Модельер из Америки сделал коллекцию новых платьев для принцесс Диснея, и они получились круче, чем оригиналы

Fashion-модельер Мишель Энтони из Чикаго создает новые изысканные наряды для уже давно знакомых нам персонажей из культовых мультфильмов, фильмов и комиксов. Но особая его любовь принадлежит принцессам из мультфильмов Диснея.

AdMe.ru собрал самые интересные работы модельера — платья из любимых диснеевских мультфильмов, которые он адаптировал под современный стиль. Более того, Энтони создал коллекцию Mini Couture Disney Princesses, которая будет представлена на Неделе высокой моды в Париже.

1. Золушка

2. Покахонтас

3. Белоснежка

4. Мерида

5. Ариэль

6. Мулан

7. Аврора

8. Тиана

9. Рапунцель

10. Эльза

11. Анна

12. Жасмин

13. Белль

Бонус

Лея

А какой вы мечтали быть принцессой? Какие образы принцесс уже примеряли? Рассказывайте в комментариях.

Фото на превью Disney, Michael Anthony/Instagram

30 На склад!
7 Комментарии
  • 16 февраля 2018
  • 7
  • 14266

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