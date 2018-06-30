Скульптуры художника из Бельгии, которые, кажется, могут ожить, пока вы на них смотрите
Ханс Оп де Бек (Hans Op de Beeck) — современный художник из Бельгии. Он работает в самых разных направлениях. Его скульптуры завораживают своей красотой, утонченностью и живостью. Чтобы убедиться, просто взгляните на них.
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Какая скульптура понравилась вам больше всех?
Фото на превью hansopdebeeck, _ms.e / instagram