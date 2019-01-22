Сравните, как выглядели звезды российского кино в своем самом первом фильме и сейчас
Сегодня эти актеры собирают миллионы зрителей у телеэкранов и в театрах. Однако их карьера начиналась с малоизвестных ролей, как, обычно, и бывает. Мы решили «вспомнить все» и нашли самые первые роли отечественных знаменитостей. Вы готовы удивляться?
Мы в AdMe.ru будем рады, если вы напишете в комментариях, кого мы еще упустили.
Константин Хабенский: «На кого бог пошлет» 1994 г. и «Собибор» 2018 г.
Анна Ковальчук: «Любовь зла...» 1999 г. и «Золушка» 2018 г.
Иван Ургант: «Жесткое время» 1996 г. и «Елки последние» 2018 г.
Светлана Ходченкова: «Благословите женщину» 2003 г. и «Казанова» 2018 г.
Дмитрий Харатьян: «Розыгрыш» 1976 г. и «Тайна Снежной королевы» 2014 г.
Оксана Акиньшина: «Сестры» 2001 г. и «Рассвет» 2019 г.
Данила Козловский: «Простые истины» 1999 г. и «На районе» 2018 г.
Елизавета Боярская: «Убойная сила» 2000 г. и «Ворона» 2018 г.
Андрей Чадов: «Лавина» 2001 г. и «Ускользающая жизнь» 2018 г.
Марина Александрова: «Спящая красавица» 1998 г. и «Операция „Сатана“» 2018 г.
Дмитрий Нагиев: «Ералаш» (серия «Тяжелый рок-урок») 2000 г. и «Елки последние» 2018 г.
Олег Меньшиков: «Жду и надеюсь» 1980 г. и «Гоголь. Страшная месть» 2018 г.
А кто удивил вас больше всего?
Фото на превью Жесткое время / САША АНТИПОВ, Ёлки Последние / Bazelevs