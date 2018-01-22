Скульптор создал серию работ о жизни в Северной Корее
Корейский скульптор Чой Хуан (Choi Xooang) вырос в Сеуле, но всегда интересовался происходящим в соседнем государстве. Результатом его наблюдений стала серия скульптур из полимерной глины. Свои чувства и мысли по поводу северокорейской диктатуры скульптор воплотил в стиле, который можно назвать «безжалостный гротеск».
AdMe.ru делится с вами подборкой нескольких самых сильных и задевающих за живое работ.
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Кажется, автору удалось передать тревожность и скованность. А какие ассоциации с этими скульптурами возникли у вас?