Секреты культовых живописцев, зная которые можно превратить поход в музей в настоящий квест

Даже хорошо известные и досконально изученные шедевры могут преподнести человечеству настоящий сюрприз. Как, например, картина «Девушка с жемчужной сережкой». Только в 2020 году стало известно, что на этом полотне... Хотя нет, не будем спойлерить, о произведении Яна Вермеера будет написано ниже.

Мы в AdMe.ru любим ходить по музеям и решили раскрыть несколько секретов, благодаря которым такое времяпрепровождение станет еще увлекательнее.

Как отличить мальчика от девочки

«Пятеро старших детей Карла I».

Внимательный зритель, рассматривая семейные портреты XVI–XIX веков, может задаться вопросом: а почему художники никогда не изображали маленьких мальчиков? Ведь на полотнах дети изображены в девчачьих платьях и с локонами. На самом деле художники так изображали детей обоих полов. Но как же отличить, где сын, а где дочка знатной особы? Давайте разбираться. Есть определенные сигналы, по которым мы можем догадаться, кто именно изображен на картине. Например, платье мальчика или хотя бы часть этого наряда должна быть темной или алой расцветки, а рядом изображается типичная мальчишечья игрушка, например мяч. На портрете Антониса Ван Дейка «Пятеро старших детей Карла I» 2-й ребенок в ряду — мальчик Джеймс, а 4-й — девочка Элизабет. В отличие от сестры, у Джеймса нет бус и рукава ярко-красного цвета.

Портрет мадам Шарпантье с детьми.

На то, что ребенок девочка, указывает наличие украшений. Как, например, на портрете мадам Шарпантье с детьми кисти Ренуара. Малышей зовут Жоржетта-Берта и Поль-Эмиль-Шарль, но кто из них кто? На левой руке ребенка, изображенного слева, если приглядеться, заметен тонкий золотой браслет, а каблуки туфелек выше, чем у второго малыша. С большой долей вероятности это и есть Жоржетта-Берта.

Платья на старинных картинах таят в себе много интересного

На многих портретах XVII–XVIII веков молодые девушки изображались в довольно откровенных даже по нашим мерках платьях. Их декольте было настолько смелым, что не скрывало ровным счетом ничего. Картины отражали моду того времени и не считались чем-то из ряда вон выходящим. Платья с очень глубоким вырезом были вполне приемлемыми. В аристократических кругах они даже рассматривались как символ высокого статуса. А вот обнажить лодыжки или плечи было куда более рисковой затеей. В Викторианскую эпоху нравы стали строже, а в отношении некоторых произведений искусства стала применяться настоящая цензура. Например, портрет актрисы Нелл Гвин, написанный в 1680 году, изображал девушку в очень открытом наряде, но в XIX веке платье красавицы поправили. Позже картина была отреставрирована и ей вернули первозданный вид.

Задний план может быть куда интереснее переднего

«Сикстинская Мадонна».

Мадонна Рафаэля стоит на облаках, а что же находится за ней? Невнимательный зритель скажет, что тоже облака, а внимательный ответит, что это лица. Есть мнение, что это ангелы, но, скорее всего, художник изобразил за Марией еще не родившиеся души.

«Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга».

Этот шедевр Рембрандта больше известен как «Ночной дозор», но название «Дневной дозор» подошло бы ему куда больше. Непроглядная тьма на полотне оказалась слоем копоти, на самом же деле действие картины происходит днем, не позднее 14:00. Об этом говорит положение тени от левой руки капитана Кока, изображенного в центре в черном камзоле с красной перевязью.

«Девушка с жемчужной сережкой».

Фон известной картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» тоже изначально не был темным и пустым. Недавно исследователи выяснили, что позади своей героини художник изобразил зеленый занавес, который исчез за прошедшие века в результате физических и химических изменений в полупрозрачной краске.

«Сцена на берегу».

Картина Хендрика ван Антониссена тоже таила в себе сюрприз. Долгое время на ней не было кита, но студентку-реставратора Шан Куанг очень заинтересовало, зачем все эти люди собрались на берегу и что они там разглядывают. Когда девушка начала очищать потемневшее от времени полотно, на нем появились очертания выброшенного на берег кита, и сюжет картины обрел логику.

Мы вообще часто видим картины не такими, какими они создавались

«Мадонна Креволе».

Картины Дуччо — итальянского художника эпохи раннего Ренессанса — могут удивить зрителя зеленовато-бледными лицами персонажей, как на репродукции выше. Все дело в особой технике: живописец использовал зеленую краску в качестве подложки, поверх которой наносил розовую. В итоге современникам персонажи полотен мастера казались живыми. Но с годами «верхний» цвет бледнел, и сегодня все созданные Дуччо лики уже, наоборот, выглядят немного жутковато. А вот на других картинах зеленый цвет выцветал со временем и становился коричневым. Дело в том, что между XV и XVII веками художники использовали ацетат и резинат меди для получения зеленой краски, но эти пигменты под воздействием света темнеют. Та же проблема и с красной краской на основе киновари: она со временем выделяет металлическую ртуть, мельчайшие капли которой и ответственны за почернение.

«Дама с белкой».

Часто злую шутку с живописцами играл синий цвет. Для его получения художники использовали лазурит, который был очень дорогим, и более дешевый азурит, он же карбонат меди. Но при контакте азурита с воздухом и светом в этом минерале начинают происходить химические реакции, в результате которых его кристаллы могут превращаться в кристаллы малахита, и цвет из небесно-голубого становится скорее бирюзовым, как, например, на картине Ганса Гольбейна — младшего «Дама с белкой».

Скрытый автопортрет художника

Иногда художники оставляют своеобразный «привет» на своих полотнах. Так, например, нидерландская художница Клара Петерс спрятала на своем «Натюрморте с сырами, миндалем и кренделями» автопортрет. Он находится на крышке кувшина, стоящего за головкой сыра.

Напоминание о себе оставил и Сальвадор Дали в своем шедевре «Постоянство памяти». На его создание художника вдохновил сыр камамбер и, вероятно, собственное изображение в зеркале, ведь на этом полоне содержится автопортрет художника: присмотритесь к странной расплывшейся фигуре в центре композиции, на которой можно разглядеть нос и ресницы.