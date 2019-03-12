Мастерица из Сибири создает до боли правдоподобные сюжеты из жизни пожилых людей

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Сибирячка Ирина Верхградская уже 30 лет создает свой «Маленький мир», в котором живут сделанные ею куклы. Каждая из них — маленькое произведение искусства, проработанное до малейшей детали. Не стала исключением и коллекция «Дорогие мои старики» с сюжетами из реальной жизни пожилых людей. Долго рассказывать о ней не будем. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть (а потом смахнуть слезы и снова пересмотреть).

AdMe.ru предупреждает: перед просмотром этих фотографий желательно запастись носовыми платочками. А после — пойти и крепко обнять своих бабушек и дедушек.

На вокзале. «Мамуля приехала!»

Барышни и кавалер

У витрины

«Сыночки! Время не подскажете, сыночки?»

За пенсией на почту пошла, принарядилась

Подкидыш

Актриса провинциального театра? Учительница на пенсии?

Прогуливалась по бульвару. Устала

«Пляши, Тимофеевна!»

«С легким паром!»

На веранде

В доме престарелых. Осень

«Рио-Рита»

«Иди, не бойся. Чем-то угощу»

В доме престарелых. Волонтеры приезжали

«Краше меня невесты не было»

С покупками

Помощник

«Чаю не желаете? Варенье свое, смородиновое»

Прабабушка

Первый снег

«Дорогой сыночек! У меня все хорошо...»

«Куда же я без тебя!»

90-е. По телевизору идет «Кошмар на улице Вязов»

«До свидания!»

Бонус: фотографии, которые зацепили нас больше всего. Автор называет их «Самый счастливый день»...

...и «Самый счастливый день — 2»

Невозможно остаться равнодушными, правда? Какая из этих работ тронула ваше сердце?

  • 35
    0
  • 27
  • 13
  • 7.8k

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