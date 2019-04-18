Пара из Петербурга рисует комиксы о ленивом еноте, который чем-то похож на каждого из нас
Иллюстраторы из Санкт-Петербурга Ольга Богданова и Евгений Буланов рисуют комиксы о жизни очаровательного енота по имени Тоне. Зверек обожает хвастаться, фантазировать и не представляет своей жизни без печенек. Тоне постоянно попадает в неловкие ситуации, но всегда справляется с ними своим, оригинальным способом.
Редакция AdMe.ru решила познакомить вас с этим персонажем, так как мы уверены, что каждый наш читатель сможет найти в себе что-то от енота.
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Бонус: недельный рацион от енота Тоне
Признавайтесь, а в вашем характере есть черты енота?
Фото на превью hello_enot_tone / vk.com