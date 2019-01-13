Японский художник делает из упаковки из-под продуктов фигурки, используя лишь ножницы и свою фантазию

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Харука Кавагути учится в Университете дизайна в Кобе и увлекается бумажным моделированием. В 2018 году Харука начал создавать картонные фигурки: в ход пошли коробки из-под самых разных сладостей, банки чипсов и даже контейнер с салфетками. И хотя все началось с робота, созданного ради забавы и практики, теперь в коллекции уже больше десятка картонных скульптур со множеством мелких деталей, а Харука успел выступить с рассказом о своем хобби на местном телевидении.