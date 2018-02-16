Модельер из Америки сделал коллекцию новых платьев для принцесс Диснея, и они получились круче, чем оригиналы
Fashion-модельер Мишель Энтони из Чикаго создает новые изысканные наряды для уже давно знакомых нам персонажей из культовых мультфильмов, фильмов и комиксов. Но особая его любовь принадлежит принцессам из мультфильмов Диснея.
AdMe.ru собрал самые интересные работы модельера — платья из любимых диснеевских мультфильмов, которые он адаптировал под современный стиль. Более того, Энтони создал коллекцию Mini Couture Disney Princesses, которая будет представлена на Неделе высокой моды в Париже.
1. Золушка
2. Покахонтас
3. Белоснежка
4. Мерида
5. Ариэль
6. Мулан
7. Аврора
8. Тиана
9. Рапунцель
10. Эльза
11. Анна
12. Жасмин
13. Белль
Бонус
Лея
А какой вы мечтали быть принцессой? Какие образы принцесс уже примеряли? Рассказывайте в комментариях.
Фото на превью Disney, Michael Anthony/Instagram