Сравните, как выглядели звезды российского кино в своем самом первом фильме и сейчас

1

3

551

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня эти актеры собирают миллионы зрителей у телеэкранов и в театрах. Однако их карьера начиналась с малоизвестных ролей, как, обычно, и бывает. Мы решили «вспомнить все» и нашли самые первые роли отечественных знаменитостей. Вы готовы удивляться?

Мы в AdMe.ru будем рады, если вы напишете в комментариях, кого мы еще упустили.

Константин Хабенский: «На кого бог пошлет» 1994 г. и «Собибор» 2018 г.

Анна Ковальчук: «Любовь зла...» 1999 г. и «Золушка» 2018 г.

Иван Ургант: «Жесткое время» 1996 г. и «Елки последние» 2018 г.

Светлана Ходченкова: «Благословите женщину» 2003 г. и «Казанова» 2018 г.

Дмитрий Харатьян: «Розыгрыш» 1976 г. и «Тайна Снежной королевы» 2014 г.

Оксана Акиньшина: «Сестры» 2001 г. и «Рассвет» 2019 г.

Данила Козловский: «Простые истины» 1999 г. и «На районе» 2018 г.

Елизавета Боярская: «Убойная сила» 2000 г. и «Ворона» 2018 г.

Андрей Чадов: «Лавина» 2001 г. и «Ускользающая жизнь» 2018 г.

Марина Александрова: «Спящая красавица» 1998 г. и «Операция „Сатана“» 2018 г.

Дмитрий Нагиев: «Ералаш» (серия «Тяжелый рок-урок») 2000 г. и «Елки последние» 2018 г.

Олег Меньшиков: «Жду и надеюсь» 1980 г. и «Гоголь. Страшная месть» 2018 г.