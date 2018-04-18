Художник изображает близкую всем нам женщину, которая нуждается в помощи
Шон Йоро (Sean Yoro) — талантливый художник-самоучка, ворвавшийся в мир уличного искусства словно цунами. В своих работах он изображает природу как женщину, живую и хрупкую, показывая, как отчаянно она нуждается в нашей помощи. Шон использует исключительно экологичные материалы, биоразлагаемые и нетоксичные краски на основе льняного масла.
Художнику уже несколько лет удается держаться на гребне волны популярности — может, потому, что он с детства занимается серфингом и обожает океан, вдохновляющий его на творчество. Шон вырос на Гавайских островах, где культура и традиции пронизаны трепетным отношением к природе. Художник работает под псевдонимом Hula, и его рисунки призваны привлечь внимание общества к проблемам экологии.
Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к работам Шона, поэтому делимся ими с вами.
В современном мире люди оторваны от природы, и ей остается наблюдать за нами со стороны
Природе тесно в бетонных стенах наших городов
И она постепенно начинает угасать, теряя свою живую красоту
Проблема глобального потепления коснулась уже миллионов людей
Не говоря о многих видах животных, которые умирают, не в силах приспособиться к изменяющимся условиям
Шон нарисовал несколько фресок на обломках тающего ледника
Рисункам суждено исчезнуть, но художник надеется, что так он сможет донести важность проблемы
Глобальное потепление повышает уровень Мирового океана
И является причиной экстремальных приливов
Но природа продолжает бороться
Протягивая руку в надежде на помощь
Лесные пожары не менее серьезная проблема экологии
Хула нарисовал объятия на пострадавших в огне деревьях, чтобы показать: мы должны защищать природу
Сотрудничать с нею и охранять ее дары
Чтобы она могла почувствовать себя в безопасности
Этим рисунком художник вдохновляет открывать свое сердце
Чтобы увидеть красоту, которая, на первый взгляд, скрыта
Смог ли художник вдохновить вас на мысли об охране природы?