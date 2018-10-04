Мама рисует будни родителей так, что хочется завести себе ребенка. Лет через 10

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Художница из России Любовь Соболь воспитывает своего сына, а заодно рассказывает о насыщенных декретных буднях в жизненных иллюстрациях. Ее забавные комиксы в соцсетях помогают сохранять чувство юмора и здоровый оптимизм тысячам родителей. В самом начале персонажи были максимально похожи на реальных родителей, но потом герои стали подстраиваться под руку художницы и стали такими, какими ей было удобнее их рисовать. Как говорит сама автор, «Для меня сюжет важнее, чем то, как выглядит персонаж».