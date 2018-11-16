Комикс-триллер, основанный на реальных событиях из жизни обычных родителей первоклассника
21:00 — это самое напряженное время суток. Дети уже спят, а взрослые остаются один на один со сложными проблемами, возникшими после закрытия всех магазинов города.
Мы в AdMe.ru решили, что никто не знает, на что готовы пойти отчаявшиеся люди. Никто, кроме нас. Но мы готовы рассказать вам эту страшную историю.
1. Ненастным осенним вечером в 21:00 я понял, что у меня просто нет выбора
2. Я набрал номер, который получил от одного надежного человека
3. Я сомневался, что мне могут помочь, так как задача казалась слишком сложной
4. Невероятно сложной!
5. Я чуть было не пожалел об этом звонке
6. Но получил даже больше, чем ожидал
7. Теперь наша судьба была в руках могущественного незнакомца
P. S.
Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru