Джафар в исполнении Кензари утратил титул одного из величайших злодеев Disney, перестав представлять угрозу для главного героя. Также новому Джафару не хватало чувства юмора и харизмы. Особенно тускло, по словам зрителей, Марван Кензари выглядел на фоне Навида Негабана, исполнившего роль султана.

Роланд Дискейн — Идрис Эльба

Одноименная экранизация серии произведений Стивена Кинга «Темная башня» с треском провалилась. По мнению зрителей, одна из причин этого в том, что актер Идрис Эльба не подошел на роль Роланда. Помимо очевидного внешнего отличия от книжного персонажа Идрис представил Роланда скучающим и уставшим от мира скитальцем, а не безжалостным, ведомым духом справедливости сильным героем. «Мне нравится Идрис Эльба, но его энергия не подходит для этого персонажа», — написал пользователь сети.

Джинни Уизли — Бонни Райт

«Когда людей спрашивают о худшем кастинговом решении во франшизе о Гарри Поттере, Бонни Райт всегда оказывается в верхней части списка», — написало одно издание. Действительно, зрители считают, что Бонни Райт абсолютно не подходит для исполнения роли Джинни Уизли. Из-за недостатка актерского опыта Бонни не смогла раскрыть характер своего персонажа за отведенное экранное время. Как многие замечают, Джинни получилась слишком мягкой, скучной, пресной и беспомощной девушкой, которая предпочитает находиться в тени, в отличие от книжной героини, которая отличалась дерзким нравом и активностью. Один из пользователей также отметил: «Я знаю, что трудно подбирать детей на роль, но создатели должны были заменить актрису в последних нескольких фильмах. Было неприятно видеть, что у Гарри настоящая „химия“ с девушкой из магловской кофейни, а не с любовью всей его жизни». Но нашлись и те, кто посчитал, что дело совершенно не в актрисе: «Единственная проблема с Джинни — это 2 строки диалога, которые она произнесла за все фильмы, а совсем не кастинг. Может быть, вы просто неравнодушны к девушке из кофейни».

Женщина-кошка — Энн Хэтэуэй

После выхода на экраны фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» зрители стали говорить о том, что Энн Хэтэуэй была не лучшим выбором для роли Женщины-кошки. Зрители посчитали Энн слишком утонченной для того, чтобы играть роковую красотку. Хэтэуэй не хватило искр безумия в глазах, которая делает Женщину-кошку опасно привлекательной, а разговоры о предательствах и режимах звучат нелепо из уст девушки, которая выглядит слишком хорошей.