Мастерица из Сибири создает до боли правдоподобные сюжеты из жизни пожилых людей
Сибирячка Ирина Верхградская уже 30 лет создает свой «Маленький мир», в котором живут сделанные ею куклы. Каждая из них — маленькое произведение искусства, проработанное до малейшей детали. Не стала исключением и коллекция «Дорогие мои старики» с сюжетами из реальной жизни пожилых людей. Долго рассказывать о ней не будем. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть (а потом смахнуть слезы и снова пересмотреть).
AdMe.ru предупреждает: перед просмотром этих фотографий желательно запастись носовыми платочками. А после — пойти и крепко обнять своих бабушек и дедушек.
На вокзале. «Мамуля приехала!»
Барышни и кавалер
У витрины
«Сыночки! Время не подскажете, сыночки?»
За пенсией на почту пошла, принарядилась
Подкидыш
Актриса провинциального театра? Учительница на пенсии?
Прогуливалась по бульвару. Устала
«Пляши, Тимофеевна!»
«С легким паром!»
На веранде
В доме престарелых. Осень
«Рио-Рита»
«Иди, не бойся. Чем-то угощу»
В доме престарелых. Волонтеры приезжали
«Краше меня невесты не было»
С покупками
Помощник
«Чаю не желаете? Варенье свое, смородиновое»
Прабабушка
Первый снег
«Дорогой сыночек! У меня все хорошо...»
«Куда же я без тебя!»
90-е. По телевизору идет «Кошмар на улице Вязов»
«До свидания!»
Бонус: фотографии, которые зацепили нас больше всего. Автор называет их «Самый счастливый день»...
...и «Самый счастливый день — 2»
Невозможно остаться равнодушными, правда? Какая из этих работ тронула ваше сердце?