Скульптор создал серию работ о жизни в Северной Корее

Корейский скульптор Чой Хуан (Choi Xooang) вырос в Сеуле, но всегда интересовался происходящим в соседнем государстве. Результатом его наблюдений стала серия скульптур из полимерной глины. Свои чувства и мысли по поводу северокорейской диктатуры скульптор воплотил в стиле, который можно назвать «безжалостный гротеск».

AdMe.ru делится с вами подборкой нескольких самых сильных и задевающих за живое работ.

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Кажется, автору удалось передать тревожность и скованность. А какие ассоциации с этими скульптурами возникли у вас?

Фото на превью facebook, facebook

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1 Комментарии
  • 22 января 2018
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