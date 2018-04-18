Художник изображает близкую всем нам женщину, которая нуждается в помощи

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Шон Йоро (Sean Yoro) — талантливый художник-самоучка, ворвавшийся в мир уличного искусства словно цунами. В своих работах он изображает природу как женщину, живую и хрупкую, показывая, как отчаянно она нуждается в нашей помощи. Шон использует исключительно экологичные материалы, биоразлагаемые и нетоксичные краски на основе льняного масла.

Художнику уже несколько лет удается держаться на гребне волны популярности — может, потому, что он с детства занимается серфингом и обожает океан, вдохновляющий его на творчество. Шон вырос на Гавайских островах, где культура и традиции пронизаны трепетным отношением к природе. Художник работает под псевдонимом Hula, и его рисунки призваны привлечь внимание общества к проблемам экологии. Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к работам Шона, поэтому делимся ими с вами.

В современном мире люди оторваны от природы, и ей остается наблюдать за нами со стороны

Природе тесно в бетонных стенах наших городов

И она постепенно начинает угасать, теряя свою живую красоту

Проблема глобального потепления коснулась уже миллионов людей

Не говоря о многих видах животных, которые умирают, не в силах приспособиться к изменяющимся условиям

Шон нарисовал несколько фресок на обломках тающего ледника

Рисункам суждено исчезнуть, но художник надеется, что так он сможет донести важность проблемы

Глобальное потепление повышает уровень Мирового океана

И является причиной экстремальных приливов

Но природа продолжает бороться

Протягивая руку в надежде на помощь

Лесные пожары не менее серьезная проблема экологии

Хула нарисовал объятия на пострадавших в огне деревьях, чтобы показать: мы должны защищать природу

Сотрудничать с нею и охранять ее дары

Чтобы она могла почувствовать себя в безопасности

Этим рисунком художник вдохновляет открывать свое сердце

Чтобы увидеть красоту, которая, на первый взгляд, скрыта